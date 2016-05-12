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Креативные идеи размещения фотографий в интерьере

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Comedores, Ociohogar Ociohogar Столовая комнатаСтолы
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Сейчас фотографии больше не пылятся в альбомах, которые достают из шкафа раз в несколько лет для демонстрации гостям. Сейчас их вешают на стены, переносят на мебель и декоративные вещички, гордо демонстрируя и сделав неотъемлемой частью дизайна интерьера. Размещение фотографий на первый взгляд ничего сложного не подразумевает.

На самом же деле, просто приколотив их к стене в произвольном порядке, можно получить не совсем ожидаемый эффект и прослыть безвкусным дизайнером. Также стоит учитывать, что любой дизайн интерьера выглядит по-настоящему эффектно, если он индивидуален. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько креативных идей по размещению фотографий в интерьере. 

Фотографии на бечевке

Umbra Hangit Photo Display - White The Pod Company Стены и полКартины и рамы
The Pod Company

Umbra Hangit Photo Display – White

The Pod Company
The Pod Company
The Pod Company

Поклонники креативного дизайна, могут дополнить свой интерьер, разместив фотографии простым, но оригинальным способом. Закрепив импровизированную верёвку (бечевку) в комнате и прикрепив к ней фото при помощи прищепок, вы наверняка удивите своих гостей. Кроме того, картинки можно периодически менять, тем самым обновляя свой интерьер.

Создав стену памяти в своей гостиной, вы сможете разместить здесь фото разных поколений, постоянно добавляя всё новые и новые. Акцентом может послужить одна большая рамка с фото самого младшего, самого старшего в вашей семье или же семейный портрет, вокруг которого будут размещаться более мелкие разнокалиберные карточки.

Бечевка в раме

UMBRA новинки! Enjoyme ГостинаяАксессуары и декорации
Enjoyme

UMBRA новинки!

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Нетривиальными рамками для ваших фотографий смогут стать старые окна, ставни, двери, дверцы, лестницы и все, что вдохновит вас и покажется достойным увековечивания, как и запечатленные на фото моменты. И сделать ее своими руками не сложно. Для этого понадобиться только проволока (веревка) и прищепки. 

Натягивайте веревку на раму на манер паутинки или горизонтально/вертикально, а фотографии, открытки и заметки крепите прищепками. Из этой идеи может даже получиться бюджетное, но оригинальное изголовье для кровати.

Рамка из washi tape

Washi Tape, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Pamela Kilcoyne – Homify

Washi Tape

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

Обычный багет ‒ это, конечно, здорово, но намного стильнее будут смотреться рамы на стене из бумажного скотча. Washi Tape ‒ разноцветный бумажный скотч из Японии, мечта любой рукодельницы. Это лента из рисовой бумаги, которую трудно порвать, но зато легко наклеить и снять с поверхности, совершенно не повредив её.

Тем более, что можно выбрать цвет и форму по своему вкусу, а при желании поменять. Модно и креативно! 

Фотомагниты на холодильник

homify Рабочий кабинет Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Очень интересный способ выставить напоказ свои фотографии – превратить их в магниты на холодильник. Холодильник – это без преувеличения самое популярное место в квартире. Разместите на нем фотомагнитик, и радостные воспоминания будут повышать ваше настроение несколько раз в день.

Вы можете напечатать фотографии на магните или просто использовать фото рамки с магнитом, которые легко крепятся на холодильник .

Магнит с фотографией может стать отличным презентом для коллег, участников семинаров, конференций и прочих тематических встреч. Такой сувенир станет памятным прекрасным дополнение к юбилею, девичнику или мальчишнику и будет долго напоминать о веселой вечеринке.

Фото на деревянных паллетах

Regale, Palettano Palettano ГостинаяПолки
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

Паллеты в интерьере – старомодная деталь, используемая дизайнерами для оформления пространств в ретро или эко-стиле. И создать своими руками фотоальбом из такого поддона не сложно. Прикрепите паллету к стене или поставьте на пол. Фотографии разместите в фоторамки и привинтите к деревянной поверхности. А можно разместить их при помощи прищепок на нескольких рядах бечевки.

Фото вешалки

Upcycling life - air bb, FattoreQ fabbrica FattoreQ fabbrica Произведения искусстваХудожественные изделия
FattoreQ fabbrica

FattoreQ fabbrica
FattoreQ fabbrica
FattoreQ fabbrica

Другой DIY вариант продемонстрировать ваши фото – это закрепить их на вешалках и развесить на стене. Вы можете выбрать как простые деревянные вешалки, как здесь, так и более веселые и красочные вешалки причудливых конструкций. Для создания фотоколлажа подойдет и модель вешалки для брюк или юбок со специальными зажимами, на которые и крепятся снимки.

Декоративные полочки

Comedores, Ociohogar Ociohogar Столовая комнатаСтолы
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

Декоративные полочки, с расставленными на них красивыми фото, просто восхитительно смотрятся на контрастных стенах. Особенно, привлекут внимание полочки необычной формы. Например, полочка в виде круга или треугольника с поперечными перекладинами. Такую полочку без труда можно сделать и своими руками.

Еще больше идей о том, как разместить фотографии в интерьере, вы можете почерпнуть из нашей статьи:

Магическая сила фотографии в интерьере.

​До и После: Ремонт двухквартирного дюплекса!

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