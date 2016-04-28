Дом-сказка в райском тропическом саду

Кто не мечтает из загородного участка сделать настоящий рай? В этой статье на примере прекрасного коттеджа и ландшафтного проекта мы покажем вам, что это возможно!
Создать участок и сад, похожий на тропический, не так уж и сложно. Вам нужен профессиональный густой газон, правильно подобранные деревья, кустарники и цветы, а также планирование, позволяющее создать живописный пейзажный вид.
Данный проект от студии LUCAS LAGE ARQUITETURA представлен коттеджем площадью 460 кв. метров, садом и красивым бассейном с террасами.
Тропический сад отличается от обычного густой многоярусностью, крупными листьями и разнообразием. Для маленького тропического сада вам понадобится как минимум 3-4 яруса.
Также вам понадобится светлый дизайн фасадов и интерьеров, чтобы создать вечное лето в настроении вашего загородного дома, а еще подумайте о клумбах по периметру участка, позволяющих скрыть забор. Кстати, последний лучшего всего сделать сплошным – на его фоне геометричные растения выглядят очень выигрышно. Используйте здесь, например, тую, яркую вейгелу, гортензию, можжевельник, лаванду, форзицию, тамариск и липы, формированные треугольником. Между клумбой и газоном можно использовать совершенно беспроблемный бордюр из спиреи японской Голд Флейм.
Также тропический сад характеризуется маленькими, извилистыми дорожками, похожими на тропинки, и насыщенным цветом листвы всех растений. Он отлично подойдет под проект коттеджа с белыми оштукатуренными стенами, деревянными элементами и современным остеклением.
В умеренном климате создать подобный эффект вам помогут специальные растения, похожие на тропические, или теплолюбивые, но пригодные для более холодного климата. Главное, чего следует избегать – мелколиственных деревьев (осина, береза и т. п.).
Сосны можно встретить на всем Средиземноморье, поэтому они станут отлично основой для такого сада. Ветреница дубравная может заменить маленькие пальмы, очитки смогут создать нижний почвопокровный слой, гелиотроп добавит тропической яркости, как и ирисы, лилии, пионы и другие. Заменить бугенвиллию поможет клематис (например Multi Blue), жасмин, жимолость и жимолость Брауна. Кроме того, существует холодостойкий тип глицинии – сорт Blue Moon, идеальный для тропического сада.
Для тропического сада, как на фотографии выше, вам следует выбрать побольше крупно- и широколиственных растений, обычно они декоративно-лиственные и не цветут.
Добавив к участку зону бассейна с террасой и стеклянным экраном, а также декоративным водопадом, вы получаете кусочек океана или тропическую лагуну для своего сада.
Заменить бананы, как на фотографии выше, смогут гортензии самых разных оттенков, сортовые сирени, а также красивые геометричные кусты под срезку, которые при должном внимании и удобрении имеют очень яркую и насыщенную листву (лучший вариант – самшит, но растет он достаточно долго).
Для террас, патио и балконов подойдет что-то декоративное в кашпо. Здесь вы можете вырастить настоящие тропические растения, которые зимой будут жить дома. Например, фикусы, настоящие пальмы различных сортов, цитрусовые (апельсины, лимоны), монстеру, гузманию, ананас и интересный замиокулькас с Мадагаскара.
Эта шикарная летняя кухня оформлена так, что даже тропический ливень не нанесет ей урона. Столешница выполнена из натурального камня, а пол, фартук и стены оформлены керамической плиткой и мозаикой.
Кухня внутри дома более практичная и простая на вид, интерьер ее создан в стиле модерн и выглядит очень современно и функционально.
В дизайне гостиной мы заметили необычную планировку. Одна из групп мягкой мебели является парадной зоной (светлая), другая – зоной домашнего кинотеатра (более темная).
Трендовый глянцевый обеденный стол дает ощущение изысканности и роскоши в один миг!
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