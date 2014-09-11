5 интересных проектов по реконструкции

В архитектуре термин
реконструкция обозначает процесс изменения устаревших объектов, с целью придания им свойств новых в будущем. Реконструкция подразумевает под собой столь часто игнорируемый на наших
ухабах восточный принцип – созидать, а не разрушать. Реконструкция – это взгляд в будущее без отрицания прошлого, шаг вперед, навстречу обновлению, и желание оставаться героем своего времени.
Реконструкция здания не только помогает модернизировать объект, но и значительно повышает его стоимость, благодаря увеличению срока эксплуатации здания и обновлению инженерных сетей и коммуникации. Однако проекты по реконструкции подразумевают под собой не только трансформацию массивных зданий и сооружений, но и редизайн квартир или даже отдельных комнат в ваших квартирах. В рамках жилого помещения под реконструкцией подразумевают восстановление и модернизацию объектов интерьера и изменение внешнего вида пространства без капитального переустройства.
трешкив Лондоне
Дизайнерам из JC Decor удалось преобразовать старую заброшенную трехкомнатную лондонскую квариру в чудесный и просторный лофт. Жилое пространство этого лофта представляет собой интересную комбинацию стилей. На первый взгляд перед вами ультрасовременный лофт, но присмотритесь повнимательней, и вы заметите несколько интересных элементов, своим происхождением уходящих в далекое прошлое. К таковым относятся старый деревянный пол, который дизайнеры не подвергали никаким изменениям, кроме нанесения лакового покрытия для удержания цвета, и чугунные викторианские капители, поддерживающие крышу над прокатными стальными балками, из которых сформирован антресольный этаж.
В отличие от большинства современных лофтов, пространство которых наполнено холодной и эгоцентричной энергией, этот лофт излучает теплоту и открытость. Лестнца в виде спирали позволяет наблюдать за происходящим в спальне. Антресольный этаж и старомодный пол из широких досок – поистине невероятное сочетание классики и минимализма.
Когда-то это был стандартный спортивный бассейн, но безграничная фантазия дизайнеров превратила его в стильный крытый водный оазис. Чтобы пространство бассейна излучало тепло, а вода выглядела кристалльно чистой, дизайнеры выбрали белый натуральный камень в качестве материала для отделки дна и скомбинировали его с темно-коричневым цветом стен помещения. Благодаря приглушенному освещению внутри и над бассейном, помещение получило слегка мистический характер.
Кстати, яркость освещения можно регулировать не только в самом помещении, но и внутри бассейна. Системы обработки воздуха были заменены, а решетки для вентиляции покрашены в белый цвет, чтобы не выделяться на фоне потолка.
Стадион Бейра-Рио был построен в бразильском городе Порту-Алегри в 1969 году. Это было непростое время для Бразилии, но местные жители, не взирая на экономические трудности, активно помогали в строительстве стадиона, принося цемент, гвозди и прочие строительные материалы, которых тогда так не хватало. Со временем стадион постарел и обветшал. Следуя мерам предосторожности, мэрия города ограничила количество зрительских мест с привычных 90 000 до 54 000.
Исправить положение взялась архитектурная студия Hype. Изначальный план реконструкции предполагал лишь надстройку крыши, но очень скоро стало понятно, что только возведения крыши недостаточно для того, чтобы стадион соответствовал современным архитектурным стандартам спортивных сооружений. Поэтому было решено провести серьезные восстановительные работы на нижнем ярусе, в котором, помимо зрительских мест, появились рестораны, магазины и даже музей. Реконструкция стадиона завершилась в текущем году. Новая крыша представила собой модульную конструкцию из 65 стальных ферм, покрытых пленкой из фторопласта. Ее высота составила 42 метра.
Если вам очень хочется что-то изменить, но финансовое положение не позволяет решиться на большие проекты по редизайну, начните с малого. Например, с ванной комнаты. Реновация в вашем доме всегда положительно скажется на настроении, и подарит новый приток энергии.
Этот проект по реконструкции ванны включил в себя увеличение потолка, укладку современной черно-белой плитки и замену одного горизонтального ряда настенной плитки на мелкие черные керамические квадратики.
Задача обновить интерьеры старого коттеджа часто застает в расплох даже очень опытных дизайнеров. Впустисть дух нового времени в декор, не менявшийся на протяжении многих десятилей, задача не из простых. Специалистам из Walk Interior Design удалось, несмотря ни на что, справиться с поставленной задачей на отлично.
Как видим на изображении сверху, в этой комнате дизайнеры заменили лишь потолок, освещение и балконные рамы, оставив
бабушкин пол и плетеные стулья нетронутыми. Только представьте себе, как приятно погружаться в чтение любимых книг и журналов по вечерам в этой удивительной комнате, в которой прошлое так органично сочетается с настоящим.