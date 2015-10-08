Встроенная подсветка

Современные дизайнеры все больше внимания уделяют встроенным источникам света. Даже в классическом интерьере помимо традиционной люстры находится место для всевозможной подсветки. Встроенные светильники — это не просто дань функциональности, но целая философия. Многие архитекторы считают, что источник света должен быть невидим, а видна лишь создаваемая им световая картина.

Необходимы конструкции, куда этот источник можно спрятать: подвесные или натяжные потолки, фальшпанели, ниши, козырьки и углубления. Бурное развитие строительных технологий и отделочных материалов в этом смысле играет на руку дизайнерам.