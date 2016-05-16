Верно ли то, что вы знаете о садоводстве?

Вьющиеся растения обладают совершенно невероятным дизайнерским потенциалом и именно поэтому практически не заменимы в в организации сада. Они используются для зонирования, маскируют технические постройки и ограждения, украшают различные декоративные сооружения, вроде перголы или арки.

Вопреки распространённому заблуждению, они не только не разрушают фасады, штукатурку или что-либо посредством некому мифическому “конденсату”, но даже напротив: регулируя суточные перепады температуры в среднем на 3-4°C, способствуют сохранности архитектуры. Открытая стена под воздействием интенсивных солнечных лучей нагревается сильнее, чем та, что укрыта листьями вьющихся растений. Разница может составлять до 30°C. Кроме того, зелень защищает штукатурку от косых дождей.

Однако, стоит знать, что вьющиеся растения, чей механизм роста устроен по принципу присосок и воздушных корней, можно высаживать исключительно вдоль неповреждённых фасадов: побеги могут проникать в щели и разломы в штукатурке и стремительно разрушать облицовку. Многие вьющиеся растения знаменательны также и своим стремительным ростом и богатой листвой: за один сезон они способны “обставить” достаточно большое дерево. Именно поэтому они требуют значительно большего количества воды. Влагу вьющиеся растения добывают из почвы, одновременно осушая территорию вокруг стены. Во время дождя листья защищают фасад от перенасыщения влагой: вода стекает с них, как с зонтика.

Однако рядом с домом, в котором горизонтальная гидроизоляция устроена неправильно, а стены зимой могут намокать и промерзать, лучше не сажать вьющиеся растения, которые крепятся с помощью присосок или корешков (виноград девичий триостренный и пятилистный). Вместо них рядом со стеной можно посадить другие виды – вьюнковые, глицинии, жимолость. Для них нужно устроить отдельно стоящую опору, расположенную на некотором расстоянии от фасада. Это позволит воздуху свободно циркулировать между фасадом и зелёной “стеной”.