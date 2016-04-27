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Дом, о котором вы мечтаете!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Кухня в стиле модерн
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Откуда мы знаем, о чем именно вы мечтаете? А вы посмотрите на этот шикарный проект коттеджа и проверьте! Студия DORRINGTON ATCHESON ARCHITECTS постаралась учесть все запросы современной семьи, сделав этот дом практически идеальным!

Дом, о котором вы мечтаете – это не только стены, отделка и стиль. Это еще и образ жизни, позволяющий вам быть именно тем человеком, которым вы хотите быть. Например, идеальным семьянином, бизнесменом, человеком с большим достатком и огромными возможностями.

Наши мечты при выполнении оказывают на нас столь же терапевтическое действие, как отдых на Мальдивах. Одна неделя меняет вас и ваши представления о мире так, как вы даже и не подозревали.

​Дизайн фасадов

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Со стороны улицы этот дом выглядит удивительно неприступным – модный тренд реечного оформления стен позволяет создать такой эффект современного замка.

Если вы думаете, что вам нужен именно такой дом – большой, дизайнерский и комфортабельный, значит вы не только хотите его иметь в собственности, но знаете, что вы его достойны или хотите быть достойными. Шикарное место для жизни в любом случае изменит вас и сделает вас с вашей собственностью, интерьерами и садом отражениями друг друга. Вы всегда будете точно знать, что у вас все хорошо, заглядывая в него, как в роскошное зеркало.

​Дизайн интерьера

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Гостиная в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Роль наших желаний, мечт и идей в строительстве и дизайне загородного дома гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Многие переезжают, покупая определенный коттедж или выбирая проект лишь по одному, но невероятно понравившемуся элементу – роскошным окнами, новому ремонту в любимом стиле, шикарной террасе или вдохновляющему эркеру или башенке. Так, создавая проект дома с личным архитектором, вы можете быть уверены, что не только одна деталь, но и весь дом даже превысит ваши самые смелые ожидания.

В этом проекте уголок для отдыха с двумя креслами у камина – один из самых любимых для всей семьи, ведь он олицетворяет дополнительную роскошь, которая им доступна.

​Гостиная

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Гостиная в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Стильная гостиная в стиле модерн имеет шикарный вид на сад с пальмами и декоративным ручьем. А модульный диван позволяет с легкостью менять расстановку мебели в комнате по разным случаям.

​Открытая планировка

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Гостиная в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Часть дома при реконструкции стала единым целым, посмотрите, что три уровня здесь не имеют никаких ограждений, дверей или стен между друг другом. Это – холл первого этажа, каминная комната и кабинет наверху, под крышей.

​Дизайн кухни

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Кухня в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Шикарная новая пристройка к этому коттеджу вместила в себя эту потрясающая кухню, которая поражает воображение! Просто удивительно, как такой брутальный и теплый материал, как древесина, здесь стал лучшим фоном для минималистичного дизайна!

​Пристройка

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

На фотографии выше четко видны границы пристройки. Здесь разместилась гостиная, а также выход на патио через сдвижные двери, которые удивительным образом открывают весь угол комнаты для свежего воздуха и солнца.

Рядом с пристройкой мы найдем череду террас разного назначения – для патио, столовой группы, шезлонгов, игр рядом с главной зеленой площадкой для детей. Справа вы найдете ограждения, ведущие в особенное место – зону райской лагуны, бассейна, которая по законам Австралии обязана иметь подобные экраны безопасности.

​Патио

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Патио в райском саду, где есть еще и встроенный бассейн по типу джакузи, маленький водопад и место для игр детей – воплощение мечты! Стильные решения можно найти не только в дизайне дома, но и в ландшафтном проекте, где каждый кустик помогает создать ощущение глубины даже столь маленького сада, и у него это получается!

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