TOP-10: Лучшие бунгало Германии

Бунгало — это одноэтажный дом, предназначенный для проживания для одной семьи. Такая постройка имеет плоскую крышу и обширную веранду. В туризме их частенько принимают за небольшие коттеджи, расположенные на берегу водоема. Также бунгало встречается в США и Канаде, где под этим термином понимается определенный тип конструкции и планировки загородного жилья, меняющийся в зависимости от традиций региона и штата. Говоря о бунгало в Европе, часто имеется ввиду легкая постройка с верандой и собственным земельным участком, где разбивается сад. В этой книге идей нам предстоит увидеть лучшие проекты такого типа жилья в Германии.