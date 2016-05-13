Вещи, которые вы точно чистили неправильно

Кому нравится уборка? Если вы из тех, кто готов сделать всё, что угодно, лишь бы избежать этой рутинной работы, то у нас для вас хорошие новости! После прочтения этой статьи вы, конечно, всё равно будете убирать, но уже гораздо эффективнее, что позволит значительно сэкономить время, которое вы обычно тратите на это непопулярное занятие.
Как это возможно, спросите вы? А что если мы скажем, что ваши родители, возможно, научили вас неправильно? Ладно, может, это не совсем так, но в любом случае существует гораздо больше эффективных способов чистки и уборки, о которых ваши родители, возможно, до сих пор не знают.
Представляем вам вещи, которые вы чистили неправильно – учитесь на своих ошибках, чтобы снова сделать свой дом незапятнанным!
Не используйте мягкие губки, когда чистите туалет. Губки являются идеальной средой для размножения бактерий, которых и без того достаточно в вашей ванной комнате. Бумажные полотенца остаются лучшим вариантом, поскольку вы выбрасываете их после использования. Если вы используете многоразовые салфетки, сразу же застирайте их в горячей воде с хлором.
Обычно мы чистим туалет снаружи и внутри, но как правило забываем про заднюю часть туалета, что чревато повторным загрязнением в короткий срок.
Вы относитесь к тем людям, которые все моют в посудомоечной машине, хотя есть вещи, которые нужно мыть вручную? Например острые ножи. Они тупятся , если мыть их в посудомоечной машине.
Для тех, что не знает, что именно можно закладывать в посудомойку, а что нет, мы советуем прочитать инструкцию до начала процедуры и все выяснить. На большинстве остальных кухонных приборов также указано, можно ли их загружать в посудомоечную машину или нет.
Уделите этому вопросу немного времени и ваш кухонный инвентарь прослужит вам намного дольше.
Давайте начистоту: как часто вы меняете постельное белье? Раз в неделю или раз в месяц?Загрязнения на постельном белье — прямая угроза для дыхательных путей, источник инфекций. Если у вас аллергия или астма, то ваше состояние здоровья может ухудшиться. Но если у вас нет аллергии, она может развиться, так как организм постоянно подвергается воздействию вредных веществ.
Простыни и наволочки необходимо стирать раз в неделю, чтобы убрать загрязнения, скапливающиеся на белье в течение прошедшего периода времени. Будет безопаснее, если вы не будете вдыхать запах этого материала.
Требуется, чтобы температура воды для стирки была от 60 градусов – такая программа существует у каждой стиральной машины. Желательно также, чтобы постельное белье сушилось в машине при помощи горячего воздуха. Это убивает бактерии и постельных клещей.Для дополнительной защиты можно использовать отбеливатель. Это самое дешевое средство для уничтожения бактерий, которое можно применять в малых количествах. Отбеливатели, которые используются в холодной воде, содержат перекись, что также способствует избавлению от бацилл.
Паркетный пол обычно моют не чаще одного-двух раз в год с помощью мыльной воды. Мытье паркета необходимо производить по направлению слоев дерева. Слишком часто мыть такой пол нельзя, так как вода постепенно растворяет клей, которым склеиваются друг с другом паркетные дощечки.
Паркетные полы покрытые лаком, протирают тряпочкой, увлажненной холодной водой с добавлением глицерина в пропорции десять к одному. Жирные пятна с паркетного пола можно удалить с помощью смеси стирального порошка и теплой воды. Эту кашицу втирают в пятно и оставляют на ночь. Утром эту кашицу убирают и очищенное место промывают теплой водой.
Иногда для удаления грязи с полов и одновременного образования защитной пленки используют полирующие средства (мастики). Они бывают водные, водоэмульсионные и восковые. Мастику необходимо наносить ровным, а также тонким слоем на хорошо высохшие после мытья поверхности.
Вы всегда выбираете яркий, солнечный день, чтобы начать очистку окон, не так ли? Почему вы так поступаете? Ведь вам наверняка известно о том, что солнце сушит окна быстрее, оставляя много нежелательных потеков. Дождитесь пасмурного дня и используйте хорошую ткань из микофибры – в результате ваши окна должны стать безупречными!
Обратите также внимание на то, что не стоит применять порошковые чистящие средства или составы в гранулах – они царапают пластик, создают неровности, в которые со временем может забиться грязь.
Многие думают, что стиральные машины очищаются сами собой. Но это не так. Помимо протирания и чистки корпуса хотябы иногда стоит позаботиться и о внутренних деталях. Существует очень простой и недорогой способ защиты стиральной машины от накипи с помощью лимонной кислоты.
Если вы стираете очень часто, то проводите эту процедуру один раз в квартал. При более редком использовании устройства достаточно чистки раз в шесть месяцев. Режим стирки выбираем «без белья», температуру выставляем от 60 до 90 градусов, а затем туда, куда обычно засыпаем стиральный порошок, добавляем лимонной кислоты (50 – 100 граммов). Получается качественно и недорого, а заодно удается ликвидировать посторонние запахи (если, конечно, они есть). Такая профилактика никакого вреда деталям стиральной машины не причинит – проверено неоднократно.
Хотите, чтобы краны на кухне и в ванной блестели? Тогда просто протирайте их сухой тряпкой постоянно (то есть, хотя бы раз в день). В таком случае вам не придется тратить время на основательную чистку кранов от налета. Но если ваш кран уже загрязнился, то вот несколько советов по его очистке:
- Нельзя использовать средства и препараты, которые вы приобрели для удаления ржавчины в ванной, а также отбеливатели. Это связано с тем, что хром, которым обрабатываются краны – очень активный металл. При взаимодействии с кислотами, часто содержащимися в составе бытовой химии, металл начинает разрушаться. В итоге портится внешний вид изделий. Нередко на кранах начинают появляться темные пятна, удалить которые очень сложно.
- Всегда изучайте состав бытовой химии – в средствах не должно быть хлора, соляной и других кислот (как правило, фосфорной и серной).
- Не используйте порошкообразные средства, поскольку мелкие частицы, входящие в состав, приведут к появлению мелких трещинок.
- Не следует смешивать различные средства, что может привести к образованию опасного для хрома вещества.
Чем мыть можно:
- Мыльный раствор.
- Лимон.
- Слабый раствор уксуса.
- Если нужно убрать загрязнения в труднодоступных местах, то лучше всего воспользоваться зубной щеткой.
Как вы обычно чистите микроволновую печь? Надо полагать, большим количеством чистящих жидкостей, так как довольно трудно удалить все старые остатки пищи и жира. Но микроволновые печи постоянно контактируют с продуктами, которые вы едите, поэтому может оказаться плохой идеей распылять или вливать туда большое количество чистящих жидкостей. Вместо этого используйте смесь воды и уксуса – это совершенно натуральный, но все же очень эффективный очиститель.