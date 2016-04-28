Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Швейцарский дом в окружении гор

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Дома в средиземноморском стиле Дерево Синий
Loading admin actions …

Швейцарские проекты всегда особенные. Атмосфера ландшафтов, особенный тип минимализма и модерна, стильные и характерные решения местных архитектурных фирм делают их легко узнаваемыми на европейской арене.

А что делать с проектом, который сделан немецкой студией DESIGNYOUGO, но реализован в Швейцарии? Как вы думаете, на дома из какой страны он больше всего похож?

​Дизайн и отделка

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Дома в средиземноморском стиле Дерево Синий
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Основа из чистого и просто модерна, позитивного и солнечного, здесь оформлена в более динамичном стиле. Посмотрите на декоративную деревянную конструкцию, которая является навесом, создающим очень уютное настроение в гостиной и столовой, и на слегка жесткие, металлические перила верхнего балкончика. Скат крыши, пологий и тяжелый, выглядит легким уклоном в сторону основательного стиля шале.

Отделочные материалы использовались традиционные для нашего времени – натуральная древесина, штукатурка различных тонов, светлые стены в интерьерах и современный паркет.

​Солнечные интерьеры

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Гостиная в средиземноморском стиле Гранит Серый
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Удивительно жить в таком доме в окружении леса и гор! Звуки леса, птицы, ветер, шелест листьев, все очень позитивно влияет на настроение в семье. В интерьерах дома чувствуется мощь природы, которая буквально заглядывает в большие панорамные окна в пол и становится частью вашей жизни.

Кроме того, этот интерьер предельно функционален, прост и современен. Лишь удивительной формы торшер возле дивана показывает стремление к дизайну как к таковому.

Шикарная отделка каменной плитой каминной зоны выглядит очень органично в этом проекте со столь необычным пейзажем и дополняет ощущение близости гор и скал. Кухня оформлена в стиле модерн, имеет фасады без ручек и каменную столешницу, а реализована в формате трехмодульного гарнитура – рабочей линии, высоких модулей хранения и острова.

​Остекление

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Терраса в средиземноморском стиле Гранит Серый
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Бесшовное остеклением позволяет по-настоящему открыть панорамный вид на окрестности. На террасе им можно любоваться лишь в солнечную и приятную погоду, но в столовой – 365 дней в году.

Только представьте, как удивительно переживать здесь ливень в горах, наблюдать за снегопадом, осенью смотреть на то, как холмы покрываются разноцветными коврами из крон деревьев от огненно-красного до оранжевого, зеленого и серого.

​Спальни

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Спальня в средиземноморском стиле Дерево Фиолетовый / Лиловый
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Небольшие и уютные спальни с выходом на балкон с хорошим видом мы найдем на втором этаже. Все они имеют остекление в пол и распашную дверь сбоку. Такой вариант больше подходит для жилой комнаты, так как в дверях-слайдерах бывают небольшие зазоры между двумя дверьми, создающие возможность переходу холодного воздуха в помещение.

​Швейцария на ладони

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Терраса в средиземноморском стиле Дерево Бежевый
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Очень красивый вид – это не только часть этого проекта, но и культура в Швейцарии. Даже некоторые квартирки на первом этаже имеют потрясающие виды на горы, а уж тем более коттеджи, специально построенные на небольшой возвышенности.

Очень богатая страна Швейцария сейчас бурно развивается в сфере архитектуры и дизайна интерьера. Здесь минимализм имеет горную атмосферу, модерн – лесной аромат, а стиль шале напоминает о волшебном средневековье и люксовом пентхаусе одновременно!

​Лаконичность стиля

Casa Locarno, designyougo - architects and designers designyougo - architects and designers Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле Дерево Бежевый
designyougo – architects and designers

designyougo - architects and designers
designyougo – architects and designers
designyougo - architects and designers

Швейцарский модерн смотрится хорошо в формате одно- и двухэтажного дома. В отличие от немецкого в нем мы найдем цветовую гамму, вместившую в себя сразу несколько серых оттенков и с практически полным отсутствием ярких цветов. Важную роль здесь играет стекло, глянец, металл и камень, поэтому его можно считать более брутальным, но при этом и более современным стилем.

В сердце швейцарского модерна есть и технологичная начинка типа системы «Умный дом», позволяющая контролировать все из любой комнаты вашего дома. Например, при пробуждении, заказать себе чашечку эспрессо так же легко, как выключить будильник.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

7 простых шагов для ремонта протекающего надувного матраса
А вам нравятся швейцарские проекты?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо