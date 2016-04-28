Швейцарский дом в окружении гор

Швейцарские проекты всегда особенные. Атмосфера ландшафтов, особенный тип минимализма и модерна, стильные и характерные решения местных архитектурных фирм делают их легко узнаваемыми на европейской арене.
А что делать с проектом, который сделан немецкой студией DESIGNYOUGO, но реализован в Швейцарии? Как вы думаете, на дома из какой страны он больше всего похож?
Основа из чистого и просто модерна, позитивного и солнечного, здесь оформлена в более динамичном стиле. Посмотрите на декоративную деревянную конструкцию, которая является навесом, создающим очень уютное настроение в гостиной и столовой, и на слегка жесткие, металлические перила верхнего балкончика. Скат крыши, пологий и тяжелый, выглядит легким уклоном в сторону основательного стиля шале.
Отделочные материалы использовались традиционные для нашего времени – натуральная древесина, штукатурка различных тонов, светлые стены в интерьерах и современный паркет.
Удивительно жить в таком доме в окружении леса и гор! Звуки леса, птицы, ветер, шелест листьев, все очень позитивно влияет на настроение в семье. В интерьерах дома чувствуется мощь природы, которая буквально заглядывает в большие панорамные окна в пол и становится частью вашей жизни.
Кроме того, этот интерьер предельно функционален, прост и современен. Лишь удивительной формы торшер возле дивана показывает стремление к дизайну как к таковому.
Шикарная отделка каменной плитой каминной зоны выглядит очень органично в этом проекте со столь необычным пейзажем и дополняет ощущение близости гор и скал. Кухня оформлена в стиле модерн, имеет фасады без ручек и каменную столешницу, а реализована в формате трехмодульного гарнитура – рабочей линии, высоких модулей хранения и острова.
Бесшовное остеклением позволяет по-настоящему открыть панорамный вид на окрестности. На террасе им можно любоваться лишь в солнечную и приятную погоду, но в столовой – 365 дней в году.
Только представьте, как удивительно переживать здесь ливень в горах, наблюдать за снегопадом, осенью смотреть на то, как холмы покрываются разноцветными коврами из крон деревьев от огненно-красного до оранжевого, зеленого и серого.
Небольшие и уютные спальни с выходом на балкон с хорошим видом мы найдем на втором этаже. Все они имеют остекление в пол и распашную дверь сбоку. Такой вариант больше подходит для жилой комнаты, так как в дверях-слайдерах бывают небольшие зазоры между двумя дверьми, создающие возможность переходу холодного воздуха в помещение.
Очень красивый вид – это не только часть этого проекта, но и культура в Швейцарии. Даже некоторые квартирки на первом этаже имеют потрясающие виды на горы, а уж тем более коттеджи, специально построенные на небольшой возвышенности.
Очень богатая страна Швейцария сейчас бурно развивается в сфере архитектуры и дизайна интерьера. Здесь минимализм имеет горную атмосферу, модерн – лесной аромат, а стиль шале напоминает о волшебном средневековье и люксовом пентхаусе одновременно!
Швейцарский модерн смотрится хорошо в формате одно- и двухэтажного дома. В отличие от немецкого в нем мы найдем цветовую гамму, вместившую в себя сразу несколько серых оттенков и с практически полным отсутствием ярких цветов. Важную роль здесь играет стекло, глянец, металл и камень, поэтому его можно считать более брутальным, но при этом и более современным стилем.
В сердце швейцарского модерна есть и технологичная начинка типа системы «Умный дом», позволяющая контролировать все из любой комнаты вашего дома. Например, при пробуждении, заказать себе чашечку эспрессо так же легко, как выключить будильник.
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