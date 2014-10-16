Где нам лучше живется, на природе или в городе?

В жизни почти каждого человека, живущего в городе, рано или поздно настает момент, когда он задается вопросом, не пора ли сменить суету мегаполиса на уют и спокойствие загородной жизни? Для некоторых жизнь на лоне природы в собственном доме – это одна из важнейших целей в жизни, другие же не представляют себя без шумных вечеринок, еженедельного посещения выставок и ресторанов и новых знакомств.

Сегодня на homify мы обсуждаем плюсы и минусы жизни в большом городе и за его пределами. Возможно, именно сейчас для вас настал момент выбора. Надеемся, что эта Книга идей поможет вам определиться. Для начала давайте посмотрим на несколько удивительно красивых загородных домов.