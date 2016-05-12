Монументальные формы – бетон в помещениях!

Как правило, несмотря на постоянное активное использование бетона для строительства зданий, во внутренней отделке помещений мы стремимся скрыть его сероватую фактуру за более привычными материалами. Но это скорее стереотипы, чем практическая и декоративная непригодность бетона выполнять более яркую роль в интерьерах. По всем своим параметрам: цвет, текстура, оригинальный характер поверхностей этот материал ничем не уступает ни камню, ни дереву, а вместе с тем, способен придать вашей комнате действительно оригинальный вид.