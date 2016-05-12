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Монументальные формы – бетон в помещениях!

Перла Вереника Перла Вереника
Проект дома на рублево-успенском шоссе в стиле минимализм, 1000m2, BEINDESIGN BEINDESIGN Рабочий кабинет в стиле минимализм
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Как правило, несмотря на постоянное активное использование бетона для строительства зданий, во внутренней отделке помещений мы стремимся скрыть его сероватую фактуру за более привычными материалами. Но это скорее стереотипы, чем практическая и декоративная непригодность бетона выполнять более яркую роль в интерьерах. По всем своим параметрам: цвет, текстура, оригинальный характер поверхностей этот материал ничем не уступает ни камню, ни дереву, а вместе с тем, способен придать вашей комнате действительно оригинальный вид.

Компактная квартира? Оставьте голые стены!

Квартира-студия для молодой пары, Solo Design Studio Solo Design Studio Гостиная в скандинавском стиле Серый
Solo Design Studio

Квартира-студия для молодой пары

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Лаконичность дизайна и строгость бетонной отделки стен  может стать той самой стилистической изюминкой интерьера небольшой квартиры, которая придаст компактному пространству индивидуальность и брутальный шик. Маленькие комнаты, малогабаритные квартиры часто имеют шанс превратится в шкатулки с обильной отделкой. Если же в качестве декора использовать необработанные бетонные стены, даже небольшое пространство проявит свой вполне серьезный характер. 

Просторный лофт? Бетон для всех стен!

Частный дом на рублево-успенском шоссе BEINDESIGN Рабочий кабинет в стиле минимализм
BEINDESIGN

Частный дом на рублево-успенском шоссе

BEINDESIGN
BEINDESIGN
BEINDESIGN

Открытые пространства лофтов как магнит притягивают к себе индустриальные элементы декора, впечатляющие своей нарочитой грубостью и свободолюбием. Бетон стен как есть – без отделки и покрытия, монолитный и громоздкий, безупречно гармонирует с философией индустриального стиля в дизайне интерьеров, составляя основу и главное украшение таких пространств. 

Бетон и кирпич – идеально

http://www.trio.ru/, http://www.industriart.ru/, http://artkamin.com/, http://www.desede.ch/en, http://contardi-italia.com/contract/ Elena Koroleva Спальня в стиле лофт
Elena Koroleva

http://www.trio.ru/, http://www.industriart.ru/, http://artkamin.com/, http://www.desede.ch/en, http://contardi-italia.com/contract/

Elena Koroleva
Elena Koroleva
Elena Koroleva

Взявшись за урбанистическую стилистику, можно и дальше развивать эту тему в интерьере. Грубый состаренный кирпич, гладкие серые поверхности из бетона, медные аксессуары в стиле стимпанк, деревянная массивная мебель – безупречный альянс таких казалось бы не домашних материалов и фактур. Такой интерьер безусловно наполнен энергией, свободолюбием, ярким стилем и неповторимой индивидуальностью каждой вещи.

Бетон и дерево? Экстравагантно!

Дерево и бетон, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Кухня в стиле лофт
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дерево и бетон

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Контрастные сочетания как нельзя лучше подчеркивают достоинство каждого материала в интерьере, поэтому как это ни странно, гармоничным дополнением к серому бетону поверхностей станет именно теплая, янтарно-медовая текстура древесины. Природная энергия натурального дерева еще ярче проявит всю свою звонкую, чистую, легкую свежесть, а холодный бетон оттенит эту гамму, не позволит превратится комнате в бревенчатую избушку.

Какой пол оттенит бетон стен?

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Гостиная в стиле модерн Бетон Белый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Бетонная отделка в интерьере вовсе не лишает вас права на комфорт. Высокие бетонные потолки, глянцево-серые стены из бетона – это и удобно, и практично. Но если вам хочется ощущать вместе с тем в комнате уют и покой, смело дополняйте этот фоновый бетонный интерьер ярким деревянным полом. Наборный паркет, массивные доски, фактурные рисунки волокон и насыщенные оттенки – все это более чем уместно по соседству с лаконичной цветовой гаммой бетонных поверхностей. 

Серые дополнения к бетонной архитектуре

Дом-бетон, Grynevich Architects Grynevich Architects Гостиная в стиле минимализм
Grynevich Architects

Дом-бетон

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Благородные серые оттенки в интерьере – это не только бетонные стены, дополнят такую цветовую гамму и более глубокие тона фактурной штукатурки, и серебристо-матовые поверхности светильников, и жемчужно-песочная ткань для обивки диванов. Серый цвет многолик, играет тонами в зависимости от уровня и типа освещения: более приглушенный в ярких солнечных лучах днем он становится ярче и торжественнее в направленном  свете потолочных ламп. 

Металлические нюансы бетонных поверхностей

Контейнер в интерьере. Лофт, Artichok Design Artichok Design Гостиная в стиле лофт
Artichok Design

Контейнер в интерьере. Лофт

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Легкость и элегантность бетонным поверхностям в интерьере придадут дополнения в виде металлического декора: стальные планки светильников, серебристые рамы зеркал, алюминиевые конструкции окон и дверей, журнальные столики, стулья и полки из металлических планок. Также стиль этот допускает и приветствует использование любых промышленных предметов, открытой проводки, коммуникаций, труб и перекрытий.

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