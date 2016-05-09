Оригинальные идеи создания вертикального сада

Если у вас есть небольшой балкон, терраса или сад, вертикальное размещение растений всегда дает большой выбор. Многоуровневые вертикальные сады будут отличным вариантом и для закрытых помещений. Вертикальный сад позволяет сэкономить место и отображать растения в красивой и интересной форме. К тому же, вы можете организовать домашний сад в соответствии с собственными критериями и создавать красивые комбинации цветов и форм.
Есть много различных типов вертикальных садов, в этой статье мы рассмотрим наиболее интересные варианты.
Ну и наконец, сегодня в любом цветочном магазине в изобилии продаются горшки-брекеты, изготовленные из смеси торфа, пальмового волокна и специального полимера. Эти горшки очень удобны для создания вертикального сада в деревянном коробе или стеновой нише. Растения в горшках-брекетах, как правило, располагаются методом кирпичной кладки. Для такого сада обязательным условием является наличие системы капельного полива.
Такой вариант вертикального сада делается из обычного старого комода. В качестве поддонов для растений выступают выдвижные ящики. Идея апсайклинга очень популярна в настоящее время.
Заднюю стенку можно украсить зеркалом или картинами. Выдвигайте ящики в виде лестницы или в шахматном порядке и заполняйте их растительной почвой. Далее рассадите в почву растения и наслаждайтесь оригинальным цветником.
Вертикальный сад из пластиковых бутылок не требует ни много места, ни много затрат. В его создании можно участвовать всей семьей: папа делает конструкцию, мама высаживает рассаду и дети украшают бутылки. Так вы сможете сделать из бутылок такую конструкцию, которая лучше всего подходит именно для вашего дома или сада. Вы можете закрепить пластиковые бутылки горизонтально и, вырезав часть бутылки расположить саженец внутри. Или использовать нижнюю часть бутылки как цветочный горшок.
Главная задача вертикального сада из пластиковых бутылок обеспечить регулярный полив такой конструкции и избежать застоя воды в нижней части контейнера. Для этого бутылки соединяют между собой, а внутри прокладывают тонкий шланг с отверстиями для полива. Можно сделать таким образом кухонный садик для выращивания зелени: листья салата, например, всегда будут чистыми.
Если вам смущает при таких посадках видимость черной почвы в бутылке, вы всегда можете ее покрасить остатками краски или применить все свои рукодельные таланты и обернуть чем-то ярким.
Самым подходящим местом для сотворения вертикального сада считается любое свободное пространство на стене, желательно находящееся в помещении без сквозняков и с равномерным освещением.
Самым простым вариантом является выполнение любым способом гидроизоляции стены с последующей облицовкой поверхности декоративным камнем, плиткой, пластиком или деревом. На приспособленной таким образом стене можно в шахматном порядке развесить небольшие цветочные горшки с растениями.
Деревянная конструкция, подобная той, что на фото, потребует от вас некоторых плотницких навыков, но в целом, пожалуй, к сложным ее не отнесешь. Зато к многофункциональным — запросто. Она способна сыграть роль перголы или шпалеры на даче, стеллажа на балконе. Она подойдет для посадки практически любых культур — и овощей, и зелени, и цветов. А можно и не сажать ничего — использовать ящики как кашпо, поставив в них горшки с растениями. Словом, проявив творческий подход и взяв идею такого вертикального сада за основу, вы наверняка сумеете найти этой постройке подходящее место.
Другой вариант вертикального сада - растения можно разместить в деревянный поддон, так как они универсальны и хорошо подходят почти для любого проекта/интерьера. Вертикально стоящие паллеты занимают совсем мало полезной площади. Причем здесь уже глубину контейнеров (и объем почвы в них, соответственно, тоже) вы можете варьировать по своему усмотрению — в зависимости от культур, которые планируется высаживать.
Снимите планки из верхней части поддона, закройте заднюю часть тонким куском дерева, а затем полиэтиленовой пленкой. Создайте карманы и прибейте рейки.
Посадите в него несколько видов любимых цветов или растений, дайте им немного подрасти в естественном горизонтальном положении, а затем поставьте паллет вертикально.
«Карманы» — очень удобный способ создать настенный сад-огород. Они позволяют красиво декорировать пространство, дают простор для творчества ландшафтному дизайнеру, с их помощью можно спрятать трещину в стене или создать роскошную настенную композицию.
Вертикальные грядки делают различных форм. Компания Woolly Pocket, LLC решила предложить людям «карманы». Продаются они у них разного размера и количества– есть одинарные, тройные, с пятью отделениями, в виде квадратов со скошенными углами или в виде прямоугольников.
Эти изделия придуманы для создания вертикальных настенных грядок – их можно цеплять в ряд горизонтально или вертикально, внутри в квартире или снаружи дома. Сажают в них любые растения: овощи или декоративные, маленькие, наподобие петрушки, и с мощной корневой системой, вроде помидор.
Основные преимущества подвесных карманов от Woolly Pocket, LLC:
- можно прицепить к любой поверхности – дереву, кирпичу, камню, гипсокартону;
- карман сделан из воздухопроницаемой ткани, поэтому влага изнутри испаряется, а воздух получает доступ внутрь;
- есть резервуар, при этом стены и пол остаются чистыми – без потеков;
- они легкие и прочные. Выращивать в них растения можно в земле, а можно — в гидропонных субстратах;
- «карманы» от Woolly Pocket «чистые» и безвредные для здоровья.
Чудо-материал, из которого они сделаны, создаётся из переработанных пластиковых бутылок.