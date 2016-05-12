Превращаем задний дворик дома в английский сад

Еще одним традиционным украшением английских садов всегда выступают классические, благородные цветники из роз, гвоздик, флоксов и лилейных. Английский сад, конечно, немыслим без роз – здесь будет вполне уместна целая их коллекция, в том числе и почвопокровные, и плетистые, а подходящими компаньонами для них будут дельфиниум и наперстянка. Цветов в английском саду немного, но к размещению их – особый подход. Как правило особо красивые, яркие цветы высаживают под окнами дома, а остальную часть дворика можно украсить неброскими многолетниками в стиле естественных лужаек.