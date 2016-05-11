Проекты домов в американском стиле

Стиль французских плантаций (French Plantation, альтернативное название – Low Country) распространен на юге США, в таких штатах как Флорида, Джорджия, Луизиана, Алабама, Южная Каролина. Строительство подразумевает веранду с колоннами, иногда опоясывающую дом, или отдельную sunroom, которая похожа на гостиную, устроенную в зимнем саду.

Железная кровля является характерным отличием такого дома от похожего стиля – традиционного колониального, который тоже часто оформляется белым сайдингом и простыми узкими окнами.

Жилая мансарда – важная часть такого дома так же, как и расположение на приподнятом фундаменте (деревянные сваи – не редкость во влажном тропическом климате, где многие дома строятся почти «на воде»).

Данный стиль был главным в строительстве вдоль центрального побережья Мексиканского залива США приблизительно с 1790 по 1840 годы. В современное время мы можем найти множество проектов коттеджей в данном стиле, построенных уже по новым технологиям.