Преобрази свой интерьер посредством деревянных поддонов!

Также деревянные паллеты могут применяться и для изготовления дивана, правда, это потребует больше сил и времени. Место для сидения может размещаться как внутри помещения, так и снаружи. Предмет мебели может получиться немаленький, так что места хватит и для друзей, гостей. Представленный на фото диван имеет угловой вид, он идеально подходит для сада.

Поддоны обычно ставят друг на друга чтобы придать объем и высоту, дополнительные поддоны для спинки прибиваются гвоздями. Проверьте паллеты, чтобы на них не было зацепок, иначе сидеть будет очень неудобно. Для завершенности внешнего вида добавьте сидение и подушки.