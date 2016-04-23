Дом, который сделает вас счастливым

Что делает нас счастливыми? Близкие рядом, хорошая еда, любимый сериал? А как насчет нашего дома – коттеджа или виллы, который бы сделал нашу самую сокровенную мечту об идеальном образе жизни реальной?
Все участники homify знают, что хороший дом действительно может сделать нас счастливыми. Тот, который будет построен на основе наших желаний, мечт, идей и самых интересных решений такими профессионалами, как студия SEHW ARCHITEKTUR GMBH.
Уверены, что этот дом обязательно сделает счастливой семью, для которой был построен. Но он наверняка подошел бы еще тысячам семей по всему миру, поддерживая их на пути к идеальной семейной жизни в пригороде.
Стильный, светлый, белый и позитивный – что еще можно сказать об этом потрясающем доме, мульти-террасы которого создают либо лабиринт, либо самое удивительное место для игр детей на многие мили вокруг! Как вы видите, на фотографии выше мы увидим, что мульти-террасы опоясывают гараж, который находится в отдельном здании от дома, что очень правильно из-за различных испарений и газов от автомобиля. А после того, как владелец ставит машину в гараж, он выходит через заднюю дверь как раз в крытое пространство мульти-террасы.
В самих мульти-террасах мы найдем специальные клумбы для декоративных кустовых растений и злаков. Очень стильное решение, особенно если заметить белую галечную засыпку, которая использована по периметру здания на уровне земли.
Подъездная площадка вымощена тротуарной плиткой под натуральный камень – очень стильное и эффектное решение для дома в стиле минимализм, которое создает нужную рельефность и контраст простых на вид и сложных поверхностей.
Разве не так выглядит наша мечта о современном доме? Определенно, это и есть воплощение наших желаний! Мульти-террасы для игр и отдыха, практичные бетонные и деревянные, бассейн и ландшафтный пруд, отдельно – сад на границе с лесом, растения в кашпо и огромная газонная площадка, создающая ощущение простора.
Шикарно смотрится и остекление, которое даже в доме с очень высокими потолками (более 3,5 метров) имеет практически сплошной формат.
Стильные террасы создают ощущение единого непрерывного пространства всего дома, что ощущается очень уютно и современно. Они – идеальное место для игр детей, которые будут просто обожать такой дом!
Со стороны заднего дворика мы увидим, что рядом с основным зданием здесь есть летний домик для гостей, с кухней-гостиной и спальнями, а также лестницей на крышу.
Обратите внимание, что по периметру цоколя основного дома мы найдем клумбы, визуально закрывающие зону под бетонной террасой.
В дизайне гостиной присутствуют наливные полы, потолок, стилизованный под бетон специальными декоративными панелями, и отделка древесиной главной акцентной стены с интересными полочками разной глубины.
Кухня, расположенная в нише и имеющая очень лаконичные фасады, даже не идентифицируется в первого взгляда, как традиционное место для готовки. Стильное решение позволяет сделать зону столовой и гостиной максимально парадными, несмотря на открытую планировку.
Кухня в нише продолжается за акцентной стеной с деревянной отделкой. Именно там находится основная рабочая зона с отдельной кладовой, встроенной техникой и множеством рабочих поверхностей.
В другом крыле здания мы найдем кабинет с прекрасным видом на бассейн и пруд, а также весь участок. Детские комнаты оформлены в похожей манере, что и кабинет, имеют панорамное остекление в пол и выход на террасы.
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