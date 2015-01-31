5 необычных способов провести выходные

Смена обстановки отвлекает нас от привычной рутины и вносит разнообразие в серые будни. Если вы переживаете не самый благоприятный период в жизни, смена интерьера поможет развеять грустные мысли и придаст вам сил для преодоления жизненных невзгод. Для того чтобы сменить обстановку, вовсе необязательно брать отпуск и покупать билеты в дальние страны. Не всегда у нас есть возможность все бросить и улететь на другой конец света. Да и не к чему это, ведь, новые впечатления могут ждать вас всего лишь в нескольких станциях метро. Полагаем, что вы уже догадались, о чем идет речь. В вашем городе наверняка найдется отель, мимо которого вы проезжали бесчисленное количество раз, но вам никогда не приходило в голову зайти вовнутрь.

Забронировать лучший номер гостиницы всего на одну ночь, чем не увлекательное приключение? Роскошный интерьер, вид с птичьего полета на родной город, завтрак в постель, романтическая ночь или новые знакомства. Такой чудесный уикэнд запомнится вам надолго.