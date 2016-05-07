Как избавиться от моли в шкафу?

Домашняя моль – вредители, которые не только портят одежду, они еще могут питаться мехом и тканями, мукой, крупами, сухофруктами, хлебом, орехами, то есть почти любыми органическими продуктами. Тщательная чистка и термообработка – это лучшие способы борьбы с личинками моли. Чтобы избавиться от моли навсегда, необходим двойной подход: сначала нужно уничтожить всю моль и ее среду обитания в доме, а потом принять профилактические меры, чтобы она не вернулась.
Одежда, которую вы надеваете не часто, особенно если это шерстяная зимняя одежда, она должна храниться в герметичной упаковке. Также защитите шерстяные пальто и свитеры полиэтиленовыми пакетами. Храните всю зимнюю одежду в полиэтиленовых пакетах, пластиковых контейнерах или же герметичных металлических контейнерах.
Избавившись от личинок моли, упакуйте чистую одежду в пластиковые пакеты. Лучше всего использовать герметично закрывающиеся пакеты, чтобы не дать новым личинкам добраться до одежды. Без доступа к источнику еды, то есть к вашей одежде, яйца и личинки, которые случайно остались после чистки, не смогут выжить. Есть специальные вакуумные пакеты, предназначенные для долгого и надежного хранения одежды. Шланг пылесоса присоединяется к клапану на мешке, и затем воздух откачивается.
Ваша одежда должна быть чистой. Моль, как всем известно, больше всего привлекает шерсть, но, тем не менее, гораздо больше вероятности того, что она поселится в вашем шкафу, если на одежде присутствуют пятна от продуктов питания или чего-либо, что любит моль. Обязательно стирайте одежду, прежде чем вы собираетесь повесить ее в шкаф. Чистите шерсть в химчистке, перед тем как отправить ее на длительное хранение в шкаф.
Особенно в этом плане эффективны саше с лавандой. Такое средство натуральное и действенное. Положите в шкаф или между одеждой саше, наполненные травой. Это отпугнет моль и придаст вашим вещам приятный аромат. Также можно применить такие травы в сушеном виде, как розмарин, гвоздика, тимьян, лавровый лист. Вы можете сами сделать саше – просто наполните небольшой полотняный пакетик этими ингредиентами, завяжите его веревочкой и повесьте в шкафу. Эфирные масла, изготовленные из этих трав, можно разбрызгать в шкафу или на одежду, что тоже эффективно отпугнет моль.
Еще одной эффективной идеей в борьбе с молью является применение очисток от лимона и апельсина. Положите мешочек с очистками в шкаф. Обязательно используйте мешочек, чтобы не испачкать одежду. Этот способ избавит от моли и также придаст вещам аромат.
Очистите одежду от личинок моли при помощи пылесоса, потом не забудьте выкинуть мешок от пылесоса. Важно пропылесосить ковер, под кроватью и по углам и делать это регулярно, особенно потому, что моль поедает и ковер. При необходимости обращайтесь в клининговую компанию.
Вытряхните хорошенько всю одежду на солнце. Делайте это раз в месяц, чтобы избавиться от личинок насекомых, так как их жизненный цикл составляет 3 недели. Стоит также встряхивать и ковры на улице, чтобы убрать те же личинки и яйца. Лучше это делать на солнце, так как вы сможете хорошо все увидеть.
Таким образом, вы узнали, как избавиться от моли в шкафу, какие способы наиболее эффективны. Если придерживаться всех советов, то вы сможете избавиться от этих насекомых навсегда. Предлагаем посмотреть статью на тему - как навести порядок в доме.