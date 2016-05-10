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Старомодные квартиры? Вот, как их можно освежить

Перла Вереника Перла Вереника
Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
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Привычный интерьер и устоявшиеся привычки повседневных домашних дел хоть и уютны своей предсказуемостью, но требуют тем не менее периодического обновления. Старый деревянный пол в комнате и потертый коврик, двери не подходят по цвету ни к одной из четырех стен, да и сами стены требуют и ремонта и обновления красок – значит пора составить список для ремонта и вооружится инструментами.

Чистка или замена ковров

| Apartamento em Matosinhos |, Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores

Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura &amp; Interiores
Teresa Pinto Ribeiro | Arquitectura & Interiores

Поверхность ковра  всегда принимает на себя основной удар: следы от грязных ботинок и пятна пролитого кофе, шерсть домашних питомцев и детские карандаши, да и просто обычная пыль. Поэтому даже достаточно свежий интерьер комнаты может быть омрачен слишком быстро пришедшим в негодность ковром. Если в комнате даже после основательной уборки не создается ощущение свежести, обратите внимание – может всему виной именно коврик под ногами и достаточно сдать его в химчистку или заменить на новый, как все преобразится.

Установка новых дверей

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Согласитесь, старые скрипучие двери – не лучшее украшение интерьера комнаты. Конечно, замена дверей в доме – это достаточно дорогое обновление, тем более что менять лучше не одну дверь, а все сразу, чтобы интерьер был выдержан в одном цвете и стиле. Но к сожалению, без смены дверей ваши усилия по обновления комнаты пройдут незамеченными. Ни один стильный декор комнаты не будет смотреться достойно на фоне потертых и отживших свой век дверных полотен. Кроме того, устанавливая новые двери в комнате, можно решить и ряд проблем с планировкой: сместить на нужное расстояние дверной проем, выбрать наиболее подходящий для функций комнаты современный способ открывая дверей.

Обновление розеток, выключателей и панелей вокруг них

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Что вы делаете в первую очередь, придя домой? Скорее всего, включаете свет в прихожей… И так изо дня в день – незаметные помощники надежно обеспечивают нам тепло и уют в домах. Но иногда и им также нужно немного нашего внимания: выпадающие из стены розетки, заедающие кнопки выключателей, хитросплетения проводов и удлинителей. Все это и не красит комнату, и не делает ее удобной и безопасной. 

Ремонт стен

Umbau Reiheneinfamileinhaus Zürich, Beat Nievergelt GmbH Architekt Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt
Beat Nievergelt GmbH Architekt

Зачастую интерьер комнаты страдает от неровностей на стене, отсутствия четких линий в геометрии пространства. Ремонт стен необходимо начинать не с отделочных материалов, а с подготовки поверхностей: проверьте линии потолка и углов по уровню, постарайтесь выровнять вертикали или хотя бы скрасить неровности с помощью декоративных приемов в отделке. При ремонте стен также уделите особое внимание качеству тепло- и звуко-изоляции, возможно лучше сразу поймать двух зайцев: обновить интерьер и улучшить микроклимат в помещении. 

Обновить древесину пола и мебели

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Даже если убрать всю мебель из комнаты, потертости и пятна на деревянном полу сохранят всю историю жизни в этом помещении. Но пусть в памяти остаются лучше приятные моменты жизни, а деревянный пол требует регулярного обновления: снять верхний слой лака, сделать оциклевание поверхности, заменить потрескавшиеся половицы и части паркета. Кроме того, тонированием древесины можно задать интерьеру совершенно новый актуальный дизайн.

Свежие краски

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Свежий цвет, стиль и новая расстановка мебели способны творить чудеса, преображая привычную и не слишком просторную комнату в царство света, простора и уюта. Не верите? Попробуйте оптимизировать пространство в комнате, убрать лишние предметы мебели, подыскать более многофункциональные аналоги, обновить сочетание цветов в интерьере. 

Приятный результат обновления интерьера

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Что мы можем получить в результате таких действий? Во-первых, аккуратную комнату с чистыми стенами, полом, надежной работой электропроводки и бытовой техники. А это уже, согласитесь, немаловажно и для уюта, и для хорошего настроения. Ну а во-вторых, любые обновления, это хороший повод привнести перемены не только в ваш интерьер, но и в рутину повседневности.

Сказочный домик в деревне
А в ваших комнатах что требует обновления?

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