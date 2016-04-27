Откуда мы знаем, о чем именно вы мечтаете? А вы посмотрите на этот шикарный проект коттеджа и проверьте! Студия DORRINGTON ATCHESON ARCHITECTS постаралась учесть все запросы современной семьи, сделав этот дом практически идеальным!

Дом, о котором вы мечтаете – это не только стены, отделка и стиль. Это еще и образ жизни, позволяющий вам быть именно тем человеком, которым вы хотите быть. Например, идеальным семьянином, бизнесменом, человеком с большим достатком и огромными возможностями.

Наши мечты при выполнении оказывают на нас столь же терапевтическое действие, как отдых на Мальдивах. Одна неделя меняет вас и ваши представления о мире так, как вы даже и не подозревали.