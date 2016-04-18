TOP-10: Лучшие бунгало Германии

Бунгало — это одноэтажный дом, предназначенный для проживания для одной семьи. Такая постройка имеет плоскую крышу и обширную веранду. В туризме их частенько принимают за небольшие коттеджи, расположенные на берегу водоема. Также бунгало встречается в США и Канаде, где под этим термином понимается определенный тип конструкции и планировки загородного жилья, меняющийся в зависимости от традиций региона и штата. Говоря о бунгало в Европе, часто имеется ввиду легкая постройка с верандой и собственным земельным участком, где разбивается сад. В этой книге идей нам предстоит увидеть лучшие проекты такого типа жилья в Германии.
Эко-архитектура с каждым годом приобретает большую популярность. Некоторые архитекторы специализируются на создании домов исключительно из натуральных и дружественных для окружающей среды материалов. Перед нами пассивная конструкция с обтекаемым дизайном. Одной из её особенностей является продуманное и рациональное потребление энергии, а также использование солнечных батарей.
Первый экспонат был спроектирован специалистами SEHW ARCHITEKTUR GMBH и реализован в Бранденбурге. Нашим немецким читателям полюбился этот проект, который подразумевает строительство соединенных между собой стеклянных павильонов. Примечательно, что терраса находится прямо над водоемом.
Более традиционный вариант бунгало представлен компанией FINGERHAUS GMBH. Благодаря четырехскатной крыше, здание имеет приятный классической облик, а белый цвет делает фасад совершенным. Постройка является типовой и имеет несколько вариантов реализации, в частности, производитель предлагает несколько вариантов крыш на выбор.
Немцы любят строения типа бунгало. Так, например, с улицы постройка может выглядеть, как закрытое прямоугольное здание. Однако она имеет L-образную форму и часть, скрытая от посторонних глаз, имеет панорамные окна с шикарным видом на примыкающий сад.
Старое здание, выполненное в лучших традициях Баухауз, было реконструировано. Дом приобрел современные черты, но не потерял при этом своего очарования. Таким образом в Германии восстанавливаются многие частные дома, так как сам процесс не требует существенных затрат и занимает всего лишь несколько месяцев.
Архитектурная концепция бунгало базируется на принципах компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Особенностью является эффективное энергосбережение, а также отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление.
Эта постройка имеет экстравагантный дизайн, в глаза бросается её симметрия. Сочетание дерева и белой штукатурки обеспечивает визуальную легкость. Одна часть дома может быть предназначена для семейного отдыха и приема гостей, а другая – включать в себя детскую и приватные пространства. Столовая с открытой планировкой объединяет обе части здания.
Каскадное бунгало базируется на «зеленых» технологиях, включая фотоэлементы, сбор дождевой воды, гидро-отопление и охлаждение. Такой дом может быть функционально и визуально разделён несколько объемов. Весь первый этаж традиционно отдается под зону общения и отдыха, а на втором этаже размещаются спальни и иные помещения.
В самой конструкции этого бунгало использовано преимущественно дерево и другие натуральные материалы. С внешней стороны фасад напоминает букву «П». Перед входом в дом архитекторы спроектировали открытую террасу с навесом, которая позволяет его жителям проводить время на улице даже в пасмурную погоду. Слегка наклоненная крыша сводит к минимуму атаки ветра. Форма окон создает стильный трехмерный эффект.