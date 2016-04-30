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TOP-10 проектов коттеджей по-швейцарски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Tschannen Faes, Erlenbach bei Zürich, Andreas Müller Architekten Andreas Müller Architekten Дома в стиле модерн
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Швейцарские вариации модерна и минимализма будут особенно любимы теми, кому нравятся шоколадно-пепельные цветовые гаммы, изысканные тонкие линии и ультра-современные оригинальные планировки.

В этой статье мы подготовили для вас 10 проектов, по которым вы сможете хорошо изучить современный швейцарский стиль в частной архитектуре. Возможно, вам понравится их особенная атмосфера со сдержанным благородством люкса, который будто бы не заметен, но очень явно ощутим.

В этих проектах коттеджей в швейцарском стиле мы найдем и легкие отголоски стиля шале – в деревянной отделке фасадов, планировке или других мелочах, но все они построены в современном стиле и с особенно трепетным вниманием к комфортабельности каждого интерьера.

Очаровательный коттедж

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Дома в стиле кантри
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Этот уникальный коттедж на склоне холма с потрясающим видом на альпийскую долину и горы – любимец нашей швейцарской коллекции. Его проект доступен и практичен, планировка заставляет восклицать, а стильное оформление фасадов объединяет в себе уют шале и комфорт модерна.

Статья о проекте.

​Вилла класса люкс

Objekt 329, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Эта изысканная и ультра-современная вилла выглядит настоящей жемчужиной среди других проектов домов. Лишь взглянув на этот бассейн, похожий на природную лагуну, патио, окруженное стильными кустами, и остекление, размах которого захватывает дух, можно понять, что это – настоящий дом мечты!

Интерьеры виллы.

​Стильный модерн

Haus L, nimmrichter architekten ETH SIA AG nimmrichter architekten ETH SIA AG Дома в стиле модерн
nimmrichter architekten ETH SIA AG

nimmrichter architekten ETH SIA AG
nimmrichter architekten ETH SIA AG
nimmrichter architekten ETH SIA AG

Этот интересный швейцарский проект создан будто на одном дыхании! Заставляя нас удивляться его лаконичности и стилю, он напоминает нам виллы из 60-х в США – легендарную эпоху в дизайне.

Интерьеры этого проекта.

​Очарование повседневности

Objekt 188, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бетон Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Хотите чтобы каждый ваш день был наполнен комфортом, красотой и ощущением безопасности и гармонии? Тогда обязательно выбирайте швейцарский стиль в дизайне, позволяющий создать ощущение истинного блаженства даже в холодном климате.

Интерьеры этого дома.

Стандарт высшего уровня

Wohnhaus in Kilchberg, Frei + Saarinen Architekten Frei + Saarinen Architekten Дома в стиле модерн
Frei + Saarinen Architekten

Frei + Saarinen Architekten
Frei + Saarinen Architekten
Frei + Saarinen Architekten

В этом узкофасадном проекте коттеджа есть все, что хотела бы видеть прогрессивная семья в своем доме – большую полезную площадь, просторные комнаты, адаптивность к маленькому участку, панорамное остекление и по-швейцарски элегантно оформленные интерьеры.

​Сказка на одну семью

Haus Tschannen Faes, Erlenbach bei Zürich, Andreas Müller Architekten Andreas Müller Architekten Дома в стиле модерн
Andreas Müller Architekten

Andreas Müller Architekten
Andreas Müller Architekten
Andreas Müller Architekten

Мечтаете, чтобы жизнь вашей семьи преобразилась в мгновение окна? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на проекты домов, как этот. Комфортабельность швейцарских коттеджей – самая главная характерная особенность стиля, который еще и смотрится просто потрясающе.

Интерьеры этого дома.

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​Эстетическое чудо

Haus FK, Müller & Truniger Architekten ETH SIA Müller & Truniger Architekten ETH SIA Дома в стиле модерн
Müller &amp; Truniger Architekten ETH SIA

Müller & Truniger Architekten ETH SIA
Müller &amp; Truniger Architekten ETH SIA
Müller & Truniger Architekten ETH SIA

Эта эффектная вилла расположена на рельефном участке таким образом, чтобы открыть панорамные виды из комнат на потрясающие пейзажи горного озера недалеко от Цюриха. Голливудский размах и немецкое качество сочетаются в этом швейцарском коттедже невероятно гармонично.

Больше фотографий этого проекта.

​Мечта любой семьи

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Этот стильный проект швейцарского дома имеет характерное отличие, которое часто повторяется в проектах домов из данного региона. Планировка, где в доме на склоне спальни вместе с небольшой гостиной оказываются на первом этаже, а на втором находятся кухня, столовая и главная гостиная, очень часто оправдывает себя.

Статья об этом проекте.

​Уютное царство

homify Многоквартирные дома
homify

homify
homify
homify

Завершаем мы наш обзор по швейцарским проектам особенным домом. Из-за слегка нависающей крыши, стильной террасы с двух сторон дома и балкончика над ним он выглядит особенно уютным и традиционным. 

Этот проект удивительно подходит для стандартного участка в новом коттеджном поселке, поэтому мы советуем приглядеться к нему более внимательно. Стильная отделка, четкая цветовая гамма и множество оригинальных и эстетичных сюрпризов ждут вас в главной галерее данного проекта.

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А вам понравился швейцарский лаконизм этих проектов?

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