Ошибки при уходе за газоном

Участок возле загородного дома обязательно должен иметь сад и ухоженный и красивый газон. Правильно посаженная лужайка является связующим звеном между всеми ландшафтными композициями. Также газон хорошо влияет на микроклимат участка, очищает воздух и контролирует уровень влажности.

Технология посадки газона нетрудная и последующий уход за ним не отнимает много сил. Поэтому украсить свой участок таким методом может каждый, без лишних трат на ландшафтных дизайнеров. Но некоторые ошибки, совершаемые при создании газона, могут все испортить. В этой статье вы узнаете, какие ошибки делаются при уходе за газоном.