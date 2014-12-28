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Детали в дизайне интерьера

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Lampshades, Lomas & Lomas Lomas & Lomas ГостинаяОсвещение
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Как говорил знаменитый немецкий архитектор, автор стеклянно-небоскребного стиля Людвиг Мис ван дер Рое: Дьявол прячется в деталях. Всем нам известно, что интерьер создают детали – те самые маленькие предметы, которые на первый взгляд так легко не заметить, но которые наделяют пространство глубиной и четко выраженным характером. От причудливых сувениров, скромно прячущихся на полках,  до нанесенной на мебель резьбы – именно эти на первый взгляд незначительные элементы впоследствии выходят на первый план и делают композицию завершенной.

Сложная гравировка

Manor house sculptural kitchen, Carved Wood Design Bespoke Kitchens. Carved Wood Design Bespoke Kitchens. КухняШкафы и полки
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Manor house sculptural kitchen

Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Увидев такую кухню один раз, нам вряд ли устастся ее забыть. Carved Wood Design уже давно и успешно занимается изготовлением кухонной мебели из дерева на заказ. Дизайнеры из этой фирмы также уделяют особое внимание тому, чтобы рустикальная мебель ручной работы огранично смотрелась рядом с предметами из стали, стекла и пластика, расположенными на кухне.

Регулируемая мебель

moll Children Study Rooms, Ergolife Pte Ltd Ergolife Pte Ltd Рабочий кабинет Письменные столы
Ergolife Pte Ltd

moll Children Study Rooms

Ergolife Pte Ltd
Ergolife Pte Ltd
Ergolife Pte Ltd

При проектировании мебели Ergokid уделяет большое внимание как эстетической, так и практической составляющей разрабатываемых ими предметов. Подчеркнуто светлые и яркие цвета дерева и поверхности стула явно указывают на то, что этот рабочий стол предназначен для ребенка, и судя по всему, может сопровождать ученика на протяжении долгих школьных лет. Этот письменный стол невероятно многофункционален и в любую минуту готов подстроиться под выполняемую задачу.

Текстурированные обои

WallArt Cubes Design, WallArt 3D Wall Decor WallArt 3D Wall Decor Стены и полПол и стены
WallArt 3D Wall Decor

WallArt Cubes Design

WallArt 3D Wall Decor
WallArt 3D Wall Decor
WallArt 3D Wall Decor

Какой из предметов интерьера этой спальни вы заметите в первую очередь? Скорее всего, сначала ваш взгляд упадет на кровать или изогнутую линию боковой стены и только потом вы заметите, что пространство комнаты словно бы наделено 3D эффектом. Создать подобный эффект помогли дизайнерам незаметные на первый взгляд текстурированные обои. Они содержат фрагмент, который придаст стенам трехмерынй эффект с помощью добавления тистеного рисунка.

Длинная история

Antique Reproductions, Vintage Design Vintage Design ГостинаяШкафы и серванты
Vintage Design

Antique Reproductions

Vintage Design
Vintage Design
Vintage Design

Этот красивый предмет мебели был создан с использованием мелиолированных и переработанных досок, подобранных на развалинах старых домов. В некоторых местах дизайнеры намерянно не стали скрывать почтенный возраст древесины, подчеркнув длинную историю этого дерева, и именно эта деталь наделила объект дополнительной глубиной и смыслом.

Комната меломана

Play & Display Flip Frame For LP or 12" Vinyl, Memory Box Memory Box Озеленение
Memory Box

Play & Display Flip Frame For LP or 12" Vinyl

Memory Box
Memory Box
Memory Box

Еще  один интересный вариант оформления комнаты – переместить  коллекцию винилов с полки на стену. Если хозяин квартиры – меломан с изысканным музыкальным вкусом, то такое оформление как нельзя лучше продемонстрирует его характер. Как и в случае с книгами, пластинки станут прекрасным поводом для увлекательной беседы с заглянувшими на чай гостями.

Неожиданный сюрприз

Stag Lampshade Lomas & Lomas ГостинаяОсвещение
Lomas &amp; Lomas

Stag Lampshade

Lomas & Lomas
Lomas &amp; Lomas
Lomas & Lomas

Отличный способ сделать любой интерьер стильным, это персонализировать скромно стоящий на тумбочке абажур с помощью оригинального принта или паттерна, как показано на изображении выше. Однако помните, что свободу в выборе узора для настольной лампы вы можете иметь только в том случае, если используете однотонное постельное белье. В противном случае желательно, чтобы паттерн абажура частично повторял рисунок постельного белья.

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