6 удивительных интерьерных фонтанов и водопадов

Общее место: техногенность и предельная индустриализация отношений в современном мире порождают известное отчуждение, реакцией на которое становится маниакальное стремление к натуральности, естественности и прочим идолам нашего времени. Далеко не все на этом пути готовы к полному замещению комфорта – того огромного “добавочного”, во имя которого мы претерпеваем это самое отчуждение, – на эко-аскезу.

Именно поэтому так много сегодня внимания обращено на всевозможные декоративные элементы, симулирующие присутствие естественного в доме. По “врезанному” во всеобщее культурное сознание стереотипу, квинтэссенцией живого предстаёт вода. Благодаря этой транснациональной метафоре такое важное место в “натурализации” дома и занимают декоративные фонтаны и водопады.