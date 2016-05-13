Неординарный декор лестницы: верный способ добавить ей красок!

Классическим приемом по декорированию лестницы – эффектным и респектабельным, является использование ковров на ступенях. Это может быть как узкая ковровая дорожка по центру лестницы, так и цельное покрытие от края до края каждой ступени. В любом случае, такой прием декорирования - беспроигрышный вариант для создания изысканной атмосферы даже при лаконичном дизайне других элементов. Ну и, конечно, выбирая ковер для ступеней, нужно учитывать не только его внешний вид, но и прочность. Ковровое покрытие на лестницах испытывает повышенную нагрузку, особенно на краях ступеней, поэтому специалисты рекомендуют использовать плотные, устойчивые к истиранию материалы.