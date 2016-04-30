TOP-10 проектов коттеджей по-швейцарски

Швейцарские вариации модерна и минимализма будут особенно любимы теми, кому нравятся шоколадно-пепельные цветовые гаммы, изысканные тонкие линии и ультра-современные оригинальные планировки.
В этой статье мы подготовили для вас 10 проектов, по которым вы сможете хорошо изучить современный швейцарский стиль в частной архитектуре. Возможно, вам понравится их особенная атмосфера со сдержанным благородством люкса, который будто бы не заметен, но очень явно ощутим.
В этих проектах коттеджей в швейцарском стиле мы найдем и легкие отголоски стиля шале – в деревянной отделке фасадов, планировке или других мелочах, но все они построены в современном стиле и с особенно трепетным вниманием к комфортабельности каждого интерьера.
Этот уникальный коттедж на склоне холма с потрясающим видом на альпийскую долину и горы – любимец нашей швейцарской коллекции. Его проект доступен и практичен, планировка заставляет восклицать, а стильное оформление фасадов объединяет в себе уют шале и комфорт модерна.
Эта изысканная и ультра-современная вилла выглядит настоящей жемчужиной среди других проектов домов. Лишь взглянув на этот бассейн, похожий на природную лагуну, патио, окруженное стильными кустами, и остекление, размах которого захватывает дух, можно понять, что это – настоящий дом мечты!
Этот интересный швейцарский проект создан будто на одном дыхании! Заставляя нас удивляться его лаконичности и стилю, он напоминает нам виллы из 60-х в США – легендарную эпоху в дизайне.
Интерьеры этого проекта.
Хотите чтобы каждый ваш день был наполнен комфортом, красотой и ощущением безопасности и гармонии? Тогда обязательно выбирайте швейцарский стиль в дизайне, позволяющий создать ощущение истинного блаженства даже в холодном климате.
В этом узкофасадном проекте коттеджа есть все, что хотела бы видеть прогрессивная семья в своем доме – большую полезную площадь, просторные комнаты, адаптивность к маленькому участку, панорамное остекление и по-швейцарски элегантно оформленные интерьеры.
Мечтаете, чтобы жизнь вашей семьи преобразилась в мгновение окна? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на проекты домов, как этот. Комфортабельность швейцарских коттеджей – самая главная характерная особенность стиля, который еще и смотрится просто потрясающе.
Эта эффектная вилла расположена на рельефном участке таким образом, чтобы открыть панорамные виды из комнат на потрясающие пейзажи горного озера недалеко от Цюриха. Голливудский размах и немецкое качество сочетаются в этом швейцарском коттедже невероятно гармонично.
Больше фотографий этого проекта.
Этот стильный проект швейцарского дома имеет характерное отличие, которое часто повторяется в проектах домов из данного региона. Планировка, где в доме на склоне спальни вместе с небольшой гостиной оказываются на первом этаже, а на втором находятся кухня, столовая и главная гостиная, очень часто оправдывает себя.
Завершаем мы наш обзор по швейцарским проектам особенным домом. Из-за слегка нависающей крыши, стильной террасы с двух сторон дома и балкончика над ним он выглядит особенно уютным и традиционным.
Этот проект удивительно подходит для стандартного участка в новом коттеджном поселке, поэтому мы советуем приглядеться к нему более внимательно. Стильная отделка, четкая цветовая гамма и множество оригинальных и эстетичных сюрпризов ждут вас в главной галерее данного проекта.
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;