Старомодные квартиры? Вот, как их можно освежить

Согласитесь, старые скрипучие двери – не лучшее украшение интерьера комнаты. Конечно, замена дверей в доме – это достаточно дорогое обновление, тем более что менять лучше не одну дверь, а все сразу, чтобы интерьер был выдержан в одном цвете и стиле. Но к сожалению, без смены дверей ваши усилия по обновления комнаты пройдут незамеченными. Ни один стильный декор комнаты не будет смотреться достойно на фоне потертых и отживших свой век дверных полотен. Кроме того, устанавливая новые двери в комнате, можно решить и ряд проблем с планировкой: сместить на нужное расстояние дверной проем, выбрать наиболее подходящий для функций комнаты современный способ открывая дверей.