Плюсы у линейной планировки кухни

Однолинейная планировка кухни часто ассоциируется с большим количеством передвижений вдоль столов во время приготовления еды. Избежать этого на самом деле очень просто, достаточно лишь выстроить порядок размещения столов и бытовых приборов согласно тому, что вы делаете на кухне. Достаем из холодильника продукты и кладем на стол, моем овощи и фрукты в мойке, режем и готовим на плите? Значит примерно так и должны быть расставлены предметы: холодильник, рабочая поверхность стола, мойка, еще один столик рядом с плитой и варочная поверхность. Также распределяем шкафы, встроенную технику – и получим функциональное пространство, полностью соответствующее всем вашим привычкам и потребностям.