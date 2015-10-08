Современные дизайнеры все больше внимания уделяют встроенным источникам света. Даже в классическом интерьере помимо традиционной люстры находится место для всевозможной подсветки. Встроенные светильники — это не просто дань функциональности, но целая философия. Многие архитекторы считают, что источник света должен быть невидим, а видна лишь создаваемая им световая картина.
Необходимы конструкции, куда этот источник можно спрятать: подвесные или натяжные потолки, фальшпанели, ниши, козырьки и углубления. Бурное развитие строительных технологий и отделочных материалов в этом смысле играет на руку дизайнерам.
Точечные светильники являются обязательными слагаемыми любого светового сценария. Они нужны и в спальне, и в гостиной, и в холле, и в детской, и, конечно, в зоне кухни-столовой.
Встраиваемые светильники для подвесного потолка крепятся под установочной поверхностью. Для таких светильников необходимо свободное пространство между основной и финишной плоскостями стены, между капитальным и натяжным потолком. В таких конструкциях применяются люминесцентные, галогенные и светодиодные лампы.
В данном случае, например, дизайнеры разместили встроенную точечную подсветку в декоративных потолочных балках.
Вообще, рабочая зона на кухне – одно из важнейших мест, которое способствует скорости и качеству приготовления пищи. Нужна ли подсветка рабочей поверхности на кухне? Ответ прост и лаконичен – нужна!
На помощь вам могут прийти люминесцентные лампы – это наиболее яркий помощник в хозяйственных делах. Специалисты рекомендуют их встраивать в шкафчики кухонного гарнитура, где они прекрасно будут смотреться и одновременно освещать всю рабочую панель (столешницу).
Встроенная подсветка будет оригинальным решением для детской. Ведь детей так сложно уговорить лечь спать, а парящие потолки станут выходом в такой ситуации. Их включение может стать особым ритуалом, приглашающим малыша в постель. Нежный и теплый оттенок подсветки избавит ребенка от страхов перед темнотой.
Дополнительным спецэффектом может стать фотопечать и установка системы звездное небо. Каждый вечер над головой ребенка будут появляться сказочные персонажи или планеты, под истории о которых засыпать станет легко и привычно.
Помимо зонирования пространства с помощью раздвижных перегородок можно использовать эффект визуального зонирования при помощи встроенной светодиодной подсветки. Именно этим эффектом воспользовались архитекторы из Your Project . Таким образом они поделили спальню на зону отдыха и зону сна.
Просто необходима подсветка в шкафу. Ведь так гораздо проще найти нужную вещь. Говоря о шкафах-купе нельзя не упомянуть об умных шкафах. Умными называют те изделия, в которых подсветка включается с минимальными усилиями человека. Безусловно, это важная деталь, позволяющая пользоваться шкафом с максимальным комфортом, без необходимости включать свет в комнате каждый раз, когда возникает необходимость взять что-либо из шкафа.
Освещение шкафа-купе выполняет не только практическую, но и декоративную функцию. Практическую функцию выполняютвстроенные светильники, а декоративную — светодиодная лента и светодиодные клипсы.
В современном дизайне интерьеров все чаще используются специальные ниши в стене, которые придают помещению особую привлекательность и индивидуальность. Так же популярны гипсокартонные перегородки с полочками, которые визуально разделяют пространство и декорируют комнату.
Большинство современных декоративных ниш сегодня оснащаются встроенной подсветкой, которая может располагаться сверху или сбоку. В вечернее время они могут использоваться в качестве источника приглушенного освещения.
Встроенное освещение актуально не только в интерьере, но в саду. Планируя освещение сада, следует помнить о практических целях. Подсветка дорожек и лестничных ступеней должна их качественно освещать, для того, чтобы по ним было безопасно ходить. Светящиеся фонарики, гармонично расположенные на определенном расстоянии друг от друга, должны помогать перемещению по саду, создавая одновременно эффект загадочного тоннеля.
Сегодня большой популярностью пользуются специальные светильники, встроенные в плитку или другое покрытие садовых дорожек. Оснащенная технологичными светодиодами, такая подсветка не видна днем, но с наступлением темноты появляется точечное сияние с мягким, неярким светом, мгновенно преображающим окружающую территорию.
Также освещение играет важную роль в бассейне. Применяя современное оборудование, можно сделать зону бассейна безопасной и красивой. С помощью элементов системы «умный дом», например, создать на своем участке световые сцены, которые будут сменять друг друга согласно программе или команде с пульта.
Основное требование к освещению открытых бассейнов — уровень освещенности зоны бассейна, достаточный для его безопасного использования в ночное и вечернее время. В целях безопасности необходимо обеспечить контурное освещение по периметру бассейна, например, с помощью светящихся изнутри дорожек, покрытых противоударным стеклом. А точечным освещением выделить подходы к воде и лестницы.