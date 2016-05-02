5 домиков в деревне, которые стали коттеджами

То, о чем многие мечтают, но бояться начать! 5 домиков в деревне, отремонтированных и отреставрированных благодаря архитекторам и дизайнерам homify, ждут вас в этой статье!
Покупая такой дом, владельцы обычно рисуют в голове картины того, каким он будет после ремонта. Но обратившись к профессионалам, вы можете получить красочную 3D визуализацию, обсудить реальные детали и возможности и точно знать, что ждет вас впереди и сколько это стоит!
На данной фотографии мы видим с виду обычный деревенский домик, но на самом деле над ним уже поработали, у него есть новые окна, кровля, отреставрированный фасад и утепленная мансарда! Но более того – вы еще не знаете, что архитекторы сделали с задним фасадом!
Шикарный коттедж мечты с панорамным остеклением в тихом месте на природе – кто не мечтает о таком в душном июльском мегаполисе? Посмотрите на эту двусветную гостиную, спальню на втором этаже и удивительно красивые деревянные рамы окон! Сказка!
Самый обычный домик в деревне может стать коттеджем или как минимум вашей идеальной дачей! Сохранить в лучшем виде атмосферу провинции, добавив комфорта и функциональности, помогут специалисты homify.
Этот шикарный домик получил не только новую кровлю, отделку, мансардный этаж, но и стильную кухню и ванную комнату в стиле кантри! Интерьеры дома вы можете посмотреть здесь.
Удивительно, но отреставрированы могут быть не только довоенные постройки, но и любые дома, сохранившиеся до наших дней! Нужна лишь рука профессионала – специалиста, который знает все подводные камни, предупредит вас о различных тратах и сохранит ваш бюджет!
Из этого дома, который по современным меркам до ремонта был больше похож на сарай, чем на дом, получилось такое чудо. Очаровательно сказочный коттедж выглядит, как искусная стилизация под прованс! Интерьеры здесь!
Небольшой поселок с главной улицей и общественным парком – то, что очень часто помогает современным городским жителям перебраться поближе к природе, не теряя связи с цивилизацией. Этот дом был построен более 50-ти лет назад, но отлично сохранился из-за постоянного ухода и бережного обращения. Посмотрим, что с ним сделали потом?
Если вы увидите такой дом у соседа, наверняка позавидуете его современности и динамичности! А теперь вспомните, что он был создан на основе очень старого дома с полувековой историей! Преображение пригорода налицо!
Даже такие дома могут быть восстановлены при желании! Купить его не составит особого труда и затрат, особенно если вы заметите уже зеленую, обросшую крышу и покосившиеся стены! Удивительно, но архитекторы homify справились и с этой задачей, профессионально подойдя к проблеме и найдя все решения.
Ту башню слева, что вы видите после реконструкции, восстановили по рассказам местных жителей о ее реальном существовании в доме около века назад! Основная часть здания в центре восстановлена вместе с традиционным очагом и дымоходом. Четыре оригинальных проема здесь остались, но один был заложен для удобства планировки.
Глядя на этот проект «До и После», действительно понимаешь, что нет ничего невозможного в реконструкции старого здания! Даже более того – при желании вы можете сделать его в сотню раз комфортабельнее оригинала и, как ни удивительно, даже еще аутентичнее!
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— Современные деревенские домики;