Старомодные квартиры? Вот, как их можно освежить

Привычный интерьер и устоявшиеся привычки повседневных домашних дел хоть и уютны своей предсказуемостью, но требуют тем не менее периодического обновления. Старый деревянный пол в комнате и потертый коврик, двери не подходят по цвету ни к одной из четырех стен, да и сами стены требуют и ремонта и обновления красок – значит пора составить список для ремонта и вооружится инструментами.
Поверхность ковра всегда принимает на себя основной удар: следы от грязных ботинок и пятна пролитого кофе, шерсть домашних питомцев и детские карандаши, да и просто обычная пыль. Поэтому даже достаточно свежий интерьер комнаты может быть омрачен слишком быстро пришедшим в негодность ковром. Если в комнате даже после основательной уборки не создается ощущение свежести, обратите внимание – может всему виной именно коврик под ногами и достаточно сдать его в химчистку или заменить на новый, как все преобразится.
Согласитесь, старые скрипучие двери – не лучшее украшение интерьера комнаты. Конечно, замена дверей в доме – это достаточно дорогое обновление, тем более что менять лучше не одну дверь, а все сразу, чтобы интерьер был выдержан в одном цвете и стиле. Но к сожалению, без смены дверей ваши усилия по обновления комнаты пройдут незамеченными. Ни один стильный декор комнаты не будет смотреться достойно на фоне потертых и отживших свой век дверных полотен. Кроме того, устанавливая новые двери в комнате, можно решить и ряд проблем с планировкой: сместить на нужное расстояние дверной проем, выбрать наиболее подходящий для функций комнаты современный способ открывая дверей.
Что вы делаете в первую очередь, придя домой? Скорее всего, включаете свет в прихожей… И так изо дня в день – незаметные помощники надежно обеспечивают нам тепло и уют в домах. Но иногда и им также нужно немного нашего внимания: выпадающие из стены розетки, заедающие кнопки выключателей, хитросплетения проводов и удлинителей. Все это и не красит комнату, и не делает ее удобной и безопасной.
Зачастую интерьер комнаты страдает от неровностей на стене, отсутствия четких линий в геометрии пространства. Ремонт стен необходимо начинать не с отделочных материалов, а с подготовки поверхностей: проверьте линии потолка и углов по уровню, постарайтесь выровнять вертикали или хотя бы скрасить неровности с помощью декоративных приемов в отделке. При ремонте стен также уделите особое внимание качеству тепло- и звуко-изоляции, возможно лучше сразу поймать
двух зайцев: обновить интерьер и улучшить микроклимат в помещении.
Даже если убрать всю мебель из комнаты, потертости и пятна на деревянном полу сохранят всю историю жизни в этом помещении. Но пусть в памяти остаются лучше приятные моменты жизни, а деревянный пол требует регулярного обновления: снять верхний слой лака, сделать оциклевание поверхности, заменить потрескавшиеся половицы и части паркета. Кроме того, тонированием древесины можно задать интерьеру совершенно новый актуальный дизайн.
Свежий цвет, стиль и новая расстановка мебели способны творить чудеса, преображая привычную и не слишком просторную комнату в царство света, простора и уюта. Не верите? Попробуйте оптимизировать пространство в комнате, убрать лишние предметы мебели, подыскать более многофункциональные аналоги, обновить сочетание цветов в интерьере.
Что мы можем получить в результате таких действий? Во-первых, аккуратную комнату с чистыми стенами, полом, надежной работой электропроводки и бытовой техники. А это уже, согласитесь, немаловажно и для уюта, и для хорошего настроения. Ну а во-вторых, любые обновления, это хороший повод привнести перемены не только в ваш интерьер, но и в рутину повседневности.