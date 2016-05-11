Секреты о том, как увеличить стоимость дома перед продажей

Практически каждый день на рынке недвижимости продаётся множество различных апартаментов, при этом цена на одни и те же типы домов может быть разной. Каждый хочет продать свой дом наиболее выгодно для себя, поэтому множество задаётся вопросом: что же сделать для того, чтобы максимально повысить себестоимость помещения?
Все достаточно просто: несколько простых деталей могут значительно улучшить привлекательность именно вашего помещения в сравнении с другими. Для этого нужно просто придерживаться нескольких дизайнерских советов, которые мы сейчас рассмотрим более детально.
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с домом – это чистота. Ведь намного приятней будет зайти в опрятный дом, от которого исходит приятная аура, нежели зайти в грязное и неприбранное помещение. Поэтому для начала нужно навести порядок в доме:
- если вам казалось, что в вас все чисто, то взгляните на ваше помещение со стороны покупателя, и обнаружится множество мелких косяков. Нужно хорош вымыть все комнаты, а также помыть окна, чтобы улучшить общую атмосферу;
- будет неплохо подкрасить некоторые участки, или же просто отодрать все лишнее для лучшего внешнего вида;
- особое внимание нужно уделить коридору, ведь с этого начнётся осмотр. Лучше будет попрятать все вещи, оставив только те вещи, которые вы будете носить в тот день;
- что касается кухни, то нужно убрать всю посуду, оставив только какой-то чайник или кофейную машинку, можно также просто поставить бутылочку вина для атмосферы;
- постарайтесь наиболее тщательно почистить ванную и туалет, чтобы при входе туда не возникало неприятных ощущений;
- немалую роль играет запах, поэтому можно либо поставить освежитель воздуха, либо же как альтернатива можно сготовить что-нибудь вкусненькое и приятно пахнущее, чтобы покупатель просто сходу влюбился в ваш дом.
Дело не идёт об капитальном ремонте, ведь это будет довольно недешево и длительно. Но учтите: если жилище и вправду дорогое, то небольшой, легкий ремонт просто необходим. Другое дело новостройки, ведь они довольно недавно построенные, поэтому их состояние будет лучше старых домов. Нужно навести домашний марафет, чтобы в глаза в первую очередь бросались только лучшие качества помещения. Можно сделать небольшую смену обоев, или покраску стен, если они уже изрядно обшарпаны и портят всю картину. Также в каждом доме есть маленькие неудобства, с которыми мы уже свыклись, но при продаже их быть не должно.
Это может быть, к примеру, те же обои, или же отваленная плитка в ванной: как бы и не страшно, но и впечатление остаётся не лучшее. Если водосточные трубы очень старые, то можно в крайнем случае заменить: это не будет дорого, но сыграет вам на руку при продаже.
Каждый человек подстраивает пространство в доме под свои предрасположенности, но не всегда они правильно используют место для того или иного предмета. Домашний интерьер отыгрывает важную роль на мнение покупателя, поэтому при продаже нужно наиболее оптимизировать расстановку в доме.
Первым делом нужно показать все удобные уголки вашего помещения, а для этого нужно их подчеркнуть правильным размещением мебели. Все должно быть обыденным, чтобы все вещи не стояли в большой купе, или наоборот, разбросаны безо всякого вкуса по всему жилищу. Места в комнате должно быть столько, чтобы там можно было спокойно перемещаться, не затронув случайно чего-то. Если у вас есть раскладная фурнитура, то лучше всего будет сложить, чтобы наиболее расширить свободную территорию. Балкон должен тоже быть свободен от лишних вещей.
В коридоре не должно быть мебели, кроме вешалки и комода, чтобы не заслонять пространства. Если вы видите, что комната маленькая, а мебели много, можно просто забрать эти вещи с комнаты и равномерно распределить по всему дому. Хорошо будет, если в вашем доме есть зеркала – это сможет визуально расширить помещение и сделать его более уютным.
Обыденное помещение не сможет привлечь внимания клиента, если при оценивании дома что-нибудь не сможет его заинтересовать и запомниться. Ведь не можно запомнить все дома, но вот мелкие детали могут надолго засесть в памяти. Нужно чем-то заинтересовать человека с самого начала. Первое, что видит человек при входе – это ковёр, поэтому надо применить некую креативность. Можно, к примеру, в прохожей на комоде разместить какую-нибудь красивую вазу, что будет дополнять общий интерьер. Нежелательно размещать что-то громоздкое, чтобы не забивать пространства.
Красивые картины на стенах привлекут внимание любого клиента. Если вы размещаетесь в гостиной, то можно на туалетном столике положить несколько журналов. Большинство женской аудитории при разговоре возьмёт полистать его, и это уже отложится в ее памяти. Если же клиентом будет мужчина, бутылочка вина на кухне оставит приятные ощущения.
Очень хорошо будет продавать помещение в период каких-нибудь праздников, ведь можно использовать различную праздничную символику что украсить дом и сделать его ещё более уютным, а также подчеркнуть хорошие стороны апартаментов.
У большинства людей свет ассоциируется со спокойствием и уютом. Поэтому большое внимание нужно уделить освещению вашего помещения. Перед осмотром дома можно раздвинуть или приподнять шторы, в хорошую погоду можно даже приоткрыть окно, чтобы в доме было свежо.
Если в комнате нету окон, то можно оставить двери к ней открытым, чтобы туда попадало хоть немного света с других комнат. Ничто не должно мешать освещению, в другом случае лучше переместить фурнитуру. Свет должен подчёркивать уютность дома, при этом отводя внимание от недочётов жилища.
Чтобы сделать дом наиболее приятным, нужно и украсить его подобающе. Не поскупитесь на красивые цветы, которые можно поставить в комнатах: это и красиво, и пахнет приятно. Если у вас диван с подушками, то нужно их подбить и надеть приятные органичные наволочки. Преимущественно доминировать должны мягкие и светлые тона, чтобы ничто резко не бросалось в глаза и подчёркивало тёплую обстановку помещения.
Кроме того, при хорошем освещении такие тона будут ещё более успокаивать и прямо притягивать человека прийти и побыть здесь ещё, если не остаться насовсем. Помните: классические декорации лишними не будут: если дом оснащён камином, либо же красивыми люстрами и бра, это придаст дому ещё большего шика и уюта. Поэтому пользуйтесь всеми преимуществами ваших апартаментов, и вы быстро и выгодно сможете его продать.