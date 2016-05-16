Верно ли то, что вы знаете о садоводстве?

Сад в нашем расхожем представлении пока ещё не слишком связан с идеей обязательного личного пространства или репрезентации. Скорее это такое приятное дополнение к загородному дому.
Однако, стоит наконец уяснить, что сад – это совершенно отдельная культура и история. Не даром истончившиеся и матёрые “красотолюбы”-японцы наделяют сад такой широкой автономией, что тот может оставаться садом и в виде интерьерной грядки с песком и парой камней. Всё же, помимо шуток: сад, безусловно, явление в культуре коренное и сопряжён со многими дремучими основаниями её – тонкими и не всегда явными жилами наследования.
Впрочем, в жизни обычного человека едва ли найдётся довольно специальной продуктивной пустоты, которую возможно было бы занять садом как фетишем. Тем не менее элементарный пиетет по отношению к этому прекрасному явлению стоит начать в себе воспитывать. И основа такого отношения – знание, обычное, даже техническое.
Что мы знаем о саде? О том, как его устраивать и следить за ним? О его функциях и истории? Попробуем хотя бы вкратце рассмотреть несколько важных и простых истин о садоводстве.
Вьющиеся растения обладают совершенно невероятным дизайнерским потенциалом и именно поэтому практически не заменимы в в организации сада. Они используются для зонирования, маскируют технические постройки и ограждения, украшают различные декоративные сооружения, вроде перголы или арки.
Вопреки распространённому заблуждению, они не только не разрушают фасады, штукатурку или что-либо посредством некому мифическому “конденсату”, но даже напротив: регулируя суточные перепады температуры в среднем на 3-4°C, способствуют сохранности архитектуры. Открытая стена под воздействием интенсивных солнечных лучей нагревается сильнее, чем та, что укрыта листьями вьющихся растений. Разница может составлять до 30°C. Кроме того, зелень защищает штукатурку от косых дождей.
Однако, стоит знать, что вьющиеся растения, чей механизм роста устроен по принципу присосок и воздушных корней, можно высаживать исключительно вдоль неповреждённых фасадов: побеги могут проникать в щели и разломы в штукатурке и стремительно разрушать облицовку. Многие вьющиеся растения знаменательны также и своим стремительным ростом и богатой листвой: за один сезон они способны “обставить” достаточно большое дерево. Именно поэтому они требуют значительно большего количества воды. Влагу вьющиеся растения добывают из почвы, одновременно осушая территорию вокруг стены. Во время дождя листья защищают фасад от перенасыщения влагой: вода стекает с них, как с зонтика.
Однако рядом с домом, в котором горизонтальная гидроизоляция устроена неправильно, а стены зимой могут намокать и промерзать, лучше не сажать вьющиеся растения, которые крепятся с помощью присосок или корешков (виноград девичий триостренный и пятилистный). Вместо них рядом со стеной можно посадить другие виды – вьюнковые, глицинии, жимолость. Для них нужно устроить отдельно стоящую опору, расположенную на некотором расстоянии от фасада. Это позволит воздуху свободно циркулировать между фасадом и зелёной “стеной”.
Одна и та же гортензия, высаженная в разных частях сада, может иметь разную окраску. Это зависит от кислотности почвы и присутствия в ней сульфата алюминия. Именно он определяет цвет. Все дело в том, что растение способно его накапливать. И именно он придает цветкам гортензии голубой оттенок.
В настоящее время в садовых центрах есть в продаже препараты, которые помогают менять цвет гортензии. Вносить их можно весной, до того как гортензия пойдет в рост. Такого же эффекта можно добиться, если осенью, в сентябре добавить в почву сульфат алюминия. В зависимости от размера куста насыпают от 10 до 60 грамм. Важно не попасть на листья растения.
Древесная зола – это уникальное минеральное удобрение для домашних и садовых растений. Она является ценным источником жизненно важных микроэлементов для растительности – серы, бора, фосфора, молибдена, магния, калия, цинка, железа и др.
Эту подкормку используют для грунтов с нейтральным или высоким уровнем кислотности. Древесная зола как удобрение используется с самых давних времен. Это отличное вещество для питания клубники, огурцов, картофеля и др. Благодаря сбалансированному содержанию полезных компонентов и их благоприятному воздействию на развитие и плодоношение растений, зола стала очень популярной в садоводстве и комнатном цветоводстве.
О других возможных способах удобрения почвы вы можете прочитать в статье ’Как удобрить свой сад недорогими методами’.
Кофе действительно имеет кислую реакцию, содержит некоторые органические кислоты. Но они водорастворимые и при варке почти полностью переходят в кофе. Использованная гуща имеет нейтральный pH и для подкисления почвы не подходит. Гораздо проще купить в цветочном магазине торф и его подсыпать для подкисления почвы в горшки с комнатными растениями.
Некоторой популярностью в борьбе с тлей в саду пользуется мыльный раствор. Им следует обрабатывать розы, как только впервые появились малейшие признаки заражения.
Приготовить такой раствор очень просто. Следует поместить брусок хозяйственного мыла в ведро с водой, чтобы мыло растворилось, а вода стала мыльной. Для быстрейшего растворения мыла в воде рекомендуется предварительно натереть его на терке. Приготовленный раствор нужно залить в опрыскиватель и обработать всю поверхность кустарников, уделяя особое внимание пораженным местам.