WoodHouse: счастье загородной жизни

Внутреннее убранство выполнено в гармонии с фасадом и предусматривает полностью деревянную отделку. В качестве меблировки используются предметы из натуральных материалов и текстиля. Дополняют приятную композицию современные предметы интерьера и декора. Также автор большое внимание уделил световому сценарию, который позволяет регулировать освещение, создавая комфортную атмосферу под стать настроению или мероприятию.

Вам может понравиться книга идей Советы по обустройству в большом городе .