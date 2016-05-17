Как превратить чердак в жилое помещение?

Ваши местные или муниципальные законы могут наложить кучу ограничений на мансардные преобразования. Большинство из этих законов устанавливаются с учетом безопасности владельца дома и потенциального долгосрочного влияния структурной модификации. Вот некоторые из законов, которые необходимо иметь в виду.

- Вы можете заменить существующую крышу тем же материалом без получения разрешения от местного муниципалитета.

- Вы не можете удалить или заменить элементы структуры или возвести несущие стены. Если ваша крыша имеет одну из них, то вы должны будете сохранить ее и делать ваши изменения вокруг нее.

- Вы не можете изменить вертикальное или горизонтальное существующее расположение структуры. Это означает, что если ваш чердак не имеет много высоты, вы не можете построить его выше без предварительного разрешения.

- Вы не можете сделать вашу крышу плоской или заменить ее другим материалом.

- Вы не можете увеличить внутреннюю высоту конструкции.

Из-за многих этих законов сделать преобразование чердака может быть сложно, поэтому лучше проконсультироваться с архитектором, чтобы определить, что может быть сделано в вашей ситуации, прежде чем выбирать разные идеи для чердака.