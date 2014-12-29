Характерные особенности рустикального стиля в интерьере

Рустикальный стиль сейчас переживает пик популярности. Связано это с повышением интереса к проблемам окружающей среды, необходимости отдохнуть от общества, которое становится все более техногенным, ностальгией по простым радостям жизни в гармонии с природой.

Cловом rustikus древние римляне называли грубую каменную облицовку нижних этажей здания. В современном прочтении рустикальный стиль - это интерьер, в котором простота и грубость предметов доведена до максимума. Неотесанность и брутальность мебели призвана создать впечатление вековой запущенности жилища. Любимые материалы – грубо отесанный камень и толстая состаренная древесина.