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TOP-10: Лучшие бунгало Германии

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Energieeffizienter Bungalow im Weißtannenkleid, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Балкон и терраса в стиле модерн
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Бунгало — это одноэтажный дом, предназначенный для проживания для одной семьи. Такая постройка имеет плоскую крышу и обширную веранду. В туризме их частенько принимают за небольшие коттеджи, расположенные на берегу водоема. Также бунгало встречается в США и Канаде, где под этим термином понимается определенный тип конструкции и планировки загородного жилья, меняющийся в зависимости от традиций региона и штата. Говоря о бунгало в Европе, часто имеется ввиду легкая постройка с верандой и собственным земельным участком, где разбивается сад. В этой книге идей нам предстоит увидеть лучшие проекты такого типа жилья в Германии.

Обтекаемые формы

Einfamilienhaus Neubau, Cousin Architekt - Ökotekt Cousin Architekt - Ökotekt Дома в стиле модерн
Cousin Architekt – Ökotekt

Cousin Architekt - Ökotekt
Cousin Architekt – Ökotekt
Cousin Architekt - Ökotekt

Эко-архитектура с каждым годом приобретает большую популярность. Некоторые архитекторы специализируются на создании домов исключительно из натуральных и дружественных для окружающей среды материалов. Перед нами пассивная конструкция с обтекаемым дизайном. Одной из её особенностей является продуманное и рациональное потребление энергии, а также использование солнечных батарей.

Над водной гладью

„Inseltraum“ - Einfamilienhaus in Brandenburg an der Havel, Sehw Architektur Sehw Architektur Дома в стиле модерн
Sehw Architektur

Sehw Architektur
Sehw Architektur
Sehw Architektur

Первый экспонат был спроектирован специалистами SEHW ARCHITEKTUR GMBH и реализован в Бранденбурге. Нашим немецким читателям полюбился этот проект, который подразумевает строительство соединенных между собой стеклянных павильонов. Примечательно, что терраса находится прямо над водоемом.

Старая добрая классика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Более традиционный вариант бунгало представлен компанией FINGERHAUS GMBH. Благодаря четырехскатной крыше, здание имеет приятный классической облик, а белый цвет делает фасад совершенным. Постройка является типовой и имеет несколько вариантов реализации, в частности, производитель предлагает несколько вариантов крыш на выбор.

Тайная жизнь

Bungalow, Justus Mayser Architekt Justus Mayser Architekt Бунгало
Justus Mayser Architekt

Bungalow

Justus Mayser Architekt
Justus Mayser Architekt
Justus Mayser Architekt

Немцы любят строения типа бунгало. Так, например, с улицы постройка может выглядеть, как закрытое прямоугольное здание. Однако она имеет L-образную форму и часть, скрытая от посторонних глаз, имеет панорамные окна с шикарным видом на примыкающий сад.

Облегченная реконструкция старых зданий

Umbau Sanierung eines Bungalow, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Сад в стиле модерн
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Старое здание, выполненное в лучших традициях Баухауз, было реконструировано. Дом приобрел современные черты, но не потерял при этом своего очарования. Таким образом в Германии восстанавливаются многие частные дома, так как сам процесс не требует существенных затрат и занимает всего лишь несколько месяцев.

В лучших традициях эргономики

Moderner Bungalow mit Atrium, PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG Дома в стиле модерн Твердая древесина Белый
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG
PASCHINGER ARCHITEKTEN ZT KG

Архитектурная концепция бунгало базируется на принципах компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Особенностью является эффективное энергосбережение, а также отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление.

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Чудеса планировки

Wohnen auf einer Ebene: Bungalows, Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Эта постройка имеет экстравагантный дизайн, в глаза бросается её симметрия. Сочетание дерева и белой штукатурки обеспечивает визуальную легкость. Одна часть дома может быть предназначена для семейного отдыха и приема гостей, а другая – включать в себя детскую и приватные пространства. Столовая с открытой планировкой объединяет обе части здания.

Продвинутые технологии

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Каскадное бунгало базируется на «зеленых» технологиях, включая фотоэлементы, сбор дождевой воды, гидро-отопление и охлаждение. Такой дом может быть функционально и визуально разделён несколько объемов. Весь первый этаж традиционно отдается под зону общения и отдыха, а на втором этаже размещаются спальни и иные помещения.

Стиль и эко в одном флаконе

Energieeffizienter Bungalow im Weißtannenkleid, Abendroth Architekten Abendroth Architekten Балкон и терраса в стиле модерн
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

В самой конструкции этого бунгало использовано преимущественно дерево и другие натуральные материалы. С внешней стороны фасад напоминает букву «П». Перед входом в дом архитекторы спроектировали открытую террасу с навесом, которая позволяет его жителям проводить время на улице даже в пасмурную погоду. Слегка наклоненная крыша сводит к минимуму атаки ветра. Форма окон создает стильный трехмерный эффект.

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