Дом, который вам понравится

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Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
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Всем поклонникам чистого и аккуратного модерна посвящается наша новая статья о доме, который настолько прекрасно отражает принципы данного стиля, что кажется, что он просто идеален.

Проект выполнен архитектурной студией SCHILLER ARCHITEKTUR BDA с любовью к простому и открытому образу жизни в пригороде. В противовес жилью в мегаполисе такой вариант может предложить вам гораздо более просторные площади, прекрасные виды из окон, остекление и планировку, выбранные лично вами, и прекрасный сад с патио и террасами.

​Современный на все 100%

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Этот красивый коттедж удивительным образом использует простые формы и решения для того, чтобы стать сложным и эксклюзивным. На основе разноформатного остекления и интересной планировки он создает удивительное место для жизни по правилам современности.

​Вид с заднего дворика

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

С этой стороны мы видим, что архитектор старается сохранить традиционный облик коттеджа благодаря контрастному решению в покраске фасадов. Для стран Западной Европы прямоугольный контур менее напоминает жилой дом, чем квадратный, поэтому было решено основной объем покрасить в белый так, чтобы именно он ассоциировался с домом.

А серый объем в данном случае ощущается как пристройка, хотя не является таковым. В нем внизу расположена кухня, гостевая комната, а на втором этаже – главный мастер-сьют с гардеробной и ванной комнатой. 

Кстати, этот дом расположен в немецком городе Баден-Вюртемберг и для своего района является удивительно стильным и современным решением в частной архитектуре. Архитектор Патрик Шиллер хотел сделать все, чтобы этот коттедж стал самым интересным на улице, и прекрасно справился с этой задачей.

​Дизайн интерьера

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Столовая комната в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

В дизайне интерьера мы видим потрясающий вариант отделки на основе контраста белого и черного цветов. Белые стены и потолок здесь дополнены черными рамами и встроенными светильниками, а также металлическим блеском.

Мебель серого цвета в данном случае аккомпанирует натуральной древесине – именно с помощью нее оформлен пол почти по всему дому и создана некоторая часть мебели.

​Дизайн ванной комнаты

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Ванная комната в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Строгий минимализм в ванной комнате объясняется желанием подчинить пространство идеальному состоянию абсолютной чистоты и гармонии, в котором так нуждаются многие ванные комнаты.

​Дизайн лестницы

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Стильная лестница с металлическими косоурами и деревянными ступенями отлично подходит под столь современный проект. Два пролета позволяют с удобством подниматься и спускаться по лестнице.

​Дизайн прихожей

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Лаконичный вид прихожей смотрится очень перфекционистично – этот интерьер вовсе не похож на обычные парадные холлы и очень современен.

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​Вид с улицы

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Отдельного внимания заслуживает вид с улицы, который подразумевает предельную приватность для личных комнат и мест отдыха. Сюда выходят лишь маленькие окна, а также модуль трехуровневого остекления лестницы, дополнительная дверь во двор из прачечной и окна детской комнаты и ванной на втором этаже.

Также в проекте предусмотрен гараж на два автомобиля. Построенный как отдельное строение, визуально он кажется единым целым с домом. Строительство гаража отдельно соответствует всем нормам, тогда как объединение его с домом нежелательно и практически недопустимо при самостоятельном планировании собственного коттеджа.

​Вечерний вид

ZI11 Einfamilienhaus im Kreis Göppingen, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Дома в стиле модерн
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Шикарный вид вечерней гостиной и патио при ней выглядит очень вдохновляюще. В это время дня, как ни в какое иное, ощущается уют большого и нового дома.

Каждый, кто когда-либо переезжал в собственный новый коттедж, знает это чувство – ощущение простора, большого открытого пространства, полу-пустых еще комнат и запах новой мебели. Кажется, что нет ничего более радостного, чем понимать, что все это – теперь твое!

За фотографии проекта мы благодарим профессионалов из студии P-S-Foto.

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