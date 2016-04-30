TOP-10 проектов коттеджей по-швейцарски

Швейцарские вариации модерна и минимализма будут особенно любимы теми, кому нравятся шоколадно-пепельные цветовые гаммы, изысканные тонкие линии и ультра-современные оригинальные планировки.

В этой статье мы подготовили для вас 10 проектов, по которым вы сможете хорошо изучить современный швейцарский стиль в частной архитектуре. Возможно, вам понравится их особенная атмосфера со сдержанным благородством люкса, который будто бы не заметен, но очень явно ощутим.

В этих проектах коттеджей в швейцарском стиле мы найдем и легкие отголоски стиля шале – в деревянной отделке фасадов, планировке или других мелочах, но все они построены в современном стиле и с особенно трепетным вниманием к комфортабельности каждого интерьера.