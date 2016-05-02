5 домиков в деревне, которые стали коттеджами

То, о чем многие мечтают, но бояться начать! 5 домиков в деревне, отремонтированных и отреставрированных благодаря архитекторам и дизайнерам homify, ждут вас в этой статье!

Покупая такой дом, владельцы обычно рисуют в голове картины того, каким он будет после ремонта. Но обратившись к профессионалам, вы можете получить красочную 3D визуализацию, обсудить реальные детали и возможности и точно знать, что ждет вас впереди и сколько это стоит!