Оригинальные идеи создания вертикального сада

Вертикальный сад из пластиковых бутылок не требует ни много места, ни много затрат. В его создании можно участвовать всей семьей: папа делает конструкцию, мама высаживает рассаду и дети украшают бутылки. Так вы сможете сделать из бутылок такую конструкцию, которая лучше всего подходит именно для вашего дома или сада. Вы можете закрепить пластиковые бутылки горизонтально и, вырезав часть бутылки расположить саженец внутри. Или использовать нижнюю часть бутылки как цветочный горшок.

Главная задача вертикального сада из пластиковых бутылок обеспечить регулярный полив такой конструкции и избежать застоя воды в нижней части контейнера. Для этого бутылки соединяют между собой, а внутри прокладывают тонкий шланг с отверстиями для полива. Можно сделать таким образом кухонный садик для выращивания зелени: листья салата, например, всегда будут чистыми.

Если вам смущает при таких посадках видимость черной почвы в бутылке, вы всегда можете ее покрасить остатками краски или применить все свои рукодельные таланты и обернуть чем-то ярким.