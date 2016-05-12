Креативные идеи размещения фотографий в интерьере

Сейчас фотографии больше не пылятся в альбомах, которые достают из шкафа раз в несколько лет для демонстрации гостям. Сейчас их вешают на стены, переносят на мебель и декоративные вещички, гордо демонстрируя и сделав неотъемлемой частью дизайна интерьера. Размещение фотографий на первый взгляд ничего сложного не подразумевает.

На самом же деле, просто приколотив их к стене в произвольном порядке, можно получить не совсем ожидаемый эффект и прослыть безвкусным дизайнером. Также стоит учитывать, что любой дизайн интерьера выглядит по-настоящему эффектно, если он индивидуален. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько креативных идей по размещению фотографий в интерьере.