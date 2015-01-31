5 необычных способов провести выходные

Приближаются долгожданные выходные, а значит, настало время задуматься над тем, как бы мы хотели их провести. Для некоторых идеальный уикэнд означает слиться воедино с диваном, заказать фаст фуд и погрузиться в просмотр любимых сериалов или телепередач. Для других выходные, проведенные дома, – непростительная потеря времени. В течении рабочей недели мы более чем достаточно времени находимся в замкнутом пространстве офиса, поэтому прогулки на свежем воздухе и новые впечатления нам абсолютно необходимы.
Чтобы отвлечься от монотонных будней и получить мощный заряд позитивной энергии, подходите к планированию выходных творчески. Сегодня homify поможет вам в поиске необычных способов провести долгожданный уикэнд. Предлагаемые нами идеи отлично подойдут для людей любых возрастов и финансовых возможностей.
Смена обстановки отвлекает нас от привычной рутины и вносит разнообразие в серые будни. Если вы переживаете не самый благоприятный период в жизни, смена интерьера поможет развеять грустные мысли и придаст вам сил для преодоления жизненных невзгод. Для того чтобы сменить обстановку, вовсе необязательно брать отпуск и покупать билеты в дальние страны. Не всегда у нас есть возможность все бросить и улететь на другой конец света. Да и не к чему это, ведь, новые впечатления могут ждать вас всего лишь в нескольких станциях метро. Полагаем, что вы уже догадались, о чем идет речь. В вашем городе наверняка найдется отель, мимо которого вы проезжали бесчисленное количество раз, но вам никогда не приходило в голову зайти вовнутрь.
Забронировать лучший номер гостиницы всего на одну ночь, чем не увлекательное приключение? Роскошный интерьер, вид с птичьего полета на родной город, завтрак в постель, романтическая ночь или новые знакомства. Такой чудесный уикэнд запомнится вам надолго.
В пятницу вечером многие из нас отправляются в любимый бар, чтобы встретиться с друзьями, обсудить прошедшую неделю и весело провести время. Предлагаем слегка отойти от привычной традиции и удивить себя и своих друзей, пригласив их встретить конец недели в необычном баре или ресторане в отдаленном от центре районе. В каждом городе найдется хотя бы одно такое спрятанное местечко, адрес которого известен немногим. Но если задаться целью и внимательно изучить соответствующие журналы или страницы в соцсетях, наверняка разыщется парочка крайне интересных баров, которые приятно удивят вас интересным оформлением и некоторой кулуарностью.
Иногда одной из самых сложных задач для взрослого человека является изменить устоявшееся мнение о каком-либо жизненном аспекте. Порой мы и сами не подозреваем, что решить мучающую нас проблему совсем не так сложно как кажется. Для этого нужно всего лишь посмотреть на ситуацию с другой стороны, сменить привычный угол зрения. Как правило, быстрее всего это получается в новой нестандартной обстановке.
Отправьтесь в путешествие по открытым смотровым площадкам вашего города. Завораживающая панорама позволит не только по-новому взглянуть на вашу жизнь, но и приятно разнообразит ваш уикэнд.
Даже если вы не являетесь поклонником спорта, обратите внимание на такой способ провести уикэнд как посещение большого спортивного события. Накал страстей, рев толпы, радость победителей и отчаяние болельщиков побежденной команды. Стать свидетелем таких сильных эмоций – бесценный опыт. Тем, кто равнодушен к спорту, орущие болельщики видятся не самым приятным обществом для совместного времяпрепровождения во время долгожданных выходных. Тем не менее, советуем все же хотя бы раз в жизни посетить спортивный матч и проникнуться духом соревнования. Кто знает, может вам понравится.
Если вы творческий человек, но творить в одиночестве вам надоело, загляните в ближайший коворкинг-центр. Как правило, по выходным там проводится много интересных презентаций и дискуссионных столов, и вы сможете познакомиться с новыми людьми, разделяющими ваши интересы. Не стоит недооценивать потенциал, который несут в себе новые профессиональные знакомства – это и обмен опытом, и рождение новых проектов, и способ необычно провести выходные, посвятив их той области деятельности, которая интересует вас на данный момент.