Топ 5 – Лучшие проекты недели

Представляем очередную подборку лучших проектов недели! На этот раз она получилась довольно эклектичной – дом будущего с незаурядным интерьером, бюджетные варианты дизайна сада, декор для парадного входа и проект ремонта берлинской квартиры. Какой из материалов понравился вам больше всего? Какой захотелось пересматривать снова и снова? Мы будет рады услышать Ваше мнение в комментариях!
Дом, столь изящно ломающий стереотипы, позволяя восхищаться эксклюзивным дизайном и оригинальными решениями, был построен совсем недавно.
В этом коттедже есть особенное обаяние урбанизма – тенденция, которая плавно переходит из мегаполисов в пригороды, даже без специального разрешения. В отделке используются брутальные материалы, часто уравновешенные теплотой традиционного дерева и мягкими оттенками. Этот проект заставляет размышлять о том, как же архитектор решился на подобный эффектный эксперимент. Здесь мы видим, как облик пригорода меняется, кажется, уже навсегда вытесняя такие стили как кантри и прованс.
Заинтригованы? Тогда приглашаем вас на прогулку!
Если в дизайне сада вы ищите умиротворение, спокойствие и полноценный отдых, тогда обязательно обратитесь к стилю минимализм для его оформления. Дизайн участка в принципе является вопросом образа жизни, и если вам не хватает гармонии и природной уравновешенности, мы с радостью расскажем вам, как достичь их с помощью отдыха в минималистичном саду.
В культурах многих народов мира вход в какое-либо место имеет значимое сакральное или культурологическое значение. Нередко перед входом в определенное заведение нужно выполнить обязательные действия, иначе человека сочтут невежей.
Такое же отношение сложилось у людей и ко входу в дом. У него располагают всяческие обереги, которые должны защитить дом от злых духов и неприятностей. Как разработать для него дизайн? Ответ на этот вопрос – в Книге идей ’7 советов дизайна парадного входа в дом ’.
Редизайн квартиры иногда является единственной возможностью продолжать наслаждаться жизнью на одном и том же месте. Собрав средства, мы начинаем планировать – отделку, перестановку, элементы декора. Но как сделать все на профессиональном уровне, не забыв основы, позволяющие поднять планку комфорта в собственной квартире? Об этом – в статье ’До и После: Фантастический ремонт в квартире!’
Лестница — это достойное украшение дома и важный элемент , способный эффектно подчеркнуть и дополнить стиль интерьера. Выберете ли вы плавно перетекающие формы, упругие, вьющиеся лианы или царство трапеций, зигзагов и прямых линий — любой дизайн способен придать помещению изысканный акцент.
Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль. Однако в этой книге идей мы поговорим прелестях лестниц с минималистичным дизайном.