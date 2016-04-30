Как избежать наводнения в доме без капитального ремонта

Первое, что нужно сделать при наводнении – это закрыть все окна и двери, ведь именно так вода сможет попасть в дом в большом количестве. Сейчас большинство окон и дверей сделано из алюминия, либо же из пластика. Такие типы смогут выдержать напор воды, и при этом даже есть шанс того, что после наводнения они могут быть ещё пригодными.

Сложнее будет с деревянными окнами и дверьми, ведь вода быстро намочит их, и они не выдержат длинного наводнения. Но если они обработаны специальным лаком для защиты от влаги, то переживать не о чём. Все щели в дверях и окнах также можно заложить при помощи каких-нибудь тряпок, чтобы ещё больше минимизировать количество попадаемой в дом воды.

Но помните, что перед тем, как все закрывать, нужно быть уверенным в том, что у вас есть весь необходимый провиант для того, чтобы переждать явление.