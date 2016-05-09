Преобрази свой интерьер посредством деревянных поддонов!

Паллеты когда-то считались одноразовым упаковочным материалом. Они используются для облегчения транспортировки грузов, делают погрузку и разгрузку товаров безопаснее. Легкодоступные и дешевые поддоны могут быть использованы для создания многих аксессуаров домашнего декора и мебели. Хотите создать журнальный столик или диван и даже кровать? Поддоны являются отличным материалом для домашней мебели, они стали актуальным предметом дизайна. Если ваш стиль интерьера не подходит для размещения такой мебели, то ее можно удачно поставить на веранде дачи или в зоне отдыха. В этой статье вы узнаете, как использовать деревянные паллеты для создания мебели как для городских квартир, так и для загородного дома.
По словам дизайнеров из паллетов можно сделать много полезных предметов, в том числе и системы хранения, и обычные полки. Для этого всего лишь нужно взять симметричные поддоны и расположить их на стене. И бюджетная, и полезная вещь получается. Многоуровневые полки подойдут для хранения большого количества предметов, как, например, на кухне. Для спальни можно сделать книжные полочки. Неплохо оставить естественный цвет дерева, для детской комнаты его можно раскрасить в яркие оттенки. Позаботьтесь только о прочных крепежных деталях.
Каркас из паллетов подходит для минималистского дизайна. Если это подходит вашему вкусу, то такой несложный в изготовлении каркас для кровати является прекрасным выбором для спальни. Деревянный поддон хорошо сочетается с другой мебелью, благодаря нейтральному коричневому оттенку. Если вы хотите получить креативный декор, то можно прибегнуть и к контрастным цветам. Поддоны бывают разного качества, поэтому проверьте, что они крепки и прочны, конструкция способна удержать вес.
Небольшие паллеты можно легко собрать для небольшого журнального столика. Такие столики универсальны, они могут использоваться для разных целей в разных частях дома. На кухне в качестве места для дополнительного хранения, в спальне в качестве прикроватной тумбочки. В зависимости от дизайна и стиля интерьера вы можете придать столику более рустикальный вид или же сделать его более стильным и современным. Если вы хотите получить передвижной столик, то прикрепите к паллете ролики.
Также деревянные паллеты могут применяться и для изготовления дивана, правда, это потребует больше сил и времени. Место для сидения может размещаться как внутри помещения, так и снаружи. Предмет мебели может получиться немаленький, так что места хватит и для друзей, гостей. Представленный на фото диван имеет угловой вид, он идеально подходит для сада.
Поддоны обычно ставят друг на друга чтобы придать объем и высоту, дополнительные поддоны для спинки прибиваются гвоздями. Проверьте паллеты, чтобы на них не было зацепок, иначе сидеть будет очень неудобно. Для завершенности внешнего вида добавьте сидение и подушки.
Когда у вас есть сад в вашем дворе или даже на балконе, то почему бы не рассмотреть вопрос о создании вертикального сада? Паллетные стеллажи, установленные в качестве садовой стены являются отличным выбором натурального материала. Этот простой самодельный дизайн легко создать. Сельские и стильные в равной мере деревянные поддоны помогут создать дешевый и оригинальный вертикальный сад на стене.
Если вы хотите разделить комнату на зоны, то в этом вам поможет перегородка. Бюджетный и интересный ее вариант можно сделать из паллетов. В перегородку можно встроить светильник, что придаст ей оригинальности и даже некоей романтичности.
Украсить и в то же время оградить участок можно с помощью оригинального, а главное надёжного забора. Удешевить этот проект возможно, используя поддоны, которые получают абсолютно безвозмездно. Забор из паллетов имеет преимущество, так как древесина для них используется качественная. Материал получается не только экологически чистый, но и прочный. Также для этой цели можно сделать поддоны и своими руками. Забор часто декорируют – красят или покрывают лаком.
Таким образом, вы узнали способы применения деревянных паллетов. Надеемся, что эти идеи вдохновили вас и в вашем доме появится предмет из этого материала. Приглашаем еще посмотреть креативные способы применения барной тележки.