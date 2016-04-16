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WoodHouse: счастье загородной жизни

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WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
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Екатеринбург — город-миллионник, четвертый по численности населения город России, а также крупнейший административный, культурный центр Уральского региона. Вместе с тем, он занимает важнейшее место в области промышленности, науки и образования. Как бы то ни было, но зачастую многие из нас понимают, что пришло время  отстраниться от городской суеты, уехать из шумного города, отказаться от интенсивного ритма, чтобы почувствовать себя в гармонии с самим собой, семьей и природой. В этом и заключается прелесть жизни за городом. Сегодня мы увидим идеальный на наш взгляд дом, который создан для комфортного пребывания вдали от мегаполиса.

Двухэтажный домик в лесу

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

WoodHouse

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Этот двухэтажный жилой дом с террасой расположен на окраине поселка Таватуй на расстоянии около 50 километров от Екатеринбурга. Согласно плану, он граничит с лесным массивом и имеет достаточно активный рельеф. Особенность участка — каменные гряды и расположенный на склоне горы хвойный лес, который был сохранен и активно использован при формировании композиции постройки. Таким образом автор проекта Дмитрий Ханин сумел организовать приватное пространство со стороны южной, расположенной ниже по склону, части дома.

План этажей

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

WoodHouse

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Дом проектировался для семьи из 3-х человек. Безусловно, загородный образ жизни предусматривает обеспечение высококлассным, ультрасовременным оборудованием. Так как заказчики уделяют много времени своему делу, в доме предусмотрен кабинет для дистанционной работы. Он расположен на первом этаже рядом с котельной. Здесь же – кухня, совмещенная с гостиной, санузел и жилая комната.

Естественная планировка

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

WoodHouse

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Решение объединить гостиную с кухней и столовой зоной было основано на пожелании заказчиков, которые любят принимать гостей и устраивать семейные праздники, встречать родственников и близких друзей. В этом пространстве предполагается совмещать приятный отдых и общение в кругу родных. Здесь же имеются две террасы с живописным видом на окружающий пейзаж.  На втором этаже традиционно расположилось приватное пространство, которое предусматривает три спальных комнаты, отдельную гардеробную и санузел. Достоинством главной спальной комнаты является балкон со стеклянным ограждением, созданный по задумке автора для приятных бесед, тихого отдыха и чтения.

Минимализм и архитектура

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

WoodHouse

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Деревянные и металлические конструкции, перекрывающие террасы и соединенную с ними парковочную площадку, дополняют объемно-пространственную композицию индивидуального загородного жилого комплекса. Фальцевая металлическая кровля и узкие вертикальные окна боковых фасадов подчеркивают компактную форму постройки.

Идеи дизайна интерьера

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

WoodHouse

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Внутреннее убранство выполнено в гармонии с фасадом и предусматривает полностью деревянную отделку. В качестве меблировки используются предметы из натуральных материалов и текстиля. Дополняют приятную композицию современные предметы интерьера и декора. Также автор большое внимание уделил световому сценарию, который позволяет регулировать освещение, создавая комфортную атмосферу под стать настроению или мероприятию.

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