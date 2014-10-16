Где нам лучше живется, на природе или в городе?

В жизни почти каждого человека, живущего в городе, рано или поздно настает момент, когда он задается вопросом, не пора ли сменить суету мегаполиса на уют и спокойствие загородной жизни? Для некоторых жизнь на лоне природы в собственном доме – это одна из важнейших целей в жизни, другие же не представляют себя без шумных вечеринок, еженедельного посещения выставок и ресторанов и новых знакомств.
Сегодня на homify мы обсуждаем плюсы и минусы жизни в большом городе и за его пределами. Возможно, именно сейчас для вас настал момент выбора. Надеемся, что эта Книга идей поможет вам определиться. Для начала давайте посмотрим на несколько удивительно красивых загородных домов.
Если вы все чаще испытываете ощущение усталости от окружающих вас джунглей из бетона и стекла, возможно, пришло время задуматься о том, не пора ли начать новую главу жизни на природе. Представьте себе, как каждое утро вы сможете любоваться на восходящее солнце и поблескивающее вдалеке море. В выходные дни вместо душных клубов и переполненных торговых центров вас ожидают долгие прогулки на свежем воздухе и походы в лес. Если вы пока еще не готовы полностью отказаться от привычной городской жизни, попробуйте для начала переехать в пригород и арендовать там частный дом. Это наилучший способ проверить, какой стиль жизнь подходит для вас больше.
Кому-то тихая жизнь в небольшом деревенском домике представляется настоящей идиллией. Чистый воздух, приятные соседи и экономия средств. Продукты питания в поселках городского типа, как правило, дешевле. Метраж снимаего вами дома примерно в пять раз превосходит размер вашей городской квартиры при значительно более низкой стоимости аренды. Загородный домик с садиком идеально подходит семьям с маленькими детьми и животными.
Если вы устали от города, но не представляете себе жизни вдалеке от цивилизации, обратите внимание на благополучные, но удаленные от центра микрорайоны. Как правило, такие микрорайоны с зеленой парковой зоной и исскуственно выкопанным прудом найдутся на окраине каждого города. Если у вас есть автомобиль, то добираться до работы не составит труда. С местами в детском саду и школе также не должно быть проблем. Когда вы почувствуете, что входите во вкус жизни на окраине города, возможно, стоит задуматься о том, чтобы обзавестись загородным домом по собственному проекту. Благо стоимость постройки дома в удаленном от центре районе может оказаться значительно ниже.
Разумеется, жизнь в большом городе предполагает быстрый доступ к аэропорту, железнодорожным и автобусным вокзалам, что открывает более широкие возможности для путешествия. Если вы не относитесь к тем, кто спит и видит себя загородом, но все же хотели бы разнообразить свою городскую жизнь, предлагаем вам несколько способов, как это сделать.
Превратите свой балкон в маленькое кафе, в котором вы и ваши гости в любое время дня и ночи смогут приятно провести время. Купите большие горшки с цветами, несколько плетеных стульев и столешницу. Тем, кому посчастливилось иметь большой балкон, рекомендуем на радость вашим родным и друзьям приобрести один или несколько гамаков.
Некоторым жителям больших городов все же везет и в их владения попадают пространства, на которых можно развернуться. Современные 4-5-этажные многосемейные коттеджи нередко имеют обустроенные крыши, предназначенные для отдыха и проведения вечеринок. Что может быть приятнее, нежели встреча с друзьями пятничным вечером на озелененной крыше под открытым воздухом?