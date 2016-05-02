Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

5 домиков в деревне, которые стали коттеджами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Loading admin actions …

То, о чем многие мечтают, но бояться начать! 5 домиков в деревне, отремонтированных и отреставрированных благодаря архитекторам и дизайнерам homify, ждут вас в этой статье!

Покупая такой дом, владельцы обычно рисуют в голове картины того, каким он будет после ремонта. Но обратившись к профессионалам, вы можете получить красочную 3D визуализацию, обсудить реальные детали и возможности и точно знать, что ждет вас впереди и сколько это стоит!

​До: обычный домик

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

На данной фотографии мы видим с виду обычный деревенский домик, но на самом деле над ним уже поработали, у него есть новые окна, кровля, отреставрированный фасад и утепленная мансарда! Но более того – вы еще не знаете, что архитекторы сделали с задним фасадом!

​После: коттедж мечты!

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Шикарный коттедж мечты с панорамным остеклением в тихом месте на природе – кто не мечтает о таком в душном июльском мегаполисе? Посмотрите на эту двусветную гостиную, спальню на втором этаже и удивительно красивые деревянные рамы окон! Сказка!

​До: обычный домик в деревне

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Самый обычный домик в деревне может стать коттеджем или как минимум вашей идеальной дачей! Сохранить в лучшем виде атмосферу провинции, добавив комфорта и функциональности, помогут специалисты homify.

​После: дача в стиле кантри

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Этот шикарный домик получил не только новую кровлю, отделку, мансардный этаж, но и стильную кухню и ванную комнату в стиле кантри! Интерьеры дома вы можете посмотреть здесь.

​До: деревянный дом из позапрошлого века

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Удивительно, но отреставрированы могут быть не только довоенные постройки, но и любые дома, сохранившиеся до наших дней! Нужна лишь рука профессионала – специалиста, который знает все подводные камни, предупредит вас о различных тратах и сохранит ваш бюджет!

​После: провинциальная сказка

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Из этого дома, который по современным меркам до ремонта был больше похож на сарай, чем на дом, получилось такое чудо. Очаровательно сказочный коттедж выглядит, как искусная стилизация под прованс! Интерьеры здесь

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: старый дом в поселке

Sanierung Siedlungshaus, Architekturbüro Heike Krampitz Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Небольшой поселок с главной улицей и общественным парком – то, что очень часто помогает современным городским жителям перебраться поближе к природе, не теряя связи с цивилизацией. Этот дом был построен более 50-ти лет назад, но отлично сохранился из-за постоянного ухода и бережного обращения. Посмотрим, что с ним сделали потом?

​После: коттедж класса люкс

Sanierung Siedlungshaus, Architekturbüro Heike Krampitz Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Если вы увидите такой дом у соседа, наверняка позавидуете его современности и динамичности! А теперь вспомните, что он был создан на основе очень старого дома с полувековой историей! Преображение пригорода налицо

​До: полуразрушенный деревенский домик

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

Даже такие дома могут быть восстановлены при желании! Купить его не составит особого труда и затрат, особенно если вы заметите уже зеленую, обросшую крышу и покосившиеся стены! Удивительно, но архитекторы homify справились и с этой задачей, профессионально подойдя к проблеме и найдя все решения.

​После: красочная вилла

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

Ту башню слева, что вы видите после реконструкции, восстановили по рассказам местных жителей о ее реальном существовании в доме около века назад! Основная часть здания в центре восстановлена вместе с традиционным очагом и дымоходом. Четыре оригинальных проема здесь остались, но один был заложен для удобства планировки. 

Глядя на этот проект «До и После», действительно понимаешь, что нет ничего невозможного в реконструкции старого здания! Даже более того – при желании вы можете сделать его в сотню раз комфортабельнее оригинала и, как ни удивительно, даже еще аутентичнее!

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Современные деревенские домики;

— Идеи дизайна красивой кухни.

7 способов сделать свой двор более приватным
А вам какой проект понравился больше всего? Может быть, последний яркий португальский?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо