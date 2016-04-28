Дом-сказка в райском тропическом саду

Кто не мечтает из загородного участка сделать настоящий рай? В этой статье на примере прекрасного коттеджа и ландшафтного проекта мы покажем вам, что это возможно!

Создать участок и сад, похожий на тропический, не так уж и сложно. Вам нужен профессиональный густой газон, правильно подобранные деревья, кустарники и цветы, а также планирование, позволяющее создать живописный пейзажный вид.

Данный проект от студии LUCAS LAGE ARQUITETURA представлен коттеджем площадью 460 кв. метров, садом и красивым бассейном с террасами.

Тропический сад отличается от обычного густой многоярусностью, крупными листьями и разнообразием. Для маленького тропического сада вам понадобится как минимум 3-4 яруса.