Дом, который вам понравится

Всем поклонникам чистого и аккуратного модерна посвящается наша новая статья о доме, который настолько прекрасно отражает принципы данного стиля, что кажется, что он просто идеален.
Проект выполнен архитектурной студией SCHILLER ARCHITEKTUR BDA с любовью к простому и открытому образу жизни в пригороде. В противовес жилью в мегаполисе такой вариант может предложить вам гораздо более просторные площади, прекрасные виды из окон, остекление и планировку, выбранные лично вами, и прекрасный сад с патио и террасами.
Этот красивый коттедж удивительным образом использует простые формы и решения для того, чтобы стать сложным и эксклюзивным. На основе разноформатного остекления и интересной планировки он создает удивительное место для жизни по правилам современности.
С этой стороны мы видим, что архитектор старается сохранить традиционный облик коттеджа благодаря контрастному решению в покраске фасадов. Для стран Западной Европы прямоугольный контур менее напоминает жилой дом, чем квадратный, поэтому было решено основной объем покрасить в белый так, чтобы именно он ассоциировался с домом.
А серый объем в данном случае ощущается как пристройка, хотя не является таковым. В нем внизу расположена кухня, гостевая комната, а на втором этаже – главный мастер-сьют с гардеробной и ванной комнатой.
Кстати, этот дом расположен в немецком городе Баден-Вюртемберг и для своего района является удивительно стильным и современным решением в частной архитектуре. Архитектор Патрик Шиллер хотел сделать все, чтобы этот коттедж стал самым интересным на улице, и прекрасно справился с этой задачей.
В дизайне интерьера мы видим потрясающий вариант отделки на основе контраста белого и черного цветов. Белые стены и потолок здесь дополнены черными рамами и встроенными светильниками, а также металлическим блеском.
Мебель серого цвета в данном случае аккомпанирует натуральной древесине – именно с помощью нее оформлен пол почти по всему дому и создана некоторая часть мебели.
Строгий минимализм в ванной комнате объясняется желанием подчинить пространство идеальному состоянию абсолютной чистоты и гармонии, в котором так нуждаются многие ванные комнаты.
Стильная лестница с металлическими косоурами и деревянными ступенями отлично подходит под столь современный проект. Два пролета позволяют с удобством подниматься и спускаться по лестнице.
Лаконичный вид прихожей смотрится очень перфекционистично – этот интерьер вовсе не похож на обычные парадные холлы и очень современен.
Отдельного внимания заслуживает вид с улицы, который подразумевает предельную приватность для личных комнат и мест отдыха. Сюда выходят лишь маленькие окна, а также модуль трехуровневого остекления лестницы, дополнительная дверь во двор из прачечной и окна детской комнаты и ванной на втором этаже.
Также в проекте предусмотрен гараж на два автомобиля. Построенный как отдельное строение, визуально он кажется единым целым с домом. Строительство гаража отдельно соответствует всем нормам, тогда как объединение его с домом нежелательно и практически недопустимо при самостоятельном планировании собственного коттеджа.
Шикарный вид вечерней гостиной и патио при ней выглядит очень вдохновляюще. В это время дня, как ни в какое иное, ощущается уют большого и нового дома.
Каждый, кто когда-либо переезжал в собственный новый коттедж, знает это чувство – ощущение простора, большого открытого пространства, полу-пустых еще комнат и запах новой мебели. Кажется, что нет ничего более радостного, чем понимать, что все это – теперь твое!
За фотографии проекта мы благодарим профессионалов из студии P-S-Foto.
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— Когда семья синоним счастья;