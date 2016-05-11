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Плюсы у линейной планировки кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Кухня в стиле лофт
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Как известно, линейная планировка кухни является самой простой и незайтеливой. В замен ей многие пробуют П-образные, L-образные кухонные системы, создавая практически замкнутое рабочее пространство, своеобразный уголок домохозяйки. С одной стороны, определенное удобство такого концентрированного расположения функций вокруг одной точки – явно присутствует. Но является ли это панацеей для любого помещения и бытовых условий? Давайте еще раз внимательно присмотримся к базовой однолинейной планировке и проявим ее скрытые достоинства.

Кухонные предметы вдоль одной стены освободят место для столовой

Фьюжн для молодых , HOME Couture HOME Couture Кухни в эклектичном стиле
HOME Couture

Фьюжн для молодых

HOME Couture
HOME Couture
HOME Couture

Значительным плюсом однолинейного расположения кухонного комплекса станет дополнительное место, которое даже в небольшой или узкой комнате позволит разместить обеденный стол и оборудовать неплохую столовую зону. Лаконичный дизайн кухонной мебели, глянцевые фасады, встроенная техника за створками шкафов – такие нехитрые приемы помогут использовать кухню как уютное место для семейный обедов и праздничных ужинов. 

С линейной планировкой вы можете получить больше простора, чем ожидали

Квартира в Москве 152 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Кухни в эклектичном стиле Белый
MM-STUDIO

Квартира в Москве 152 кв. м.

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

Если не создавать в кухне дополнительных углов и поворотов, а использовать для планировки однолинейное размещение всех необходимых рабочих поверхностей, это поможет визуально разгрузить пространство, сделать интерьер более лаконичным даже не прибегая к аскетично-белым фасадам. Также дизайнеры советуют не поддаваться искушению сделать линию вдоль всей стены. Руководствуйтесь функциональным количеством мебели, совсем не обязательно размещать кухонный гарнитур от угла до угла, плотно встраивая столы и шкафчики. Оставьте немного воздуха между столами и окном, сделайте интерьер легким и непринужденным.

Возможность сделать открытое пространство для общения

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Когда все кухонные шкафчики и рабочие поверхности вытянуты в одну стройную линию, это позволяет условно придать этой зоне пространство одну функцию – приготовления еды, а в остальной части просторной комнаты – создать свои зоны для обедов и отдыха, домашнего кабинета и даже прихожей. Четкое сгруппированное положение однолинейной кухни вдоль стены ограничивает ее в этих рамках и помогает совместить в комнате-студии большее количество задач. 

Простая система планировки

Кашино Александра Клямурис Кухня в классическом стиле
Александра Клямурис

Кашино

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Однолинейная планировка кухни часто ассоциируется с большим количеством передвижений вдоль столов во время приготовления еды. Избежать этого на самом деле очень просто, достаточно лишь выстроить порядок размещения столов и бытовых приборов согласно тому, что вы делаете на кухне. Достаем из холодильника продукты и кладем на стол, моем овощи и фрукты в мойке, режем и готовим на плите? Значит примерно так и должны быть расставлены предметы: холодильник, рабочая поверхность стола, мойка, еще один столик рядом с плитой и варочная поверхность. Также распределяем шкафы, встроенную технику – и получим функциональное пространство, полностью соответствующее всем вашим привычкам и потребностям.

Можно еще подумать об установке острова, что обеспечит дополнительную рабочую зону

Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Кухня в стиле лофт
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Интерьер Loft Dunayskaya

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

Напротив основной части мебели и бытовой техники, установленной в одной линию вдоль стены, можно расположить дополнительные поверхности в виде кухонного острова. Этим вы дополните функциональную часть помещения, увеличивая рабочую зону, количество ящиков для кухонной посуды и вместе с тем. Кроме того, после приготовления еды кухонный остров можно использовать как обеденный стол.

Новая тенденция: городские лофты также являются прекрасным местом для линейных кухонь

Визуализации проекта Удалёнки в Москве, Alyona Musina Alyona Musina Кухня в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта Удалёнки в Москве

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Столь популярная стилистика индустриального лофта любит открытые пространства, много воздуха и света в комнатах. Так зачем же строить дополнительные перегородки и усложнять планировку? Линейное расположение кухонных столов и шкафов поддержит идею открытых дверей. Такой кухонный комплекс вдоль одной из стен практически сливается с общим декором пространства, не привлекая к себе дополнительного внимания и не занимая лишнего места.

Как сделать маленькое жилое пространство больше и практичнее?
Какую планировку кухни вы предпочитаете?

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