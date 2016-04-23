Дом, который сделает вас счастливым

Что делает нас счастливыми? Близкие рядом, хорошая еда, любимый сериал? А как насчет нашего дома – коттеджа или виллы, который бы сделал нашу самую сокровенную мечту об идеальном образе жизни реальной?

Все участники homify знают, что хороший дом действительно может сделать нас счастливыми. Тот, который будет построен на основе наших желаний, мечт, идей и самых интересных решений такими профессионалами, как студия SEHW ARCHITEKTUR GMBH.

Уверены, что этот дом обязательно сделает счастливой семью, для которой был построен. Но он наверняка подошел бы еще тысячам семей по всему миру, поддерживая их на пути к идеальной семейной жизни в пригороде.