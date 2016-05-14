Как избежать вызова сантехника?

Благоприятной средой для водопроводчиков является квартира или дом, в котором сломана сантехника. Поскольку питается водопроводчик оплатой хозяев, жилье должно быть обитаемым. Иначе невозможна обязательная симбиотическая связь между водопроводчиком и хозяином. В утреннее время суток водопроводчики собираются в стайки у ЖЭКов, где бригадиры раздают им маршруты для миграции. Водопроводчики неприхотливы и способны выжить в любых условиях…

Пожалуй, примерно бы так рассказывал о водопроводчиках знаменитый ведущий передачи в мире животных, если бы захотел сделать на нее пародию.

В то же время, в каждой шутке есть доля шутки и сломанная сантехника, как ни крути, может поспособствовать вызову водопроводчика домой. Разве только хозяин дома не умеет делать все подобные работы самостоятельно.

Однако не все так страшно. Если за сантехникой надлежащим образом ухаживать, она может прослужить очень долго. И сантехнику будет нечего делать в доме. При этом, правила ухода довольно просты и их могут выполнять жители любого района, дома,квартиры. Ниже рассказано о нескольких таких советах.