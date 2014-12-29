Характерные особенности рустикального стиля в интерьере

Рустикальный стиль сейчас переживает пик популярности. Связано это с повышением интереса к проблемам окружающей среды, необходимости отдохнуть от общества, которое становится все более техногенным, ностальгией по простым радостям жизни в гармонии с природой.
Cловом
rustikus древние римляне называли грубую каменную облицовку нижних этажей здания. В современном прочтении рустикальный стиль - это интерьер, в котором простота и грубость предметов доведена до максимума. Неотесанность и брутальность мебели призвана создать впечатление вековой запущенности жилища. Любимые материалы – грубо отесанный камень и толстая состаренная древесина.
Создать кухни в рустикальном стиле не так-то просто, поскольку наши модернизированные кухни изобилуют хай-тек предметами из технологичных материалов. Самый простой способ – это как можно скорее упрятать блендеры, миксеры , фритюрницы и электрические блинницы в подвесной стеллаж из дерева, повесив на передний план коллекцию из деревянных ложек и вилок. Кстати, старый бабушкин сервант также может обрести новую жизнь на рустикальной кухне. Повесьте несколько кованых сувениров и замените привычную люстру на тканый абажур, прибавьте к этому грубые деревянные стол и стулья, и рустикальный интерьер вашей кухни обретет завершенность.
Напольное покрытие – один из важнейших элементов в формировании интерьерного ансамбля. Ламинат и паркет будут здесь крайне нежеланными гостями, пол должен быть выполнен из фактурных и теплых натуральных материалов, так что делайте выбор в пользу натурального дерева или камня. Также удачно будут смотреться груботканые ковры небольшого размера. Что касается керамической плитки, то для рустикального стиля подойдет плитка
под гранит или
под булыжник.
Пожалуй, единственные уместные для этого стиля обои – это обои с рисунками, основными мотивами которых являются деревеские или лесные пейзажи. Особенно привлекательно в рустикальном интерьере будет смотреться камин. Если вы живете в обычной городской квартире, не расстраивайтесь. Даже электрический камин способен создать неповторимую атмосферу, в которой вы сможете наслаждаться мерцающим пламенем огня или тлеющими дровами.
В переводе с современного английского
rustic означает примитивный. Действительно, этот стиль совсем не претендует на то, чтобы назваться изысканным или утонченным. Подходящие аксессуары для квартиры в рустикальном стиле стоит искать на блошиных рынках и в антикварных лавках. Часы с поржавевшим циферблатом, подковы, винные бочки и плетеные корзины будут отлично смотреться в таком интерьере.
Если вы непрочь добавить в дизайн квартиры немного сюрреализма, просто подберите в лесу небольшие сучки дерева, обработайте их лаком и поставьте на шкаф или телевизор. Для тех, кто умеет работать с деревом, поэкспериментируйте с формой, и, возможно, у вас получится создать очень необычный подсвечник или даже настенную лампу.
Если метраж квартиры или дома позволяет вам отдать несколько метров под установку стены из камня, смело решайтесь на этот шаг. В отличие от минимализма, рустикальный стиль не любит и не стремится к максимальной функциональности и старается максимально избегать технологичных материалов, гладких поверхностей и незаполненного пространства.
Изображенные на фото стена из грубого натурального или искусственного камня в сочетании с массивными деревянными балками на потолке, великолепно дополнят стилистику интерьера в рустикальном стиле.