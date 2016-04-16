WoodHouse: счастье загородной жизни

Екатеринбург — город-миллионник, четвертый по численности населения город России, а также крупнейший административный, культурный центр Уральского региона. Вместе с тем, он занимает важнейшее место в области промышленности, науки и образования. Как бы то ни было, но зачастую многие из нас понимают, что пришло время отстраниться от городской суеты, уехать из шумного города, отказаться от интенсивного ритма, чтобы почувствовать себя в гармонии с самим собой, семьей и природой. В этом и заключается прелесть жизни за городом. Сегодня мы увидим идеальный на наш взгляд дом, который создан для комфортного пребывания вдали от мегаполиса.
Этот двухэтажный жилой дом с террасой расположен на окраине поселка Таватуй на расстоянии около 50 километров от Екатеринбурга. Согласно плану, он граничит с лесным массивом и имеет достаточно активный рельеф. Особенность участка — каменные гряды и расположенный на склоне горы хвойный лес, который был сохранен и активно использован при формировании композиции постройки. Таким образом автор проекта Дмитрий Ханин сумел организовать приватное пространство со стороны южной, расположенной ниже по склону, части дома.
Дом проектировался для семьи из 3-х человек. Безусловно, загородный образ жизни предусматривает обеспечение высококлассным, ультрасовременным оборудованием. Так как заказчики уделяют много времени своему делу, в доме предусмотрен кабинет для дистанционной работы. Он расположен на первом этаже рядом с котельной. Здесь же – кухня, совмещенная с гостиной, санузел и жилая комната.
Решение объединить гостиную с кухней и столовой зоной было основано на пожелании заказчиков, которые любят принимать гостей и устраивать семейные праздники, встречать родственников и близких друзей. В этом пространстве предполагается совмещать приятный отдых и общение в кругу родных. Здесь же имеются две террасы с живописным видом на окружающий пейзаж. На втором этаже традиционно расположилось приватное пространство, которое предусматривает три спальных комнаты, отдельную гардеробную и санузел. Достоинством главной спальной комнаты является балкон со стеклянным ограждением, созданный по задумке автора для приятных бесед, тихого отдыха и чтения.
Деревянные и металлические конструкции, перекрывающие террасы и соединенную с ними парковочную площадку, дополняют объемно-пространственную композицию индивидуального загородного жилого комплекса. Фальцевая металлическая кровля и узкие вертикальные окна боковых фасадов подчеркивают компактную форму постройки.
Внутреннее убранство выполнено в гармонии с фасадом и предусматривает полностью деревянную отделку. В качестве меблировки используются предметы из натуральных материалов и текстиля. Дополняют приятную композицию современные предметы интерьера и декора. Также автор большое внимание уделил световому сценарию, который позволяет регулировать освещение, создавая комфортную атмосферу под стать настроению или мероприятию.
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