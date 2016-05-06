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Берегитесь пожирателей электроэнергии!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify КухняЭлектроника
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С каждым годом вопросы экономии становятся все более актуальными. Конечно, электричество – ресурс, которым щедрая планета может снабжать нас в неограниченных количествах, но и его следует расходовать бережно. Во-первых, чем дольше и интенсивнее приходится работать тепло- и гидроэлектростанциям, тем больше вредных веществ они выбрасывают в атмосферу. Во-вторых, ежемесячные расходы на электроэнергию порой серьезно бьют по семейному бюджету.

Homify подготовил несколько простых, но полезных советов, которые помогут вам сэкономить на электричестве, совершенно не жертвуя для этого своим комфортом. Многие приборы в вашем доме иногда тратят драгоценную электроэнергию совершенно бесцельно – отучите их от этого!

Бытовые приборы в режиме ожидания

Im Trend und bereits prämiert: Die neue Küppersbusch Kupfer Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH КухняЭлектроника
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Казалось бы, это же так удобно – поставить телевизор или компьютер в режим ожидания на время готовки, уборки, купания или похода в магазин. Но мы не учитываем одного факта – в этом состоянии приборы тоже потребляют электроэнергию, пусть и в небольших объемах. А если привычка оставлять их «спящими» стала постоянной, за месяц может набежать ощутимая сумма.

Поэтому не ленитесь выключать приборы из сети, когда не используете их – это нисколько не повредит вашему удобству. Да, при включении компьютер «просыпается» немного дольше, чем при выходе из ждущего режима, но эту минуту вы можете потратить с пользой – сделайте легкую зарядку, полейте цветы, заварите себе чаю или поцелуйте свою вторую половинку.

Улучшаем освещение

Lampadas LED Edison, Volani - Lighting Designs, Lda Volani - Lighting Designs, Lda ГостинаяОсвещение
Volani – Lighting Designs, Lda

Volani - Lighting Designs, Lda
Volani – Lighting Designs, Lda
Volani - Lighting Designs, Lda

Обычные лампы накаливания давно признаны непрактичными. Весь мир активно переходит на энергосберегающие приборы, которые, хоть и стоят дороже в несколько раз, имеют несколько преимуществ. Первое – долгий срок эксплуатации. Деньги, которые вы потратите на эту обновку, с лихвой окупятся. Конечно, внешний вид таких ламп несколько специфичен, но современные дизайнеры создали множество прекрасных светильников, маскирующих этот изъян.

Второе преимущество – более умеренный «аппетит». Название энергосберегающих ламп говорит само за себя – они потребляют гораздо меньше электричества. Их осветительные качества при этом ничуть не хуже, и даже лучше. И это третье их преимущество – ровный, яркий, мягкий свет и возможность выбрать лампу с теплым или холодным спектром.

Кроме того, не забывайте регулярно протирать лампы и плафоны. Покрываясь слоем пыли, они тускнеют, вызывая у вас желание включить дополнительный осветительный прибор. Не включайте большие люстры, если свет вам нужен лишь для чтения или сидячей работы – здесь прекрасно справится маленький экономный светильник.

Холодильник и морозильная камера

​Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Солнечный" Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

​Дизайн кухни в современном стиле в ЖК Солнечный

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Манера многих людей открывать дверь холодильника и витать в облаках, подолгу разглядывая его содержимое, породила множество шуток и анекдотов. Но, помимо юмора, есть у нее и другая сторона – неоправданные энергозатраты. Пока вы вглядываетесь в прохладную бездну, нарушается заданная температура в холодильнике и он начинает усиленно работать, чтобы поддерживать необходимый режим. Особенно актуальна эта проблема в жару или при работающей духовке. Кстати, организуйте кухню таким образом, чтобы холодильник не стоял рядом с радиатором, печью и другими источниками тепла.

Постарайтесь не открывать дверь устройства без конкретной цели. Эта привычка поможет не только сэкономить, но и наладить самодисциплину, а еще – уберечь холодильник от чрезмерных нагрузок.

Кроме того, не стоит ставить в холодильник тарелки и кастрюли, содержимое которых еще не остыло до комнатной температуры. Если вам нужно что-то быстро остудить, воспользуйтесь балконом, емкостью с холодной водой или заранее припасенным льдом.

Стиральная машина

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

Машинная стирка тратит гораздо меньше воды, чем ручная – это факт. При этом она сохраняет ваше время и силы для других полезных занятий. Но экономия может быть нивелирована затратами на электричество. Запомните несколько простых правил, которые сделают процесс стирки менее «прожорливым» в плане электроэнергии.

Постарайтесь не стирать вещи по отдельности. Подождите, пока в корзине накопится достаточно однотипного белья, чтобы управиться с ним за один раз. Так вы сэкономите не только электроэнергию, но и воду. Сильно загрязненную одежду предварительно замачивайте или локально застирывайте, чтобы не перестирывать ее в машинке несколько раз. Не проводите стирку на высоких температурах без особой надобности – очень много электричества уходит именно на нагрев воды. К тому же, так вы сохраните ткани от деформации и потери цвета.

Сушильная машина

Дизайн кладовой в ЖК "Солнечный" Студия интерьерного дизайна happy.design Гардеробная в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кладовой в ЖК Солнечный

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Этот агрегат старайтесь вовсе не включать без необходимости. Регулярное использование сушильных машин оправдано лишь в отелях и ресторанах, где обновлять скатерти и постельное белье нужно часто и быстро. 

Дома же вы можете развешивать белье на балконе или приобрести самую обыкновенную сушилку, которую можно поставить в любом удобном месте. Машину оставьте для тех случаев, когда вам необходимо быстро высушить вещь, которая в обычных условиях будет сохнуть слишком долго – куртку, пальто, ботинки, одеяло и тому подобное.

Кухонная плита

Family Living homify КухняЭлектроника
homify

Family Living

homify
homify
homify

Что касается сбережения природных ресурсов, то в этом отношении электроплита гораздо лучше газовой. Но и ею нужно пользоваться грамотно. 

Чтобы не растрачивать электричество попусту, не оставляйте плиту включенной, если ничего не готовите. Даже на минуту. Включить ее заново нетрудно, а вот ежедневные тридцать секунд бесполезного прожигания электроэнергии за месяц превращаются в очередную фразу «пока что мы не можем себе это позволить».

Рационально относитесь к процессу готовки. Например, яйцам совершенно неважно, варите вы их на слабом или сильном огне, а вот для вашего кошелька это имеет значение. Поэтому, в тех случаях, когда время приготовления блюда и его качество не зависят от интенсивности нагрева, старайтесь включать плиту на минимум.

​Коттедж в средиземноморском стиле
А как вы экономите электроэнергию в собственном доме?

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