Как избавиться от моли в шкафу?

Одежда, которую вы надеваете не часто, особенно если это шерстяная зимняя одежда, она должна храниться в герметичной упаковке. Также защитите шерстяные пальто и свитеры полиэтиленовыми пакетами. Храните всю зимнюю одежду в полиэтиленовых пакетах, пластиковых контейнерах или же герметичных металлических контейнерах.

Избавившись от личинок моли, упакуйте чистую одежду в пластиковые пакеты. Лучше всего использовать герметично закрывающиеся пакеты, чтобы не дать новым личинкам добраться до одежды. Без доступа к источнику еды, то есть к вашей одежде, яйца и личинки, которые случайно остались после чистки, не смогут выжить. Есть специальные вакуумные пакеты, предназначенные для долгого и надежного хранения одежды. Шланг пылесоса присоединяется к клапану на мешке, и затем воздух откачивается.