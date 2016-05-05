Ошибки при уходе за газоном

Участок возле загородного дома обязательно должен иметь сад и ухоженный и красивый газон. Правильно посаженная лужайка является связующим звеном между всеми ландшафтными композициями. Также газон хорошо влияет на микроклимат участка, очищает воздух и контролирует уровень влажности.
Технология посадки газона нетрудная и последующий уход за ним не отнимает много сил. Поэтому украсить свой участок таким методом может каждый, без лишних трат на ландшафтных дизайнеров. Но некоторые ошибки, совершаемые при создании газона, могут все испортить. В этой статье вы узнаете, какие ошибки делаются при уходе за газоном.
Первое скашивание газона нужно проводить только тогда, когда он станет высотой 10-12 см. Дальнейшие стрижки проводятся на высоте от 5 до 8 см в зависимости от состояния газона, погоды и времени года. Частота стрижки составляет около 4-5 раз в месяц. Ее смысл состоит не только в том, чтобы сделать определенный внешний вид. Это хороший метод борьбы с сорняками. Также стрижки нужно начинать ранней весной и продолжать до ранней осени.
Для оздоровления и повышения эргономических качеств газона нужна регулярная стрижка. Эта процедура очень важная и трудоемкая. Поэтому необходимо соблюдать основные правила, которые, прежде всего, состоят в том, чтобы не стричь газон слишком коротко. Это часто приводит к появлению мха. За один раз можно срезать часть растения, которая не превышает трети его изначальной длины. Удаление больших отрезков может способствовать заболеваниям растений и распространению сорняков. Если последняя стрижка проводилась давно, а трава выросла на большую высоту, то желательно осуществить процедуру несколько раз.
Частой ошибкой является и несвоевременный посев газона. Если же посеять его в осенний период, то растения не успеют окрепнуть до наступления морозов и соответственно погибнут. Иногда практикуется озимый посев газона. Он дает ранее прорастание семян в весенние месяцы. Но характерные для нашего климата резкие перепады температур поздней осенью или ранней весной, плюс сильные морозы в зимние месяцы, скорее всего, приведут к замерзанию растений. Конечно же, производить посев растений в зиму нежелательно, но все-таки это практикуется.
Несет в себе опасности и весенний посев, поскольку может принести большое количество сорной травы, которая потом станет заглушать культурные растения. Подходящим временем для посева газона является конец лета. Сорняки в это время растут не так интенсивно, почва уже будет пересыхать меньше, чем в середине лета. Это облегчает уход за молодыми растениями, благодаря чему всходы успеют окрепнуть до холодного периода.
Мульчирование – это распределение по газону рыхлого материала. Цель этого – заполнить появившиеся на протяжении сезона мелкие неровности на поверхности почвы и с течением времени нарастить верхний плодородный слой. Смесь для мульчирования состоит из песка, плодородной минеральной почвы и органического материала. Все эти элементы должны быть сухими, рассыпчатыми. Их нужно хорошо перемешать, разбить комки. Как источник гумуса применяют низинный торф или листовой перегной.
Поверхность газона стоит мульчировать в начале осени. Если на газоне образовался войлок (это слой сухой травы толщиной 3 см и больше), его нужно убрать граблями. Если за пару дней до мульчирования проколоть дерн вилами, то его эффективность на уплотненных и глинистых почвах очень увеличится.
Для поддержания здоровья и привлекательного внешнего вида газона нужно регулярно удобрять почву. Лучше всего для этой цели подходят азотные удобрения, они укрепляют травяной покров и обеспечивают появление и рост новых побегов.
Подходящее время для обогащения почвы азотом – это начало лета. Вносить нитраты осенью специалисты не советуют – они увеличивают цикл развития растений, поэтому те не успевают подготовиться к приходу зимних холодов. Запоздалая подкормка может способствовать еще одной проблеме – появлению мха. Перед зимними месяцами лучше обогатить грунт фосфорно-калиевыми удобрениями. Это активирует успешное развитие корневой системы и увеличивает устойчивость к холоду.
Слой мха на газоне является причиной недостаточного снабжения корней питательными веществами. Еще он препятствует нормальной циркуляции воздуха. Нужно быстро решать эту проблему, то есть прополоть газон. Есть ошибки в уходе, ведущие к возникновению мха, они могут быть такими: очень короткая стрижка газона, нет достаточного стока воды, чрезмерная уплотненность почвы, затененность газона. Кислая почва и недостаток питательных веществ ослабляют покров травы, что тоже влияет на распространение спор мха. По внешнему виду мха можно понять, что именно нужно вашему газону. К примеру, прямостоящие мхи считаются признаком кислой почвы. Стелющиеся мхи говорят о застое воды или плохой освещенности. Небольшие подушки из маленьких побегов мха появляются при низкой стрижке. Профилактические меры против появления мха включают в себя аэрацию, регулярное вычесывание, минеральную подкормку.
Некоторые не то чтобы неправильно осуществляют полив, а вообще его игнорируют. Это естественно недопустимо. Не нужно поливать свежепосеянные семена. Неопытному в ландшафтных работах человеку будет очень трудно равномерно полить землю. Так как при таком увлажнении семена не должны «всплыть», а земля размыться. Поэтому лучше всего сеять газон в период ранней весны, пока земля еще имеет влагу. При желании вы можете обратиться к садовнику, чтобы все было сделано наилучшим образом.