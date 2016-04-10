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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Glasstree Wall, IAM Design IAM Design Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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Представляем очередную подборку лучших проектов недели! На этот раз она получилась довольно эклектичной – дом будущего с незаурядным интерьером, бюджетные варианты дизайна сада, декор для парадного входа и проект ремонта берлинской квартиры. Какой из материалов понравился вам больше всего? Какой захотелось пересматривать снова и снова? Мы будет рады услышать Ваше мнение в комментариях!

1. Польский дом будущего

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Дом, столь изящно ломающий стереотипы, позволяя восхищаться эксклюзивным дизайном и оригинальными решениями, был построен совсем недавно. 

В этом коттедже есть особенное обаяние урбанизма – тенденция, которая плавно переходит из мегаполисов в пригороды, даже без специального разрешения. В отделке используются брутальные материалы, часто уравновешенные теплотой традиционного дерева и мягкими оттенками. Этот проект заставляет размышлять о том, как же архитектор решился на подобный эффектный эксперимент. Здесь мы видим, как облик пригорода меняется, кажется, уже навсегда вытесняя такие стили как кантри и прованс. 

Заинтригованы? Тогда приглашаем вас на прогулку

2. Как создать сад в стиле минимализм

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging Сад в стиле модерн
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

Если в дизайне сада вы ищите умиротворение, спокойствие и полноценный отдых, тогда обязательно обратитесь к стилю минимализм для его оформления. Дизайн участка в принципе является вопросом образа жизни, и если вам не хватает гармонии и природной уравновешенности, мы с радостью расскажем вам, как достичь их с помощью отдыха в минималистичном саду.

3. 7 советов дизайна парадного входа в дом

Архитектура виллы с учетом ландшафта местности в европейском стиле. A-partmentdesign studio Дома в стиле минимализм Камень Серый ландшафный дизайн,архитектура виллы,вилла минимализм,стеклянный фасад,фасады дома
A-partmentdesign studio

Архитектура виллы с учетом ландшафта местности в европейском стиле.

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

В культурах многих народов мира вход в какое-либо место имеет значимое сакральное или культурологическое значение. Нередко перед входом в определенное заведение нужно выполнить обязательные действия, иначе человека сочтут невежей.

Такое же отношение сложилось у людей и ко входу в дом. У него располагают всяческие обереги, которые должны защитить дом от злых духов и неприятностей. Как разработать для него дизайн? Ответ на этот вопрос – в Книге идей ’7 советов дизайна парадного входа в дом ’.

4. До и После: Фантастический ремонт в квартире!

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Редизайн квартиры иногда является единственной возможностью продолжать наслаждаться жизнью на одном и том же месте. Собрав средства, мы начинаем планировать – отделку, перестановку, элементы декора. Но как сделать все на профессиональном уровне, не забыв основы, позволяющие поднять планку комфорта в собственной квартире? Об этом – в статье ’До и После: Фантастический ремонт в квартире!

5. 10 незабываемых минималистичных лестниц

Glasstree Wall IAM Design Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
IAM Design

Glasstree Wall

IAM Design
IAM Design
IAM Design

Лестница — это достойное украшение дома и важный элемент , способный эффектно подчеркнуть и дополнить стиль интерьера. Выберете ли вы плавно перетекающие формы, упругие, вьющиеся лианы или царство трапеций, зигзагов и прямых линий — любой дизайн способен придать помещению изысканный акцент.

Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль. Однако в этой книге идей мы поговорим прелестях лестниц с минималистичным дизайном.

Вдохновляющие белые кухни!

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