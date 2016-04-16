Дом, который вам понравится

С этой стороны мы видим, что архитектор старается сохранить традиционный облик коттеджа благодаря контрастному решению в покраске фасадов. Для стран Западной Европы прямоугольный контур менее напоминает жилой дом, чем квадратный, поэтому было решено основной объем покрасить в белый так, чтобы именно он ассоциировался с домом.

А серый объем в данном случае ощущается как пристройка, хотя не является таковым. В нем внизу расположена кухня, гостевая комната, а на втором этаже – главный мастер-сьют с гардеробной и ванной комнатой.

Кстати, этот дом расположен в немецком городе Баден-Вюртемберг и для своего района является удивительно стильным и современным решением в частной архитектуре. Архитектор Патрик Шиллер хотел сделать все, чтобы этот коттедж стал самым интересным на улице, и прекрасно справился с этой задачей.