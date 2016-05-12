Креативные идеи размещения фотографий в интерьере

Сейчас фотографии больше не пылятся в альбомах, которые достают из шкафа раз в несколько лет для демонстрации гостям. Сейчас их вешают на стены, переносят на мебель и декоративные вещички, гордо демонстрируя и сделав неотъемлемой частью дизайна интерьера. Размещение фотографий на первый взгляд ничего сложного не подразумевает.
На самом же деле, просто приколотив их к стене в произвольном порядке, можно получить не совсем ожидаемый эффект и прослыть безвкусным дизайнером. Также стоит учитывать, что любой дизайн интерьера выглядит по-настоящему эффектно, если он индивидуален. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько креативных идей по размещению фотографий в интерьере.
Поклонники креативного дизайна, могут дополнить свой интерьер, разместив фотографии простым, но оригинальным способом. Закрепив импровизированную верёвку (бечевку) в комнате и прикрепив к ней фото при помощи прищепок, вы наверняка удивите своих гостей. Кроме того, картинки можно периодически менять, тем самым обновляя свой интерьер.
Создав стену памяти в своей гостиной, вы сможете разместить здесь фото разных поколений, постоянно добавляя всё новые и новые. Акцентом может послужить одна большая рамка с фото самого младшего, самого старшего в вашей семье или же семейный портрет, вокруг которого будут размещаться более мелкие разнокалиберные карточки.
Нетривиальными рамками для ваших фотографий смогут стать старые окна, ставни, двери, дверцы, лестницы и все, что вдохновит вас и покажется достойным увековечивания, как и запечатленные на фото моменты. И сделать ее своими руками не сложно. Для этого понадобиться только проволока (веревка) и прищепки.
Натягивайте веревку на раму на манер паутинки или горизонтально/вертикально, а фотографии, открытки и заметки крепите прищепками. Из этой идеи может даже получиться бюджетное, но оригинальное изголовье для кровати.
Обычный багет ‒ это, конечно, здорово, но намного стильнее будут смотреться рамы на стене из бумажного скотча. Washi Tape ‒ разноцветный бумажный скотч из Японии, мечта любой рукодельницы. Это лента из рисовой бумаги, которую трудно порвать, но зато легко наклеить и снять с поверхности, совершенно не повредив её.
Тем более, что можно выбрать цвет и форму по своему вкусу, а при желании поменять. Модно и креативно!
Очень интересный способ выставить напоказ свои фотографии – превратить их в магниты на холодильник. Холодильник – это без преувеличения самое популярное место в квартире. Разместите на нем фотомагнитик, и радостные воспоминания будут повышать ваше настроение несколько раз в день.
Вы можете напечатать фотографии на магните или просто использовать фото рамки с магнитом, которые легко крепятся на холодильник .
Магнит с фотографией может стать отличным презентом для коллег, участников семинаров, конференций и прочих тематических встреч. Такой сувенир станет памятным прекрасным дополнение к юбилею, девичнику или мальчишнику и будет долго напоминать о веселой вечеринке.
Паллеты в интерьере – старомодная деталь, используемая дизайнерами для оформления пространств в ретро или эко-стиле. И создать своими руками фотоальбом из такого поддона не сложно. Прикрепите паллету к стене или поставьте на пол. Фотографии разместите в фоторамки и привинтите к деревянной поверхности. А можно разместить их при помощи прищепок на нескольких рядах бечевки.
Другой DIY вариант продемонстрировать ваши фото – это закрепить их на вешалках и развесить на стене. Вы можете выбрать как простые деревянные вешалки, как здесь, так и более веселые и красочные вешалки причудливых конструкций. Для создания фотоколлажа подойдет и модель вешалки для брюк или юбок со специальными зажимами, на которые и крепятся снимки.
Декоративные полочки, с расставленными на них красивыми фото, просто восхитительно смотрятся на контрастных стенах. Особенно, привлекут внимание полочки необычной формы. Например, полочка в виде круга или треугольника с поперечными перекладинами. Такую полочку без труда можно сделать и своими руками.
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