Как превратить чердак в жилое помещение?

Если у вас есть чердак хорошего размера, то вы обладаете прекрасной возможностью сделать из этого чердака жилое помещение. Переделка чердака может не только создать дополнительное место для вас, но и увеличить общую стоимость перепродажи вашего дома. Хватит складывать там старые вещи, обновите это пространство! Мансарды могут быть преобразованы в запасную спальню, детскую игровую комнату, зону отдыха, домашний офис. Чердак послужит прекрасным местом для уголка для чтения и создания миниатюрного сада. Но сначала нужно оценить, получится ли такая переделка или нет, хватит ли у вас средств на это. Если вы к этому готовы, то знакомьтесь со статьей.
Ваши местные или муниципальные законы могут наложить кучу ограничений на мансардные преобразования. Большинство из этих законов устанавливаются с учетом безопасности владельца дома и потенциального долгосрочного влияния структурной модификации. Вот некоторые из законов, которые необходимо иметь в виду.
- Вы можете заменить существующую крышу тем же материалом без получения разрешения от местного муниципалитета.
- Вы не можете удалить или заменить элементы структуры или возвести несущие стены. Если ваша крыша имеет одну из них, то вы должны будете сохранить ее и делать ваши изменения вокруг нее.
- Вы не можете изменить вертикальное или горизонтальное существующее расположение структуры. Это означает, что если ваш чердак не имеет много высоты, вы не можете построить его выше без предварительного разрешения.
- Вы не можете сделать вашу крышу плоской или заменить ее другим материалом.
- Вы не можете увеличить внутреннюю высоту конструкции.
Из-за многих этих законов сделать преобразование чердака может быть сложно, поэтому лучше проконсультироваться с архитектором, чтобы определить, что может быть сделано в вашей ситуации, прежде чем выбирать разные идеи для чердака.
Чердак бывает во всех формах и размерах. Посмотрите, достаточно ли места для того, чтобы создать комнату, где будет место для отдыха, хранения. Если его мало, вы все равно можете использовать то, что у вас есть, творчески, насколько это возможно. Например, для детского уголка сильно много места не надо, дети будут рады укромному местечку, скрытому от глаз взрослых.
Из-за закрытой крыши чердак может быть немного неуютным и давящим. Чтобы изменить это ощущение, вам нужно обеспечить помещение достаточным количеством света во время преобразования. Вы можете сделать хотя бы небольшой просвет на крыше, который может быть отличным источником естественного света. Такое окошко оснащается стеклом или другим подходящим материалом. Оно может иметь разный размер, открываться или нет, управляться вручную или дистанционно.
Если вы достаточно удачливы, чтобы преодолеть все препятствия по переделке до этих пор, то вы можете сосредоточиться на добавлении теплоизоляции для кровли. Если вы живете в холодном климате, то должным образом изолированный чердак может сэкономить более 10% ваших коммунальных платежей. И наоборот, если вы живете в теплом климате, изолированный чердак может стабилизировать температуру в помещении, что позволит сохранять прохладу. Вам нужно проверить, может ли ваш чердак взять на себя дополнительный вес, прежде чем вы приступите к работе. Вы можете использовать минеральный войлок, шлаковые плиты, гипсокартонные плиты, асбестовые цементные плиты. Ваш выбор изоляционного материала будет зависеть от его стоимости, области, которая будет покрыта, устойчивости к атакам насекомых, влаге, деформации и возгоранию.
Многие чердаки содержат линии электричества и водоснабжения. Вам нужно найти новый способ, чтобы установить их или скрыть их в интерьере. Кроме того, линии воды нужно проверить на предмет утечки и изолировать их. Электрические провода, с другой стороны, должны быть обработаны тщательно вокруг изоляторов. Самый лучший вариант – это выбрать скрывающий проводку материал, который используется вокруг остальной части дома. Дома в стиле лофт часто имеют трубы, которые включены прямо в интерьер. Вы можете выбрать этот вариант для вашего чердака тоже, если у вас нет другого варианта.
Занимаясь переделкой чердака, стоит уделить внимание и звукоизоляции. Так вы уменьшите шум, исходящий извне. Даже будут заглушены громкие звуки. Благодаря этому вы уменьшите стресс. Выбирая материал для этих целей, вы можете остановиться на том варианте, который будет выполнять две функции – акустическую и тепловую изоляцию. Например, для этого подойдет хлопковое волокно.
После того, как будет выполнено все вышеупомянутое, вы можете приступать к последующему преобразованию чердака. Для получения идей можете взглянуть еще на одну статью - До и После: Из чердака в квартиру 35 кв. метров.