Детали в дизайне интерьера

Как говорил знаменитый немецкий архитектор, автор стеклянно-небоскребного стиля Людвиг Мис ван дер Рое:
Дьявол прячется в деталях. Всем нам известно, что интерьер создают детали – те самые маленькие предметы, которые на первый взгляд так легко не заметить, но которые наделяют пространство глубиной и четко выраженным характером. От причудливых сувениров, скромно прячущихся на полках, до нанесенной на мебель резьбы – именно эти на первый взгляд незначительные элементы впоследствии выходят на первый план и делают композицию завершенной.
Увидев такую кухню один раз, нам вряд ли устастся ее забыть. Carved Wood Design уже давно и успешно занимается изготовлением кухонной мебели из дерева на заказ. Дизайнеры из этой фирмы также уделяют особое внимание тому, чтобы рустикальная мебель ручной работы огранично смотрелась рядом с предметами из стали, стекла и пластика, расположенными на кухне.
При проектировании мебели Ergokid уделяет большое внимание как эстетической, так и практической составляющей разрабатываемых ими предметов. Подчеркнуто светлые и яркие цвета дерева и поверхности стула явно указывают на то, что этот рабочий стол предназначен для ребенка, и судя по всему, может сопровождать ученика на протяжении долгих школьных лет. Этот письменный стол невероятно многофункционален и в любую минуту готов подстроиться под выполняемую задачу.
Какой из предметов интерьера этой спальни вы заметите в первую очередь? Скорее всего, сначала ваш взгляд упадет на кровать или изогнутую линию боковой стены и только потом вы заметите, что пространство комнаты словно бы наделено 3D эффектом. Создать подобный эффект помогли дизайнерам незаметные на первый взгляд текстурированные обои. Они содержат фрагмент, который придаст стенам трехмерынй эффект с помощью добавления тистеного рисунка.
Этот красивый предмет мебели был создан с использованием мелиолированных и переработанных досок, подобранных на развалинах старых домов. В некоторых местах дизайнеры намерянно не стали скрывать почтенный возраст древесины, подчеркнув длинную историю этого дерева, и именно эта деталь наделила объект дополнительной глубиной и смыслом.
Еще один интересный вариант оформления комнаты – переместить коллекцию винилов с полки на стену. Если хозяин квартиры – меломан с изысканным музыкальным вкусом, то такое оформление как нельзя лучше продемонстрирует его характер. Как и в случае с книгами, пластинки станут прекрасным поводом для увлекательной беседы с заглянувшими на чай гостями.
Отличный способ сделать любой интерьер стильным, это персонализировать скромно стоящий на тумбочке абажур с помощью оригинального принта или паттерна, как показано на изображении выше. Однако помните, что свободу в выборе узора для настольной лампы вы можете иметь только в том случае, если используете однотонное постельное белье. В противном случае желательно, чтобы паттерн абажура частично повторял рисунок постельного белья.