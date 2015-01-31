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5 необычных способов провести выходные

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World Cup 2014 Arena das Dunas, Populous Populous Аэропорты
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Приближаются долгожданные выходные, а значит, настало время задуматься над тем, как бы мы хотели их провести. Для некоторых идеальный уикэнд означает слиться воедино с диваном, заказать фаст фуд и погрузиться в просмотр любимых сериалов или телепередач. Для других выходные, проведенные дома, – непростительная потеря времени. В течении рабочей недели мы более чем достаточно времени находимся в замкнутом пространстве офиса, поэтому прогулки на свежем воздухе и новые впечатления нам абсолютно необходимы. 

Чтобы отвлечься от монотонных будней и получить мощный  заряд позитивной энергии, подходите к планированию выходных творчески. Сегодня homify поможет вам в поиске необычных способов провести долгожданный уикэнд. Предлагаемые нами идеи отлично подойдут для людей любых возрастов и финансовых возможностей.

Забронируйте гостиницу

Suite Room Rethink Interiors Ltd Дома в средиземноморском стиле
Rethink Interiors Ltd

Suite Room

Rethink Interiors Ltd
Rethink Interiors Ltd
Rethink Interiors Ltd

Смена обстановки отвлекает нас от привычной рутины и вносит разнообразие в серые будни. Если вы переживаете не самый благоприятный период в жизни, смена интерьера поможет развеять грустные мысли и придаст вам сил для преодоления жизненных невзгод. Для того чтобы сменить обстановку, вовсе необязательно брать отпуск и покупать билеты в дальние страны. Не всегда у нас есть возможность все бросить и улететь на другой конец света. Да и не к чему это, ведь, новые впечатления могут ждать вас всего лишь в нескольких станциях метро. Полагаем, что вы уже догадались, о чем идет речь. В вашем городе наверняка найдется отель, мимо которого вы проезжали бесчисленное количество раз, но вам никогда не приходило в голову зайти вовнутрь. 

Забронировать лучший номер гостиницы всего на одну ночь, чем не увлекательное приключение? Роскошный интерьер, вид с птичьего полета на родной город, завтрак в постель, романтическая ночь или новые знакомства. Такой чудесный уикэнд запомнится вам надолго.

Путешествие по городским окраинам

Charming Pub on Kew Green, White Linen Interiors Ltd White Linen Interiors Ltd Коммерческие помещения Ресторации
White Linen Interiors Ltd

Charming Pub on Kew Green

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

В пятницу вечером многие из нас отправляются в любимый бар, чтобы встретиться с друзьями, обсудить прошедшую неделю и весело провести время. Предлагаем слегка отойти от привычной традиции и удивить себя и своих друзей, пригласив их встретить конец недели в необычном баре или ресторане в отдаленном от центре районе. В каждом городе найдется хотя бы одно такое спрятанное местечко, адрес которого известен немногим. Но если задаться целью и внимательно изучить соответствующие журналы или страницы в соцсетях, наверняка разыщется парочка крайне интересных баров, которые приятно удивят вас интересным оформлением и некоторой кулуарностью.

Вид с высоты птичьего полета

View from the Altitude Building, East London Datography
Datography

View from the Altitude Building, East London

Datography
Datography
Datography

Иногда одной из самых сложных задач для взрослого человека является изменить устоявшееся мнение о каком-либо жизненном аспекте. Порой мы и сами не подозреваем, что решить мучающую нас проблему совсем не так сложно как кажется.  Для этого нужно всего лишь посмотреть на ситуацию с другой стороны, сменить привычный угол зрения.  Как правило, быстрее всего это получается в новой нестандартной обстановке. 

Отправьтесь в путешествие по открытым смотровым площадкам вашего города. Завораживающая панорама позволит не только по-новому взглянуть на вашу жизнь, но и приятно разнообразит ваш уикэнд.

Сходите на спортивный матч

World Cup 2014 Arena das Dunas, Populous Populous Аэропорты
Populous

World Cup 2014 Arena das Dunas

Populous
Populous
Populous

Даже если вы не являетесь поклонником спорта, обратите внимание на такой способ провести уикэнд как посещение большого спортивного события. Накал страстей, рев толпы, радость победителей и отчаяние болельщиков побежденной команды. Стать свидетелем таких сильных эмоций – бесценный опыт. Тем, кто равнодушен к спорту, орущие болельщики видятся не самым приятным обществом для совместного времяпрепровождения во время долгожданных выходных. Тем не менее, советуем все же хотя бы раз в жизни посетить спортивный матч и проникнуться духом соревнования. Кто знает, может вам понравится.

Посетите коворкинг-центр

Hampstead Design Hub, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub Гостиницы в рустикальном стиле Офисные помещения
Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

Если вы творческий человек, но творить в одиночестве вам надоело, загляните в ближайший коворкинг-центр. Как правило, по выходным там проводится много интересных презентаций и дискуссионных столов, и вы сможете познакомиться с новыми людьми, разделяющими ваши интересы. Не стоит недооценивать потенциал, который несут в себе новые профессиональные знакомства – это и обмен опытом, и рождение новых проектов, и способ необычно провести выходные, посвятив их той области деятельности, которая интересует вас на данный момент.

До и После: превращение заброшенного дворца в современную виллу

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