Топ 5 – Лучшие проекты недели

Дом, столь изящно ломающий стереотипы, позволяя восхищаться эксклюзивным дизайном и оригинальными решениями, был построен совсем недавно.

В этом коттедже есть особенное обаяние урбанизма – тенденция, которая плавно переходит из мегаполисов в пригороды, даже без специального разрешения. В отделке используются брутальные материалы, часто уравновешенные теплотой традиционного дерева и мягкими оттенками. Этот проект заставляет размышлять о том, как же архитектор решился на подобный эффектный эксперимент. Здесь мы видим, как облик пригорода меняется, кажется, уже навсегда вытесняя такие стили как кантри и прованс.

Заинтригованы? Тогда приглашаем вас на прогулку!