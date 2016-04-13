Эстетика современного искусства в квартире на Тверской

Для владельцев просторных апартаментов в центре Москвы, имеющих прогрессивный взгляд на дизайн и архитектуру, специалисты архитектурного бюро Лены Гординой создали интерьер, отличающийся эффектной респектабельностью и лаконичностью.
Квартира приобреталась для семьи из четырех человек в одном из новых жилых комплексов. Глава семьи — молодой успешный бизнесмен, родился и жил всю жизнь в центре столицы, поэтому идея создания своеобразного «родового гнезда» в сердце прогрессивной столицы была взята за основу будущего интерьера. Давайте посмотрим на результат стараний специалистов.
Создание и обустройство современного и респектабельного жилого пространства предполагает его долгое использование. Поэтому первое, с чем предстояло столкнуться специалистам — перепланировка. Таким образом итоговое архитектурное решение имеет традиционную трактовку с длинным коридором и выходами в разные комнаты.
Попасть в квартиру можно через просторный холл с лифтом. В оформлении этого пространства использовался натуральный мрамор. Одна из стен декорирована разными по длине и глубине черными мраморными слэбами, другая — художественной росписью в духе современного искусства. Более подробно о способах оформления стен можно прочитать в статье «Краски жизни для стен: 7 сенсационных идей».
Согласно плану, кухня не имеет прямого естественного освещения, однако это компенсировано продуманным световым сценарием. Для мебелировки был выбран известный немецкий бренд Siematic. Кухонный гарнитур, имеющий гладкие глянцевые поверхности, поддержан хромированными ножками стульев и неброской фурнитурой. Белый в интерьере кухни и столовой — в тренде времени, в нашем случае черный цвет фартука и столешниц служит естественным контрастом заданной теме.
Из кухни мы попадаем в пространство столовой и совмещенной с ней гостиной. Эта часть зонирована при помощи мебели: диван отделяет место отдыха от столовой, а остров — последнюю от кухни. Объединяющее ядро — барная стойка, расположенная в центре комнаты. Она задумана так, чтобы сидя за ней, можно было смотреть телевизор или же любоваться через панорамные окна городским пейзажем. Большое внимание было уделено локальному освещению. Благодаря использованию новейших технологий, светильники настраиваются при помощи пульта управления под стать случаю и настроению.
Одной из главных особенностей этого интерьера является то, что он, очевидно, создавался под вдохновением работами современного искусства. Каждая комната имеет свой собственный художественный шедевр! Можно предположить, что дизайн реализовывался, в основном, с целью подчеркнуть великолепие это коллекции и изысканный вкус заказчика.
Таким образом длинный коридор превратился в настоящую галерею с профессиональной подсветкой картин известного авангардиста-современника. В интерьере также прослеживается тема полос, присутствующая на стенах и потолках в коридоре, кухне, гостиной и даже детской. Все это придает помещениям художественную динамику. Больше фото проекта можно увидеть на личной странице автора.