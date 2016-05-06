Берегитесь пожирателей электроэнергии!

С каждым годом вопросы экономии становятся все более актуальными. Конечно, электричество – ресурс, которым щедрая планета может снабжать нас в неограниченных количествах, но и его следует расходовать бережно. Во-первых, чем дольше и интенсивнее приходится работать тепло- и гидроэлектростанциям, тем больше вредных веществ они выбрасывают в атмосферу. Во-вторых, ежемесячные расходы на электроэнергию порой серьезно бьют по семейному бюджету.

Homify подготовил несколько простых, но полезных советов, которые помогут вам сэкономить на электричестве, совершенно не жертвуя для этого своим комфортом. Многие приборы в вашем доме иногда тратят драгоценную электроэнергию совершенно бесцельно – отучите их от этого!