Как избавится от беспорядка в доме?

Порядок способствует преуспеванию. Если вы хотите стать преуспевающими, вам придется научиться окружать себя порядком, а не хаосом. Порядок должен быть во всем, от ведения повседневных дел до домашней обстановки. Он должен преобладать в вашем доме, на рабочем месте, в вашей жизни. Всему должно быть отведено свое место.
Порядок способствует гармонии. Когда вещи в порядке, вы испытываете меньше беспокойства и растерянности. Порядок создает приятное ощущение. Разумеется, проблема заключается в том, что у человека, на первый взгляд, нет времени на то, чтобы наводить порядок. Несмотря на то, что вам было бы приятно вести упорядоченную жизнь, ваша жизнь загружена делами и суматохой.
Но представьте, как было бы приятно возвращаться с работы в чистый и обустроенный дом. На кухонном столике есть место, чтобы приготовить ужин. Обеденный стол ничем не завален, так что его можно накрыть. Порядок позволяет делать то, что вам нужно, не затрачивая предварительно усилий на подготовку. Порядок – это организованный образ жизни. Именно о нем пойдет речь в этой статье. Предлагаем вашему вниманию 8 советов о том, как избавиться от ощущения хаоса в доме.
Эксперты по уборке говорят, что все вещи в доме должны приносить пользу или радость. В противном случае их следует выбросить. Это относится к висящим на холодильнике запискам и ненужным магнитам. Ведь телефонный номер службы доставки пиццы удобнее хранить в телефоне, да и большинство магнитов вряд ли служит приятным воспоминанием об отпуске. К тому же тысяча мелочей на холодильнике создает ощущение беспорядка.
Пользу пластиковых контейнеров трудно переоценить, но это не значит, что их должно быть много. Вам вполне хватит и двух-трех контейнеров разного размера. Судите сами: контейнеры занимают много места, а пользуетесь вы ими не так уж и часто. Поэтому от лишних комплектов лучше избавиться.
Храните на кухне только нужные вам вещи. Избавьтесь от захламляющих ящики старых купонов и соусов, которые остались после ужина в фаст-фуде. Коллекция банок вам тоже ни к чему: оставьте пару-тройку банок разного размеры, а остальные пустите в дело — например, сделайте из них крутые подсвечники или цветочные вазы.
На прикроватной тумбе/столике, как правило, скапливаются груды книг и журналов, которые вы читаете в течение недели. Накапливаясь, они начинают падать, постепенно заполнять соседние поверхности, например, подоконник или крышку радиатора. И это не так страшно… на короткое время.
Зная свои привычки, постарайтесь превратить свою прикроватную тумбу в стильный предмет интерьера, сложите книги и журналы аккуратными стопками или спрячьте в ящик, поставьте вазу с цветами, свечи и небольшую картину или фотографию в рамке. Ведь намного приятнее засыпать и просыпаться, глядя на такой пейзаж. И желание положить вещи на место возникает само по себе.
Журнальный столик, так же как и прикроватные тумбы, часто завален стопками журналов и книг, недопитыми чашками кафе и чая, вазочками от печенья и многими другими мелочами, которые вместе создают ощущение абсолютного хаоса.
Решение этой проблемы очень простое — для предметов, которые перманентно хранятся на столике стоит подобрать корзину, поднос или контейнер, а все лишнее сразу возвращать на место, не оставляя на виду. Хорошо работает и отсеки для хранения внутри столика, они позволяют держать поверхность пустой и чистой.
Торчащие провода неизбежно портят всю картину интерьера, делая его некрасивым и неуютным. Пришло время покончить с этим раз и навсегда! Устраните все несовершенства в квартире, претворив в жизнь следующие идеи:
- Провод как предмет декора. Сделайте путающийся под ногами провод частью вашего интерьера, превратив его в оригинальный предмет декора. Для этого просто обмотайте провод лентами или толстой веревкой. Главное, чтобы цвет «обертки» сочетался с палитрой интерьера.
- Настенное искусство. От телевизионного провода не так легко отделаться! Но у нас есть выход – дайте простор воображению и сделайте ненавистный провод основой произведения искусства. Украсив стену рисунками и фотографиями, вы не только спрячете провод, но и придадите интерьеру изюминку.
- Игра в прятки. Даже самое стильное рабочее место может выглядеть неаккуратно, когда под ногами извиваются десятки проводов. Чтобы решить проблему раз и навсегда, прикройте торчащие провода панелью или шторками.
- Хитрая маскировка. Провод от настольной лампы так и норовит попасть под ноги! К счастью, его легко спрятать за ножкой столика, прикрепив зажимами.
- Панно из проводов. А длинный провод может стать эффектным настенным панно. Придайте ему нужную форму и закрепите зажимами. На ваших стенах могут ожить города, животные и даже абстрактные конструкции.
- Забор для провода. Еще один оригинальный способ спрятать длинный провод – заслонить его декоративным «забором». Прикрепите его к плинтусу и забудьте о проводах-беспризорниках навсегда!
Основная проблема здесь, как правило, привычка оставлять много вещей на виду, думая, что какая-то из них может понадобиться в какой-то момент в течение недели. Для преобразования этой области, начните думать только о завтрашнем дне. Собираетесь ли вы надеть эти туфли ли сапоги завтра? А как насчет плаща, шарфа и сумки? Если нет, спрячьте их в главном закрытом шкафу или в гардеробной, не давая им накапливаться на вешалке у входной двери.
Заполнение прихожей только нужными вещами не только позволит интерьеру выглядеть аккуратнее, но позволит вам быстрее собраться утром.
Согласитесь, в жизни случается такое, что мы покупаем вещь, а потом ею не пользуемся. Ничего страшного, если это произошло всего несколько раз, но бывает и так, что такие бессмысленные покупки случаются чуть ли ни при каждом походе в магазин. Относитесь ответственно ко всему, что вы приносите к себе в дом. А, когда в доме меньше ненужных вещей, то и убираться в нём легче и приятнее.
Ну и наконец, поверьте, что не бывает идеально чистых домов, это нормально. Немного хаоса в доме все же полезно. Не пытайтесь превратить свой дом в картинку из журнала – в нём невозможно жить, потому что любое действие нарушит это картинное совершенство.
По-настоящему уютный дом, в котором живут, никогда не бывает на все 100% идеально прибранным и чистым – поэтому не стремитесь к идеальному порядку, просто любите то место, в котором живёте, поддерживайте его чистоту, а главное наполняйте его положительной энергией.