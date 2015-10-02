Пришло время, когда стоит делать перепланировку, что необходимо учесть

Меняя или приобретая квартиру не каждый человек готов мириться с той планировкой, которую предложил застройщик. Кому-то хочется расширить окно, кому-то убрать или поставить стену. Тогда наступает время когда стоит делать перепланировку: крушить, ломать и строить заново. В зависимости от целей используемого помещения и видения будущего интерьера, пространство перекраиваться и становится зачастую абсолютно не узнаваемым. Но перед тем как с энтузиазмом крушить все, что так сильно хочется изменить, следует позаботиться о том, чтобы переделка квартиры была безопасной и не причинила вреда ни самому инициатору, ни всем его соседям по дому.

Что же, собственно, такое перепланировка? Это вид строительных работ, направленных на то, чтобы улучшить характеристики помещения и приспособить их к индивидуальным потребностям человека и его семьи. При этом, как правило, не изменяется предназначение объекта. Работы по изменению планировки помещения могут включать в себя различные задачи, к основным из них относятся следующие:

Полная или частичная замена перегородок;

Обустройство арок и проемов в несущих конструкциях;

Замена отопительных, сантехнических и электрических сетей;

Она может быть как внутренней, так и наружной.

Перепланировка – это не только комплекс строительно-ремонтных работ. В ряде случаев она предусматривает необходимость внесения изменений в технический паспорт квартиры или дома, что требует определенных усилий и процедур.