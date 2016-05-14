Как избежать вызова сантехника?

Благоприятной средой для водопроводчиков является квартира или дом, в котором сломана сантехника. Поскольку питается водопроводчик оплатой хозяев, жилье должно быть обитаемым. Иначе невозможна обязательная симбиотическая связь между водопроводчиком и хозяином. В утреннее время суток водопроводчики собираются в стайки у ЖЭКов, где бригадиры раздают им маршруты для миграции. Водопроводчики неприхотливы и способны выжить в любых условиях…
Пожалуй, примерно бы так рассказывал о водопроводчиках знаменитый ведущий передачи в мире животных, если бы захотел сделать на нее пародию.
В то же время, в каждой шутке есть доля шутки и сломанная сантехника, как ни крути, может поспособствовать вызову водопроводчика домой. Разве только хозяин дома не умеет делать все подобные работы самостоятельно.
Однако не все так страшно. Если за сантехникой надлежащим образом ухаживать, она может прослужить очень долго. И сантехнику будет нечего делать в доме. При этом, правила ухода довольно просты и их могут выполнять жители любого района, дома,квартиры. Ниже рассказано о нескольких таких советах.
Пожалуй, поначалу подзаголовок этой статьи может вызвать недоумение. Однако скоро все встает на свои места. Дело в том, что так или иначе у каждого человека происходит выпадение волос. Это происходит независимо от пола и возраста, а также времени суток, когда это происходит. Особенно заметен этот процесс в ванной комнате, ведь выпавшие волосы сразу же смываются вниз и попадают в водосток ванной, а дальше — распространяется по трубам.
Накопление волос в водопроводе может стать серьезной проблемой, так как наиболее эффективный способ их удаления, который позволяет сберечь трубы от бытовой химии, это механический.
Для того, чтобы избежать засорения водостока волосами и последующего вызова сантехника, нужно:
поставить решеточку-фильтр на сточное отверстие в ванной;
после каждого приема душа очищать фильтр от накопленных волос.
Еще один враг для водопровода — это еда. И дело не в том, что опасно выбрасывать пищу в водопровод на ночь. Ее туда не следует выбрасывать вообще.
Во-первых, засорение водопровода остатками пищи, как правило, также устраняется прежде всего механическим путем.
Во-вторых, пища нередко — жирная. Стекая в трубы, жир скапливается на стенках и его трудно удалить даже при помощи специальных моющих химических средств.
В-третьих, остатки пищи — это прекрасный рассадник для бактерий. Поэтому, водопровод может стать источником различной заразы.
Поэтому, прежде чем бросить посуду в раковину, важно удалить с нее остатки пищи, выкинув в мусорное ведро. Следуя такому совету, можно также избежать вызова сантехника.
Каким бы ни было эффективным моющее средство, оно всё — равно представляет собой набор химических соединений, которые могут повлиять на организм человека. При этом, сейчас в моде любые средства или способы чистки дома, которые являются экологически чистыми. Так называемые товары «эко».
В одном из способов очистки водосточных труб активно применяется кофейная гуща, которая является эффективным чистящим материалом.
Так, измельченный кофе обладает абразивными свойствами, которые хозяйки давно начали использовать для мытья посуды и очистки металлических поверхностей.
Самым простым средством очистки труб при помощи кофейной гущи является ее смесь с кипятком. Для этого несколько столовых ложек кофейной гущи размешивают в кипятке и заливают это в водосточные трубы. Чтобы усилить эффект такого рецепта, в кипяток дополнительно добавляют моющие средства.
Используя такой нехитрый рецепт, можно исключить одну из причин, по которой необходим вызов сантехника.
В случае, если методы профилактики не использовались и сливное отверстие забилось, приходит время тяжелой артиллерии — вантуза.
В наш высокотехнологичный век даже такое примитивное устройство, как вантуз, остается актуальным. Вень этот инструмент прост в использовании и позволяет устранить основную часть засоров. Если только засор не настолько сильный, что уже без вызова сантехника не обойтись.
Устройство вантуза довольно простое:
- деревянная ручка;
- резиновый колпак-присоска.
Устранять засор при помощи вантуза нужно следующим образом:
1. Набрать на донышко раковины немного воды. Она поможет создать нужное давление в забитой трубе.
2. Плотно прижать присоску к отверстию слива, чтобы создать вакуум.
3. Совершить несколько поступательных движений ручкой вантуза вниз — вверх. Это создаст внутри трубы разницу давлений, которая разрушит засор.
4. Если все прошло успешно, то грязь из засора частично выйдет из отверстия. Ее нужно сразу же убрать. Вода при этом начнет сливаться в трубу.
Существуют и более современные модели вантуза, которые представляют собой ручной насос с присоской. Однако при их помощи можно прочищать лишь канализационные трубы. Прочищать водопровод с их помощью нельзя.
По принципу работы они бывают такими:
- Подают воду в засоренную трубу под сильным давлением, которое продавливает и разрушает засор.
- Создают эффект высасывания воды вместе с засором из трубы.
Для очистки более глубоких и сложных засоров используют специальные сантехнические тросы. По своему принципу действия тросы наматывают на себя накопившуюся в трубах грязь, а также разрушают и проталкивают комок засора дальше, давая свободный ход сточным водам. Их существуют несколько разновидностей:
Малого диаметра (до 6 мм) и длины (около 5 м). Являет собой оцинкованную проволоку, что придает тросу гибкости и прочности.
Средние. По конструкции — это полая внутри металлическая спираль и ручка, при помощи которой осуществляют вращение тросом. Диаметр на несколько миллиметров больше, чем у предыдущей разновидности тросов.
Профессиональные. Являют собой более толстые по диаметру и более длинные тросы.
Также есть более технологические приспособления, которые вращают тросы при помощи электрического двигателя. Такими приборами пользуются профессиональные сантехники.
Случается так, что без вызова сантехника, который занимается прочисткой трубопроводов профессионально, не обойтись. Более того, немало случаев, когда промедление с этой процедурой усложняло ситуацию или последствия ее становились более печальными. Например, у нерадивого хозяина сантехнический трос просто застревал в трубе без возможности самостоятельно его вынуть или протолкнуть дальше. Иногда используют и не сантехнический трос, который не всегда пригоден для таких целей.
Однако, вызывать сантехника нужно не только в случае возникновения засора. Это может быть и сломанное оборудование, которое требует замены, и прорванная труба. В общем, поводов для вызова сантехника может быть много. При этом важно помнить, что скупой платит дважды. Если в доме есть прогнившая труба, ее лучше заменить. Если она общая для жителей подъезда в многоквартирном доме, менять ее следует сообща. Частичные замены трубы определенно приведут к плачевным результатам.
Стоимость услуг сантехника довольно различна. Устранение засора может обойтись в 200-300 рублей, замена и ремонт оборудования — 400-800 рублей. Кроме того, нужно понести затраты на необходимый материал.
Также следует учесть, что в статье наиболее умеренные цены. В некоторых случаях они могут превышать их в два — три раза.