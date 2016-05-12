Монументальные формы – бетон в помещениях!

Как правило, несмотря на постоянное активное использование бетона для строительства зданий, во внутренней отделке помещений мы стремимся скрыть его сероватую фактуру за более привычными материалами. Но это скорее стереотипы, чем практическая и декоративная непригодность бетона выполнять более яркую роль в интерьерах. По всем своим параметрам: цвет, текстура, оригинальный характер поверхностей этот материал ничем не уступает ни камню, ни дереву, а вместе с тем, способен придать вашей комнате действительно оригинальный вид.
голыестены!
Лаконичность дизайна и строгость бетонной отделки стен может стать той самой стилистической изюминкой интерьера небольшой квартиры, которая придаст компактному пространству индивидуальность и брутальный шик. Маленькие комнаты, малогабаритные квартиры часто имеют шанс превратится в
шкатулки с обильной отделкой. Если же в качестве декора использовать необработанные бетонные стены, даже небольшое пространство проявит свой вполне серьезный характер.
Открытые пространства лофтов как магнит притягивают к себе индустриальные элементы декора, впечатляющие своей нарочитой грубостью и свободолюбием. Бетон стен
как есть – без отделки и покрытия, монолитный и громоздкий, безупречно гармонирует с философией индустриального стиля в дизайне интерьеров, составляя основу и главное украшение таких пространств.
Взявшись за урбанистическую стилистику, можно и дальше развивать эту тему в интерьере. Грубый состаренный кирпич, гладкие серые поверхности из бетона, медные аксессуары в стиле стимпанк, деревянная массивная мебель – безупречный альянс таких казалось бы не домашних материалов и фактур. Такой интерьер безусловно наполнен энергией, свободолюбием, ярким стилем и неповторимой индивидуальностью каждой вещи.
Контрастные сочетания как нельзя лучше подчеркивают достоинство каждого материала в интерьере, поэтому как это ни странно, гармоничным дополнением к серому бетону поверхностей станет именно теплая, янтарно-медовая текстура древесины. Природная энергия натурального дерева еще ярче проявит всю свою звонкую, чистую, легкую свежесть, а холодный бетон оттенит эту гамму, не позволит превратится комнате в бревенчатую избушку.
Бетонная отделка в интерьере вовсе не лишает вас права на комфорт. Высокие бетонные потолки, глянцево-серые стены из бетона – это и удобно, и практично. Но если вам хочется ощущать вместе с тем в комнате уют и покой, смело дополняйте этот фоновый бетонный интерьер ярким деревянным полом. Наборный паркет, массивные доски, фактурные рисунки волокон и насыщенные оттенки – все это более чем уместно по соседству с лаконичной цветовой гаммой бетонных поверхностей.
Благородные серые оттенки в интерьере – это не только бетонные стены, дополнят такую цветовую гамму и более глубокие тона фактурной штукатурки, и серебристо-матовые поверхности светильников, и жемчужно-песочная ткань для обивки диванов. Серый цвет многолик, играет тонами в зависимости от уровня и типа освещения: более приглушенный в ярких солнечных лучах днем он становится ярче и торжественнее в направленном свете потолочных ламп.
Легкость и элегантность бетонным поверхностям в интерьере придадут дополнения в виде металлического декора: стальные планки светильников, серебристые рамы зеркал, алюминиевые конструкции окон и дверей, журнальные столики, стулья и полки из металлических планок. Также стиль этот допускает и приветствует использование любых промышленных предметов, открытой проводки, коммуникаций, труб и перекрытий.