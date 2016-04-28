Швейцарский дом в окружении гор

Удивительно жить в таком доме в окружении леса и гор! Звуки леса, птицы, ветер, шелест листьев, все очень позитивно влияет на настроение в семье. В интерьерах дома чувствуется мощь природы, которая буквально заглядывает в большие панорамные окна в пол и становится частью вашей жизни.

Кроме того, этот интерьер предельно функционален, прост и современен. Лишь удивительной формы торшер возле дивана показывает стремление к дизайну как к таковому.

Шикарная отделка каменной плитой каминной зоны выглядит очень органично в этом проекте со столь необычным пейзажем и дополняет ощущение близости гор и скал. Кухня оформлена в стиле модерн, имеет фасады без ручек и каменную столешницу, а реализована в формате трехмодульного гарнитура – рабочей линии, высоких модулей хранения и острова.