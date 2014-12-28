Детали в дизайне интерьера

Как говорил знаменитый немецкий архитектор, автор стеклянно-небоскребного стиля Людвиг Мис ван дер Рое: Дьявол прячется в деталях . Всем нам известно, что интерьер создают детали – те самые маленькие предметы, которые на первый взгляд так легко не заметить, но которые наделяют пространство глубиной и четко выраженным характером. От причудливых сувениров, скромно прячущихся на полках, до нанесенной на мебель резьбы – именно эти на первый взгляд незначительные элементы впоследствии выходят на первый план и делают композицию завершенной.