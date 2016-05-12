Превращаем задний дворик дома в английский сад

Очарование английского стиля в оформлении ландшафтов не перестает пользоваться заслуженной популярностью. Именно эта стилистика столь гармонично сочетает в себе незатейливость и природную красоту с изяществом, респектабельность и уют, домашнюю тихую обстановку для отдыха и великолепие красок.
Своеобразный колорит английскому саду придает умелое использование подручных материалов и создание оригинальных композиций: садовые подставки и мини-фонтаны, деревянные ящики с цветами и каменные вазы, подвесные домики для птиц, кормушки в ветвях деревьев. Также как и весь стиль британского сада, его декоративные элементы – максимально естественны, с легким налетом старины.
Традиционные английский сад – это тихий уголок природы возле вашего дома. Большие раскидистые деревья, заросли кустов и зеленая изгородь из плюща будут наиболее органичны для такой стилистики, чтобы образовывать образ старого тенистого сада.
Ни один английский сад не обходится без зеленых газонов и лужаек. Из многотравия делают и основные клумбы, и садовые дорожки, и тенистые уголки возле заборов, и пышные заросли вокруг беседки. Периметр лужаек лучше всего оформить декоративными и плодовыми деревьями, раскидистыми кустарниками, под тенью которых расположить многолетники. Вся эта зеленая масса сплетаясь в причудливый рисунок формирует неповторимый характер английского традиционного сада – неприхотливого, но всегда радушного.
Еще одним традиционным украшением английских садов всегда выступают классические, благородные цветники из роз, гвоздик, флоксов и лилейных. Английский сад, конечно, немыслим без роз – здесь будет вполне уместна целая их коллекция, в том числе и почвопокровные, и плетистые, а подходящими компаньонами для них будут дельфиниум и наперстянка. Цветов в английском саду немного, но к размещению их – особый подход. Как правило особо красивые, яркие цветы высаживают под окнами дома, а остальную часть дворика можно украсить неброскими многолетниками в стиле естественных лужаек.
Миксбордеры – наиболее традиционная и до сих пор востребованная форма высаживания цветов в Англии. Задний фон создают кустарники, а на переднем плане размещается широкая лента цветов, которая от газона отделяется бордюром. Линия бордюра, как правило, извилистая и плавная. В качестве базовых цветов для таких комплексных посадок используют роджерсии, папоротники, хосты, обыкновенный ревень, бадан, водосбор,дельфиниум, наперстянку, флоксы, лук гигантский и обыкновенную полынь, рогоз, незабудки, купальницу, калужницу, сибирские ирисы, осоки и тростники.
Одной из неповторимых примет английского стиля в саду может стать садовая скульптура, но отнюдь не статуи древне-греческих богов в мраморе, а незатейливые природные сюжеты: животные, птицы, небольшие композиции из гипсовых фигурок и напольных фонариков в кустах. Такой декор помогает придать саду дополнительную естественность, наполнить его природной первозданностью и уютом.
Пышная зелень традиционного английского сада, словно не умещаясь на горизонтальных клумбах, всегда активно движется вверх: высокие изгороди, оплетенные листьями хмеля и дикого винограда, изящные арки над дорожками и тенистые беседки в тихих уголках сада. Основная задача английского сада – предоставить тихое место для отдыха. И зеленые изгороди из плетущихся растений помогают решению этого вопроса без применения громоздких каменных заборов.
Чтобы создать классический английский пейзаж в саду придется отказаться от грядок в пользу красочного сочетания цветов и посадить такие декоративные растения как сальвия, аквилегия, маргаритка, антеннария и фрезия, астра, настурция, кампсис, гвоздика и клеома, георгин, а также хризантема, вербена, тысячелистник. В саду обязательно должны быть также такие лиственные растения как гейхера, хосты, ирезине, разные декоративные злаковые культуры - все это многообразие зелени и цветов сформирует традиционный английский стиль вашего сада.
В саду, ландшафтный дизайн которого копирует английский стиль, не должно быть четких прямых линий, ровных квадратов или кругов. Пейзаж английского сада не получится столь естественным и непринужденным без длинных извилистых дорожек, вымощенных камнем. Английский парк делится на зоны при помощи тропинок-дорожек. Все тропинки должны вести к какому-либо значимому месту: к скамейке, дому либо беседке. Часто на таких дорожках делают ступеньки, выполняющие декоративную функцию.