Эстетика современного искусства в квартире на Тверской

Из кухни мы попадаем в пространство столовой и совмещенной с ней гостиной. Эта часть зонирована при помощи мебели: диван отделяет место отдыха от столовой, а остров — последнюю от кухни. Объединяющее ядро — барная стойка, расположенная в центре комнаты. Она задумана так, чтобы сидя за ней, можно было смотреть телевизор или же любоваться через панорамные окна городским пейзажем. Большое внимание было уделено локальному освещению. Благодаря использованию новейших технологий, светильники настраиваются при помощи пульта управления под стать случаю и настроению.