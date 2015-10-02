Пришло время, когда стоит делать перепланировку, что необходимо учесть

Меняя или приобретая квартиру не каждый человек готов мириться с той планировкой, которую предложил застройщик. Кому-то хочется расширить окно, кому-то убрать или поставить стену. Тогда наступает время когда стоит делать перепланировку: крушить, ломать и строить заново. В зависимости от целей используемого помещения и видения будущего интерьера, пространство перекраиваться и становится зачастую абсолютно не узнаваемым. Но перед тем как с энтузиазмом крушить все, что так сильно хочется изменить, следует позаботиться о том, чтобы переделка квартиры была безопасной и не причинила вреда ни самому инициатору, ни всем его соседям по дому.
Что же, собственно, такое перепланировка? Это вид строительных работ, направленных на то, чтобы улучшить характеристики помещения и приспособить их к индивидуальным потребностям человека и его семьи. При этом, как правило, не изменяется предназначение объекта. Работы по изменению планировки помещения могут включать в себя различные задачи, к основным из них относятся следующие:
Полная или частичная замена перегородок;
Обустройство арок и проемов в несущих конструкциях;
Замена отопительных, сантехнических и электрических сетей;
Она может быть как внутренней, так и наружной.
Перепланировка – это не только комплекс строительно-ремонтных работ. В ряде случаев она предусматривает необходимость внесения изменений в технический паспорт квартиры или дома, что требует определенных усилий и процедур.
Фантазии и идеи по перепланировке жилья не стоит останавливать на коридоре. Многие семьи и дизайнеры находят весьма практичным вариант расширения кухни путем соединения ее с прилегающей комнатой, чаще всего это гостиная. Благодаря смещению двух зон, можно достичь значительного расширения пространства. Во время размышления над вопросом ’когда стоит делать перепланировку кухни’, необходимо учесть два важные момента: во-первых, кухня и гостиная должны быть хорошо зонированы между собой, а во-вторых – в таких случаях нужно использовать исключительно современное и качественное кухонное оборудование, дабы в гостиную не попадали лишние шумы и запахи.
Для разделения на зоны гостиной, которая совмещена с кухней, можно использовать разные приемы. В некоторых квартирах и домах роль «границы» отлично выполняет большой обеденный стол или барная стойка.
Итак, для начала нужно определиться когда стоит делать перепланировку. Обычно для любого вида ремонта выбирается теплое время года. Решив сделать перепланировку, нужно понимать, что это процесс долгий, дорогостоящий и требующий заверения как технических, так и юридических документов. Самовольные действия в этом вопросе никогда не обходятся без штрафов, а в особо тяжких случаях может и вовсе привести к выселению.
Но чтобы хоть как-то сэкономить драгоценное время и не бегать по инстанциям самостоятельно, можно воспользоваться услугами специалистов, которые не только соберут все необходимые документы для разрешения перепланировки, а и помогут благополучно подготавливает жилье к предстоящим переменам. Большинство запросов на изменение планировки в квартире получают свое одобрение. И все же бывают отказы, потому что не все изменения в конструкции дома абсолютно безопасны. Так, когда следует делать перепланировку? Только в тех случаях, когда она не затрагивает целостность несущих перекрытий, балок, конструкций и стен, и не требует их демонтаж.
В большинстве квартир возле входной двери есть перегородка, которая зачастую не выполняет существенного предназначения, а отнимает ценное пространство и мешает. В таком случае может быть два варианта решения этой проблемы – убрать ненужное или использовать то, что кажется ненужным. Во многих домах и квартирах прихожая объединена с гостиной, образуя одну большую и просторную комнату. Такое решение позволяет высвободить много места и существенно расширить помещение. Другой же вариант состоит в том, чтобы не убирать, а использовать, как кажется, лишнюю перегородку. На основе имеющейся конструкции и легкой двери можно обустроить удобную гардеробную комнату. В ней можно оборудовать встроенные шкафы-купе с полками и местом для хранения верхней одежды всей семьи.
Перепланировка также может помочь решить проблему маленькой спальни. Многие люди всю жизнь мечтают об огромной, просторной спальной комнате, но часто планировки квартир отводят для спальни совсем крохотное место, не видя смысла делать эту комнату большой. Ведь люди там только спят. Если это произошло и с вами – пришло время, когда стоит делать перепланировку. Спальню можно совместить с прилегающей комнатой, которая может находится между гардеробом и гостиной. Использование в спальной хорошо подобранных обоев и мебели, позволит сделать эту комнату местом релаксации и настоящего отдыха.
Размышляя о том, как и когда стоит делать перепланировку спальной комнаты, необходимо также подумать о ее освещении. Оно может быть разделить на две разновидности – естественное и искусственное. В дневное время в спальне должно быть достаточно солнечного света, благодаря этому, комната будет уютной. А в вечернее время яркий свет будет лишним. Если говорить об искусственном освещении, в спальне хорошо использовать разные источники света – люстру и прикроватные светильники. Кроме прямого своего предназначения – освещать, они выполняют и декоративную функцию, привнося в спальню уют и тепло. Одновременно с этим в гостиной можно сделать акцент на более ярких источниках света.
Последним временем все чаще можно встретить вариант оформления кухни в центре комнаты. Таким образом, некоторые дизайнеры, вопрос разделения зоны кухни и соседней комнаты, решили путем использования модели кухонной мебели в стиле остров. Выглядит это современно и стильно.
Если в квартире маленькая ванная, то это часто является предпосылкой, когда стоит делать перепланировку. В этом случае изменение планировки может быть связано как с переносом стен, так и с установкой новых. Часто в квартире или в доме достаточно большая прихожая. Если расширить площадь ванной за счет уменьшения прихожей, его размеры могут соперничать с размерами небольшой комнаты. В такое помещение свободно войдет большая ванная, душевая кабина или же шкафчик для белья.
В случаях, когда ванная комната имеет большие размеры ее можно уменьшить при помощи зонирования или разделения. При зонировании ванной применяется декоративная стена, которая может иметь разную высоту. А также зонирование можно сделать при помощи разной керамической плитки, краски или обоев, разделив тем самым ванную и туалетную зоны.
Время, когда стоит делать перепланировку не всегда означает разрушение стен или возведение новых конструкций. Во многих случаях перепланировка может выполнять за счет продуманной расстановки мебели или даже декоративных предметов, таких как шторы.
К примеру, владельцы большой комнаты порой решают установить шкаф-купе не возле стены, а посередине помещения, таким образом, разделив ее на зоны. Это решение позволяет отделить спальное место или рабочий кабинет от общей зоны.
Также в ситуациях, когда стоит делать перепланировку в квартире или доме можно использовать ткань или шторы. Прибив к потолку карниз, или просто натянув веревку, с помощью шторы можно разделить комнату. Например, если приходится спать в проходной комнате, плотная ткань, которая натянута за линией кровати, поможет создать удобное и комфортное спальное место.
Перепланировка открывает много возможностей, главное, правильно ими воспользоваться. Ну а если вы всерьез настроились что-то изменить у себя дома, наши специалисты подготовили для вас Книгу идей ’Насколько безопасна перепланировка в квартире’, ознакомившись с которой вы сможете избежать многих проблем.