Секреты о том, как увеличить стоимость дома перед продажей

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с домом – это чистота. Ведь намного приятней будет зайти в опрятный дом, от которого исходит приятная аура, нежели зайти в грязное и неприбранное помещение. Поэтому для начала нужно навести порядок в доме:

- если вам казалось, что в вас все чисто, то взгляните на ваше помещение со стороны покупателя, и обнаружится множество мелких косяков. Нужно хорош вымыть все комнаты, а также помыть окна, чтобы улучшить общую атмосферу;

- будет неплохо подкрасить некоторые участки, или же просто отодрать все лишнее для лучшего внешнего вида;

- особое внимание нужно уделить коридору, ведь с этого начнётся осмотр. Лучше будет попрятать все вещи, оставив только те вещи, которые вы будете носить в тот день;

- что касается кухни, то нужно убрать всю посуду, оставив только какой-то чайник или кофейную машинку, можно также просто поставить бутылочку вина для атмосферы;

- постарайтесь наиболее тщательно почистить ванную и туалет, чтобы при входе туда не возникало неприятных ощущений;

- немалую роль играет запах, поэтому можно либо поставить освежитель воздуха, либо же как альтернатива можно сготовить что-нибудь вкусненькое и приятно пахнущее, чтобы покупатель просто сходу влюбился в ваш дом.