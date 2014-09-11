5 интересных проектов по реконструкции

В архитектуре термин реконструкция обозначает процесс изменения устаревших объектов, с целью придания им свойств новых в будущем. Реконструкция подразумевает под собой столь часто игнорируемый на наших ухабах восточный принцип – созидать, а не разрушать. Реконструкция – это взгляд в будущее без отрицания прошлого, шаг вперед, навстречу обновлению, и желание оставаться героем своего времени.

Реконструкция здания не только помогает модернизировать объект, но и значительно повышает его стоимость, благодаря увеличению срока эксплуатации здания и обновлению инженерных сетей и коммуникации. Однако проекты по реконструкции подразумевают под собой не только трансформацию массивных зданий и сооружений, но и редизайн квартир или даже отдельных комнат в ваших квартирах. В рамках жилого помещения под реконструкцией подразумевают восстановление и модернизацию объектов интерьера и изменение внешнего вида пространства без капитального переустройства.