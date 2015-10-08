Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Встроенная подсветка

www.homify.ru www.homify.ru
Кресла и стулья, BoDeCo BoDeCo ГостинаяДиваны и кресла
Loading admin actions …

Современные дизайнеры все больше внимания уделяют встроенным источникам света. Даже в классическом интерьере помимо традиционной люстры находится место для всевозможной подсветки. Встроенные светильники — это не просто дань функциональности, но целая философия. Многие архитекторы считают, что источник света должен быть невидим, а видна лишь создаваемая им световая картина.

Необходимы конструкции, куда этот источник можно спрятать: подвесные или натяжные потолки, фальшпанели, ниши, козырьки и углубления. Бурное развитие строительных технологий и отделочных материалов в этом смысле играет на руку дизайнерам.

Встраиваемые точечные светильники

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Кухня в средиземноморском стиле
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Точечные светильники являются обязательными слагаемыми любого светового сценария. Они нужны и в спальне, и в гостиной, и в холле, и в детской, и, конечно, в зоне кухни-столовой.

Встраиваемые светильники для подвесного потолка крепятся под установочной поверхностью. Для таких светильников необходимо свободное пространство между основной и финишной плоскостями стены, между капитальным и натяжным потолком. В таких конструкциях применяются люминесцентные, галогенные и светодиодные лампы.

В данном случае, например, дизайнеры разместили встроенную точечную подсветку в декоративных потолочных балках.

Подсветка рабочей поверхности на кухне

Однушка, Lugerin Architects Lugerin Architects Кухня в скандинавском стиле
Lugerin Architects

Однушка

Lugerin Architects
Lugerin Architects
Lugerin Architects

Вообще, рабочая зона на кухне – одно из важнейших мест, которое способствует скорости и качеству приготовления пищи. Нужна ли подсветка рабочей поверхности на кухне? Ответ прост и лаконичен – нужна!

На помощь вам могут прийти люминесцентные лампы – это наиболее яркий помощник в хозяйственных делах. Специалисты рекомендуют их встраивать в шкафчики кухонного гарнитура, где они прекрасно будут смотреться и одновременно освещать всю рабочую панель (столешницу).

Эффект парящего потолка

Авеню 77-11 ООО 'Студио-ТА' Детские комната в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Авеню 77-11

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Встроенная подсветка будет оригинальным решением для детской. Ведь детей так сложно уговорить лечь спать, а парящие потолки станут выходом в такой ситуации. Их включение может стать особым ритуалом, приглашающим малыша в постель. Нежный и теплый оттенок подсветки избавит ребенка от страхов перед темнотой.

Дополнительным спецэффектом может стать фотопечать и установка системы звездное небо. Каждый вечер над головой ребенка будут появляться сказочные персонажи или планеты, под истории о которых засыпать станет легко и привычно.

Зонирование пространства с помощью света

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Помимо зонирования пространства с помощью раздвижных перегородок можно использовать эффект визуального зонирования при помощи встроенной светодиодной подсветки. Именно этим эффектом воспользовались архитекторы из Your Project . Таким образом они поделили спальню на зону отдыха и зону сна.

Умные шкафы купе с подсветкой

ARMARIOS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

Просто необходима подсветка в шкафу. Ведь так гораздо проще найти нужную вещь. Говоря о шкафах-купе нельзя не упомянуть об умных шкафах. Умными называют те изделия, в которых подсветка включается с минимальными усилиями человека. Безусловно, это важная деталь, позволяющая пользоваться шкафом с максимальным комфортом, без необходимости включать свет в комнате каждый раз, когда возникает необходимость взять что-либо из шкафа.  

Освещение шкафа-купе выполняет не только практическую, но и декоративную функцию. Практическую функцию выполняютвстроенные светильники, а декоративную — светодиодная лента и светодиодные клипсы.

Встроенная подсветки декоративных ниш

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В современном дизайне интерьеров все чаще используются специальные ниши в стене, которые придают помещению особую привлекательность и индивидуальность. Так же популярны гипсокартонные перегородки с полочками, которые визуально разделяют пространство и декорируют комнату. 

Большинство современных декоративных ниш сегодня оснащаются встроенной подсветкой, которая может располагаться сверху или сбоку. В вечернее время они могут использоваться в качестве источника приглушенного освещения.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Практичность и загадочность в саду

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Встроенное освещение актуально не только в интерьере, но в саду. Планируя освещение сада, следует помнить о практических целях. Подсветка дорожек и лестничных ступеней должна их качественно освещать, для того, чтобы по ним было безопасно ходить. Светящиеся фонарики, гармонично расположенные на определенном расстоянии друг от друга, должны помогать перемещению по саду, создавая одновременно эффект загадочного тоннеля.

Сегодня большой популярностью пользуются специальные светильники, встроенные в плитку или другое покрытие садовых дорожек. Оснащенная технологичными светодиодами, такая подсветка не видна днем, но с наступлением темноты появляется точечное сияние с мягким, неярким светом, мгновенно преображающим окружающую территорию.

Подсветка бассейна

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Бассейн в стиле модерн
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Также освещение играет важную роль в бассейне. Применяя современное оборудование, можно сделать зону бассейна безопасной и красивой. С помощью элементов системы «умный дом», например, создать на своем участке световые сцены, которые будут сменять друг друга согласно программе или команде с пульта.

Основное требование к освещению открытых бассейнов — уровень освещенности зоны бассейна, достаточный для его безопасного использования в ночное и вечернее время. В целях безопасности необходимо обеспечить контурное освещение по периметру бассейна, например, с помощью светящихся изнутри дорожек, покрытых противо­ударным стеклом. А точечным освещением выделить подходы к воде и лестницы.

КРЕСЛО CHARLES DARK BLUE BoDeCo ГостинаяДиваны и кресла мебель,кресло,bodeco
BoDeCo

КРЕСЛО CHARLES DARK BLUE

BoDeCo
BoDeCo
BoDeCo
Идеи для дизайна пола в вашей ванной
А какие источники света вы бы предпочли использовать в своем интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо