Проекты домов в американском стиле

История архитектуры США и популярные американские стили в архитектуре – огромный пласт информации, интересных идей и решений, которые проверены временем для идеально комфортабельной семейной жизни.
В этой статье мы расскажем вам о таких стилях архитектуры США, как кейп-код, георгианский, шингл, колониальный и испанский колониальный.
Стиль французских плантаций (French Plantation, альтернативное название – Low Country) распространен на юге США, в таких штатах как Флорида, Джорджия, Луизиана, Алабама, Южная Каролина. Строительство подразумевает веранду с колоннами, иногда опоясывающую дом, или отдельную sunroom, которая похожа на гостиную, устроенную в зимнем саду.
Железная кровля является характерным отличием такого дома от похожего стиля – традиционного колониального, который тоже часто оформляется белым сайдингом и простыми узкими окнами.
Жилая мансарда – важная часть такого дома так же, как и расположение на приподнятом фундаменте (деревянные сваи – не редкость во влажном тропическом климате, где многие дома строятся почти «на воде»).
Данный стиль был главным в строительстве вдоль центрального побережья Мексиканского залива США приблизительно с 1790 по 1840 годы. В современное время мы можем найти множество проектов коттеджей в данном стиле, построенных уже по новым технологиям.
Изначально самые богатые штаты Северо-Востока, населенные английскими эмигрантами, строили в самых разных стилях архитектуры. Среди них – чикагские бунгало, итальянские викторианские дома, английские средневековые дома Тюдор и дома в федеральном стиле. Три данных стиля имеют вариации из красного кирпича, поэтому красный кирпич может быть прекрасным материалом для строительства американского коттеджа в любой части света.
Очень популярные по всей страны стили для строительства домов среднего класса – крафтсмен и различные типы бунгало – могут быть полезны тем, кто хочет построить уютный и традиционный дом в американском стиле.
Стиль кейп-код является одним из самых первых стилей, которые самостоятельно развились на территории США. Данный стиль в оригинале является английским, но в США приобрел некоторые территориальные черты.
Годы постройки таких домов в основном колеблются в рамках 1650-1950 годов, но и сейчас по всему миру данный стиль копируется в новых домах. Стиль кейп-код является «настоящей иконой патриотичной Америки», той самой, которая знает свое родовое древо до первого колониста и гордится прошлым эмигранта.
Обычно дома в стиле кейп-код имеют один этаж и жилую мансарду, отделку экстерьера из сайдинга, асимметричный, мульти-модульный фасад и крышу из деревянной черепицы серого цвета. Окна имеют расстекловку и деревянные ставни на окнах.
В противовес более основательным георгианским особнякам в Великобритании, в США они строились по каркасной технологии и в своей время стали культовыми для всей страны. Удивительно, но такие дома на северо-востоке страны были популярны в период 1690-1830 годов, а многие из них стоят до сих пор в реконструированном виде и выглядят весьма статно.
Особенности георгианского колониального стиля – симметричная прямоугольная форма, парадная дверь в центре, колонны на крыльце, парные дымоходы, кровля со средним уклоном, минимальный свес крыши и схема «пять окон через дверь». На фотографии выше мы видим систему «три окна через дверь», которая является менее традиционной, но все же сохраняет общий образ дома.
Фермерский дом – это достаточно просторный коттедж с отделкой сайдингом и огромной верандой, которая опоясывает дом с двух или трех сторон. Обычно он имеет слегка асимметричный фасад с выступом эркера, который практически во все случаях принадлежит традиционной фермерской столовой. На втором этаже – 3 или 4 спальни и просторный холл с диваном как дополнительная игровая для детей. Данные дома были построены в 1750-1950 гг., популярны в половине из всех штатов США и распространены на всей территории страны.
Традиции люксового северо-востока США, которые также включают в себя культуру преппи, летние домики в Хемптонсе и работу на Манхэттене, тоже имеют внутри себя особенно очаровательный стиль – шингл.
Изначально шингл – это просто деревянная черепица, что использовалась не только для кровли, но и для оформления внешних стен, фасадов здания. Затем у данного направления в строительстве появилась особенная форма, добавились характерные акценты, которые и обозначили стиль шингл –необычные голландские крыши, квадратные колонны, шикарные патио, переходящие друг в друга, массивные оригинальные дымоходы, зимние сады на английский манер и балконы с балясинами на втором этаже. Теперь часть фасада дома может быть оформлена кирпичом или сайдингом и лишь частично – черепицей шингл.
Испанский колониальный стиль унаследовал различные средиземноморские традиции в строительстве во многом благодаря испанским и португальским колонистам. Здесь мы найдем охристые оттенки, ковку, шоколадные или черные акценты.
Если вы хотите создать «простой, стандартный американской дом из пригорода», то вам понадобятся определенные усредненные характерные признаки. Для начала следует знать, что такой дом в оригинале строится по каркасной технологии, имеет отделку сайдингом и, как правило, половое покрытие из современного паркета.
Два типа окон: одни традиционные с расстекловкой (из раннего периода) и вторые – вертикальные слайдеры, узкие и вытянутые (из более позднего).
Цвета сайдинга: белый, пепельно-серый, цвет морской волны, небесно-голубой, оливковый, каменный, бежевый, желтый сорбет и другие.
Веранда: с квадратными или прямоугольными колоннами, реже – с круглыми, с красивым полноценным козырьком из материала, идентичного основной кровле, для крыльца и веранды.
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