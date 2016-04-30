Как избежать наводнения в доме без капитального ремонта

Погодные явления в наше время не редкость, и поэтому надо быть готовым к тому, чтобы вовремя предпринять все меры для собственной безопасности. Наводнение является одним из таких явлений, ведь при потеплении районы, которые находятся близко к воде, могут пострадать от поднятия её уровня. В связи с этим нужно просто приготовить свой дом к возможному затоплению. Несколько простых шагов помогут избежать большинства проблем и минимизировать урон в случае наводнения.
Следующим шагом будет создание специальных бачков с водой, ведь у вас не будет возможности выбраться наружу, а в доме может не быть питьевой воды. Кроме того, что такие коробки с водой можно будет использовать как источник питьевой воды, так при помощи нескольких таких коробок можно будет сделать целую баррикаду. Для того, чтобы сделать такие баки, нам понадобятся:
- мусорные пакеты;
- простые картонные или деревянные коробки;
- скотч.
Пакет устойчив к воде и будет надёжно удерживать её внутри. Для начала берём коробку и внутри расправляем мусорный пакет. Дальше аккуратно набираем в пакет воду, при этом стараясь не повредить саму коробку. После нужно тщательно при помощи верёвочки завязать пакет и надежно запаковать коробку. Несколько таких баков можно сделать специально для питья. Чтобы сделать это, нужно внизу коробки сделать небольшой вырез, чтобы протянуть уголок мусорного пакета. Дальше преждевременно поставить такую коробку над умывальником, чтобы вода чего-нибудь не повредила. Потом зажимаем уголок пакета чуть повыше края, и отрезаем ненужный угол. Вода протекать не будет, и в любой момент можно воспользоваться таким бачком для того, чтобы напиться.
Первое, что нужно сделать при наводнении – это закрыть все окна и двери, ведь именно так вода сможет попасть в дом в большом количестве. Сейчас большинство окон и дверей сделано из алюминия, либо же из пластика. Такие типы смогут выдержать напор воды, и при этом даже есть шанс того, что после наводнения они могут быть ещё пригодными.
Сложнее будет с деревянными окнами и дверьми, ведь вода быстро намочит их, и они не выдержат длинного наводнения. Но если они обработаны специальным лаком для защиты от влаги, то переживать не о чём. Все щели в дверях и окнах также можно заложить при помощи каких-нибудь тряпок, чтобы ещё больше минимизировать количество попадаемой в дом воды.
Но помните, что перед тем, как все закрывать, нужно быть уверенным в том, что у вас есть весь необходимый провиант для того, чтобы переждать явление.
Ну вот мы наделали множество коробок с водой, теперь можно приступить и к защите своего дома. Вы можете спросить, зачем же складывать коробки? Ответ прост: двери, окна и другие проёмы не смогут полностью защитить дом от воды. Поэтому в тех местах, где наибольшая вероятность протекания, нужно установить такие небольшие «стены».
Такие коробки будут достаточно весомыми, ведь внутри них большие пакеты с водой, поэтому конструкция будет достаточно стойкой. Ну а картонные или деревянные коробки смогут впитывать выделяющуюся влагу и смогут на протяжении длительного времени защищать дом от воды. Но стоит заметить, что когда такая коробка уже изрядно намокла, лучше её заменить. При этом намокать сначала будут те коробки, что повыше, так что это не потребует больших усилий.
Бывают и такие случаи, что наводнение очень сильное, и вода поступает в дом и через другие трещины и проёмы, которые закрыть либо очень трудно, либо практически невозможно. Поэтому во избежание повреждений, нужно как-то изолировать такие участки.
Для этого лучше всего будет подложить какие-то водонепроницаемые формы, чтобы собирать воду и выливать её в водосток. В этом случае лучше всего подойдут садовые формы из пластика. Их часто используют для посадки растений, а ведь нам приходится часто их поливать, при этом вода совсем не вредит поверхности таких формочек. Можно приобрести в доме несколько таких штук, чтобы быть готовым к наводнению.
Очень часто бывают случаи, что уровень воды в канализациях поднимается на такой уровень, который будет выше уровня водостоков вашего дома, и это может привести к тому, что она будет поступать в дом из ваших же разъёмов. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют заблаговременно перекрыть доступ воды к вашим водосточным разъёмам. Для этого можно использовать различные типы пробок и дренажных выходов:
- пробковые шарики – используются для закрытия помп, чтобы воздух не смог попадать в разъем;
- стандартные пробки для раковин и ванн – большинство домов имеют такие пробки, они тоже хорошо закрывают стоки;
- пробка давления – если у вас есть приспособления с высоким давлением воды, то лучше установить такие пробки, они наиболее выносливы к высокому давлению воды.
Такие водостоки есть в любом доме: это тот же туалет, душевые, раковины, даже водосточные трубы нужно перекрыть, чтобы не было разрывов и протеканий. Но не нужно сразу же перекрывать все: если наводнение несильное, то можно оставить необходимые узлы, а перекрыть то, чем пользоваться в ближайшее время не будете. Кроме того, большинство современных домов оснащены специальным дренажным мембранным покрытием, которое и так изолирует и защищает дом от сточных вод и других повреждений.
Важно помнить, что электричество и влага – это два фактора, которые никогда не должны стыковаться. Именно поэтому перед наводнением лучше всего будет отключить все электронные приборы и даже попрятать или прикрыть их, чтобы вода не повредила технику. Также нужно обеспечить безопасность розеток, ведь влага может попасть в электросеть и привести к замыканию. Поэтому нужно иметь специальные пробки, которыми нужно будет закрыть разъёмы. Если же у вас под рукою нет таких пробок, то можно постараться просто прикрыть чем-то розетку, либо же даже поставить один подготовленный ящик с водой; главное, чтобы вода не смогла попасть к розетке.
Придерживаясь такой техники безопасности, вы не только сможете переждать явление во весь комфорт, но и свести к минимуму все повреждения.
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