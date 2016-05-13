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Неординарный декор лестницы: верный способ добавить ей красок!

Перла Вереника Перла Вереника
Интерьер дома во Владикавказе, Мастерская архитектора Аликова Мастерская архитектора Аликова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Конструкции лестниц  достаточно стандартны и определяются в первую очередь их функцией, но это не повод смирится с безликостью типового сооружения. Различными приемами декора можно придать лестнице и нужный стиль, и яркую индивидуальность, сделать ее настоящим украшением интерьера.

Фигурная резьба

Интерьер дома во Владикавказе, Мастерская архитектора Аликова Мастерская архитектора Аликова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Мастерская архитектора Аликова

Интерьер дома во Владикавказе

Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова
Мастерская архитектора Аликова

Резные элементы для перил, балясин и ступеней несказанно преображают массивные конструкции лестницы, преображая это достаточно крупное сооружение в невесомое и изысканное украшение интерьера. Причем стилистически это может быть как арт-деко – винтажный и утонченный, так и уютный кантри с деревянными фигурками, классические мраморные столбики и кованный брутальный металл в стиле лофт. 

Природная красота растений

Дом за городом, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дом за городом

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Четкую геометрию лестничных проемов разнообразит и оживит контраст свежести и яркой зелени растений. В зависимости от размеров лестницы можно подобрать как массивные высокие пальмы в напольных вазах, так и миниатюрные растения для декора стен вдоль ступеней. Особую изысканность придадут лестничному пространству ампельные неприхотливые виды. Их длинные ветви будут причудливо спускаться вниз вдоль стены, образуя своеобразный висячий сад.

Декор ступеней с помощью обоев

Лестница ISDesign group s.r.o. Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
ISDesign group s.r.o.

Лестница

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

Сделать каждый подъем по ступеням лестницы вверх более увлекательным поможет декор фронтальной части ступеней цветным рисунком обоев. Это могут быть и классические повторяющиеся орнаменты, и даже целая картина фотообоев, разделенная на полоски. Размещение фотоизображения полосами на ступенях создаст удивительных визуальных эффект, лестница буквально растворится в воздухе, а вместо нее при взгляде снизу-вверх будет открывать огромная масштабная картина.

Уютный ковер

Неоклассика: визуализация и дизайн Дома Досуга , OK Interior Design OK Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Изделия из древесины Бежевый
OK Interior Design

Неоклассика: визуализация и дизайн Дома Досуга

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Классическим приемом по декорированию лестницы – эффектным и респектабельным, является использование ковров на ступенях. Это может быть как узкая ковровая дорожка по центру лестницы, так и цельное покрытие от края до края каждой ступени. В любом случае, такой прием декорирования  - беспроигрышный вариант для создания изысканной атмосферы даже при лаконичном дизайне других элементов. Ну и, конечно, выбирая ковер для ступеней, нужно учитывать не только его внешний вид, но и прочность. Ковровое покрытие на лестницах испытывает повышенную нагрузку, особенно на краях ступеней, поэтому специалисты рекомендуют использовать плотные, устойчивые к истиранию материалы.

Шторы, драпировки

Лестница Дизайн-студия Сергеевой Надежды Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле лестница
Дизайн-студия Сергеевой Надежды

Лестница

Дизайн-студия Сергеевой Надежды
Дизайн-студия Сергеевой Надежды
Дизайн-студия Сергеевой Надежды

С помощью драпировок текстиля можно не только оформить оконный проем на лестнице, но и создать анфиладу арок на стене вдоль ступеней, придавая стилю помещения возвышенное античное звучание. Высокое окно на лестничной площадке прекрасно подчеркнут длинные, ниспадающие шторы, здесь вполне найдется место и для экспериментов с эркерами и ламбрекенами. А для низких окошек можно выбрать лаконичные жалюзи, римские шторы с лаконичной драпировкой.

Оригинальная подсветка

Дом из бруса в г. Бердск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри Дерево Коричневый
Студия дизайна Виктории Силаевой

Дом из бруса в г. Бердск

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Ритмичный шаг ступеней лестницы подчеркнет и украсит напольная подсветка, организованная с помощью точечных светильников или светодиодной ленты. Есть в таком декоре, конечно, и практическая польза – дополнительное освещение на лестнице никогда не будет лишним. Можно сделать умную подсветку ступеней: запрограммировать освещение таким образом, чтобы свет плавно включался по мере шагов. 

Идеальная дача на море!
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