6 удивительных интерьерных фонтанов и водопадов

Общее место: техногенность и предельная индустриализация отношений в современном мире порождают известное отчуждение, реакцией на которое становится маниакальное стремление к натуральности, естественности и прочим идолам нашего времени. Далеко не все на этом пути готовы к полному замещению комфорта – того огромного “добавочного”, во имя которого мы претерпеваем это самое отчуждение, – на эко-аскезу.
Именно поэтому так много сегодня внимания обращено на всевозможные декоративные элементы, симулирующие присутствие естественного в доме. По “врезанному” во всеобщее культурное сознание стереотипу, квинтэссенцией живого предстаёт вода. Благодаря этой транснациональной метафоре такое важное место в “натурализации” дома и занимают декоративные фонтаны и водопады.
Еще одна вариация на тему стекла и воды это воздушно-пузырьковый фонтан. Как привило, их делают в виде колонны или тонкой панели. Колонны, устремленные вверх, особенно эффектно смотрятся в помещениях с высокими потолками. Панели обычно встраивают в стену или устанавливают рядом.
«Воздушно-пузырьковый» фонтан – это
аквариум особой формы, заполненный водой с неравномерно идущими снизу, постоянно меняющимися, большими пузырьками воздуха, подсвеченный мягким светом любого нужного оттенка. Иногда вместо воды в такие аквариумы наливают глицерин и особые цветные масла, которые медленно большими и малыми шарами опускаются и поднимаются, создавая хороводы причудливых форм и цветовых сочетаний.
Пузырьковые фонтаны невероятно красивы особенно с приглушенным светом. Они создают атмосферу уюта, современно выглядят и подходят к интерьерам от классики до хай-тек за счет многообразия вариантов исполнения.
Помимо декоративной привлекательности и расслабления, производимого характерным видом и звучанием текущей воды, за водопадами и фонтанчикам в интерьере “числятся” и ещё некоторые достоинства. Например, они улучшают качество воздуха в квартире. В первую очередь имеется в виду влажность, которая, случается, не составляет и 30% в отопительный сезон, в то время как нормой является 40-50%.
Стоит отдельно остановиться на широких декоративных возможностях использования фонтанов и водопадов. Они могут “отмечать” вход в дом, украшать “парадные” комнаты, вроде гостиной или зала; они прекрасно вписываются в дизайн террас и веранд; и почти нельзя представить себе зимний сад, в котором бы не было фонтанчика. Собственно, извергающие воду скульптуры- как можно иначе понимать фонтанчики и водопадики, – без каких-либо затруднений и более чем органично дополняют интерьер почти любого пространства.
Благодаря своей популярности, фонтаны и водопады чрезвычайно видоизменяются: огромное множество как потоковых, так и уникальных изделий сегодня может удовлетворить любой запрос.
Выбирая или только задумывая фонтанчик или водопад, следует сперва определиться с местом, где он будет размещён. Это поможет не ошибиться со стилем,а так же подскажет, какого размера и насколько замысловатым он будет.
Настольный фонтан – самый простой вариант, не требующий проведениях никаких подготовительных работ при монтаже: достаточно просто подключить его к электросети. Установить его можно в любой комнате, равно как и в любом стилистическом окружении. Однако органичнее всего настольный фонтан согласуется с китайским, японским или арабским – то есть восточным стилем. Однако, не стоит определять для этого приспособления некое стилевое гетто: с равным же успехом настольный фонтан может перекочевать в нео-классическую гостиную или в провансальскую спальню.
Еще одна разновидность
живой воды в интерьере это струнный фонтан. Он представляет собой трубу, укреплённую под потолком, и небольшой резервуар с водой, расположенный на полу под трубой. Сверху вниз от трубы протянуты канатики или водостоки, по которым вода крупными каплями или тонкими струями идёт вниз в резервуар.
Особенность такого фонтана в том, что он встраивается в существующую отделку, делая её частью фонтана. Обычно такие фонтаны устанавливаются вдоль колонн или стен. Однако с помощью такого тропического дождя возможно создать иллюзию колонны. Разновидностью струнного фонтана является струйный фонтан, он отличается отсутствием струн, вода в таком случае по направляющим иглам капает вниз, где её принимает глушитель для удаления брызг.
Водопад по стеклу «Водяная стена» или «Водная стена» представляет собой вертикально установленную плоскость из стекла, камня или другого материала, по которой ниспадает вода.
Такие фонтаны чаще все выбирают для установки в залах, кабинетах, гостиных, спальнях, так как они не только украшают интерьер, но и эффективно и естественно увлажняют воздух. Это особенно актуально в отопительный сезон. А в жару служат дополнительным источником кондиционирования.
Наличие такого водного сооружения преображает пространство, превращает статичную обстановку в динамичную и создает неповторимую атмосферу. С помощью эффектной подсветки вы сможете сделать необходимые акценты в интерьере. Только представьте, как будет смотреться такая текучая перегородка вместо скучной стены. Ее можно использовать для зонирования пространства в квартире студии, например, чтобы отделить спальное место от кухни и гостиной.
Декоративный потенциал и область применения фонтана «Стена из воды» зависят лишь от вашей фантазии. Часто его используют для оформления ниш, переходов, арок. Водопады по стеклу с зеркальной поверхностью расширяют пространство помещения, визуально его увеличивая.
Водопады могут быть отдельными предметами в помещении, а могут сливаться с дизайном интерьера. Например, являться живой картиной, вмонтированной в стену. Такое водное панно наполнит природной свежестью даже самое маленькое помещение.
Как нигде уместно будет разместить искусственный фонтан или водопад среди живых растений. Такой уголок природы создаст умиротворяющую атмосферу в любом помещении. Для этого не обязательно возводить зимний сад, для городских квартир существуют миниатюрные композиции, которые уместятся даже на рабочем столе.
Выбирая водное сооружения для украшения дома, стоит хорошо продумать его будущее расположение и сочетание с другими предметами в интерьере, это позволит вам в дальнейшем с удовольствием наслаждаться красивым видом и комфортным микроклиматом.