Откуда мы знаем, о чем именно вы мечтаете? А вы посмотрите на этот шикарный проект коттеджа и проверьте! Студия DORRINGTON ATCHESON ARCHITECTS постаралась учесть все запросы современной семьи, сделав этот дом практически идеальным!
Дом, о котором вы мечтаете – это не только стены, отделка и стиль. Это еще и образ жизни, позволяющий вам быть именно тем человеком, которым вы хотите быть. Например, идеальным семьянином, бизнесменом, человеком с большим достатком и огромными возможностями.
Наши мечты при выполнении оказывают на нас столь же терапевтическое действие, как отдых на Мальдивах. Одна неделя меняет вас и ваши представления о мире так, как вы даже и не подозревали.
Со стороны улицы этот дом выглядит удивительно неприступным – модный тренд реечного оформления стен позволяет создать такой эффект современного замка.
Если вы думаете, что вам нужен именно такой дом – большой, дизайнерский и комфортабельный, значит вы не только хотите его иметь в собственности, но знаете, что вы его достойны или хотите быть достойными. Шикарное место для жизни в любом случае изменит вас и сделает вас с вашей собственностью, интерьерами и садом отражениями друг друга. Вы всегда будете точно знать, что у вас все хорошо, заглядывая в него, как в роскошное зеркало.
Роль наших желаний, мечт и идей в строительстве и дизайне загородного дома гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Многие переезжают, покупая определенный коттедж или выбирая проект лишь по одному, но невероятно понравившемуся элементу – роскошным окнами, новому ремонту в любимом стиле, шикарной террасе или вдохновляющему эркеру или башенке. Так, создавая проект дома с личным архитектором, вы можете быть уверены, что не только одна деталь, но и весь дом даже превысит ваши самые смелые ожидания.
В этом проекте уголок для отдыха с двумя креслами у камина – один из самых любимых для всей семьи, ведь он олицетворяет дополнительную роскошь, которая им доступна.
Стильная гостиная в стиле модерн имеет шикарный вид на сад с пальмами и декоративным ручьем. А модульный диван позволяет с легкостью менять расстановку мебели в комнате по разным случаям.
Часть дома при реконструкции стала единым целым, посмотрите, что три уровня здесь не имеют никаких ограждений, дверей или стен между друг другом. Это – холл первого этажа, каминная комната и кабинет наверху, под крышей.
Шикарная новая пристройка к этому коттеджу вместила в себя эту потрясающая кухню, которая поражает воображение! Просто удивительно, как такой брутальный и теплый материал, как древесина, здесь стал лучшим фоном для минималистичного дизайна!
На фотографии выше четко видны границы пристройки. Здесь разместилась гостиная, а также выход на патио через сдвижные двери, которые удивительным образом открывают весь угол комнаты для свежего воздуха и солнца.
Рядом с пристройкой мы найдем череду террас разного назначения – для патио, столовой группы, шезлонгов, игр рядом с главной зеленой площадкой для детей. Справа вы найдете ограждения, ведущие в особенное место – зону райской лагуны, бассейна, которая по законам Австралии обязана иметь подобные экраны безопасности.
Патио в райском саду, где есть еще и встроенный бассейн по типу джакузи, маленький водопад и место для игр детей – воплощение мечты! Стильные решения можно найти не только в дизайне дома, но и в ландшафтном проекте, где каждый кустик помогает создать ощущение глубины даже столь маленького сада, и у него это получается!
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