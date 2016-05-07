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Как избавиться от моли в шкафу?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
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Домашняя моль – вредители, которые не только портят одежду, они еще могут питаться мехом и тканями, мукой, крупами, сухофруктами, хлебом, орехами, то есть почти любыми органическими продуктами. Тщательная чистка и термообработка – это лучшие способы борьбы с личинками моли. Чтобы избавиться от моли навсегда, необходим двойной подход: сначала нужно уничтожить всю моль и ее среду обитания в доме, а потом принять профилактические меры, чтобы она не вернулась.

Храните одежду правильно

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CABINET Schranksysteme AG

CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG

Одежда, которую вы надеваете не часто, особенно если это шерстяная зимняя одежда, она должна храниться в герметичной упаковке. Также защитите шерстяные пальто и свитеры полиэтиленовыми пакетами. Храните всю зимнюю одежду в полиэтиленовых пакетах, пластиковых контейнерах или же герметичных металлических контейнерах.

Избавившись от личинок моли, упакуйте чистую одежду в пластиковые пакеты. Лучше всего использовать герметично закрывающиеся пакеты, чтобы не дать новым личинкам добраться до одежды. Без доступа к источнику еды, то есть к вашей одежде, яйца и личинки, которые случайно остались после чистки, не смогут выжить. Есть специальные вакуумные пакеты, предназначенные для долгого и надежного хранения одежды. Шланг пылесоса присоединяется к клапану на мешке, и затем воздух откачивается.

Моль любит грязную одежду

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DIAZ GUERRA ESTUDIO

DIAZ GUERRA ESTUDIO
DIAZ GUERRA ESTUDIO
DIAZ GUERRA ESTUDIO

Ваша одежда должна быть чистой. Моль, как всем известно, больше всего привлекает шерсть, но, тем не менее, гораздо больше вероятности того, что она поселится в вашем шкафу, если на одежде присутствуют пятна от продуктов питания или чего-либо, что любит моль. Обязательно стирайте одежду, прежде чем вы собираетесь повесить ее в шкаф. Чистите шерсть в химчистке, перед тем как отправить ее на длительное хранение в шкаф.

Саше с сушеными растениями, эфирные масла

Residenza Cannes, Luca Dini Design Luca Dini Design ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
Luca Dini Design

Luca Dini Design
Luca Dini Design
Luca Dini Design

Особенно в этом плане эффективны саше с лавандой. Такое средство натуральное и действенное. Положите в шкаф или между одеждой саше, наполненные травой. Это отпугнет моль и придаст вашим вещам приятный аромат. Также можно применить такие травы в сушеном виде, как розмарин, гвоздика, тимьян, лавровый лист. Вы можете сами сделать саше –  просто наполните небольшой полотняный пакетик этими ингредиентами, завяжите его веревочкой и повесьте в шкафу. Эфирные масла, изготовленные из этих трав, можно разбрызгать в шкафу или на одежду, что тоже эффективно отпугнет моль.

Очистки от лимона и апельсина

Askılık&Giyinme Odası, Gepettonun Atölyesi Gepettonun Atölyesi ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
Gepettonun Atölyesi

Gepettonun Atölyesi
Gepettonun Atölyesi
Gepettonun Atölyesi

Еще одной эффективной идеей в борьбе с молью является применение очисток от лимона и апельсина. Положите мешочек с очистками в шкаф. Обязательно используйте мешочек, чтобы не испачкать одежду. Этот способ избавит от моли и также придаст вещам аромат.

Уберите личинки

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La Fabrik de Fred

La Fabrik de Fred
La Fabrik de Fred
La Fabrik de Fred

Очистите одежду от личинок моли при помощи пылесоса, потом не забудьте выкинуть мешок от пылесоса. Важно пропылесосить ковер, под кроватью и по углам и делать это регулярно, особенно потому, что моль поедает и ковер. При необходимости обращайтесь в клининговую компанию.

Вытряхивайте одежду на солнце

homify ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Вытряхните хорошенько всю одежду на солнце. Делайте это раз в месяц, чтобы избавиться от личинок насекомых, так как их жизненный цикл составляет 3 недели. Стоит также встряхивать и ковры на улице, чтобы убрать те же личинки и яйца. Лучше это делать на солнце, так как вы сможете хорошо все увидеть.

Таким образом, вы узнали, как избавиться от моли в шкафу, какие способы наиболее эффективны. Если придерживаться всех советов, то вы сможете избавиться от этих насекомых навсегда. Предлагаем посмотреть статью на тему - как навести порядок в доме.

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