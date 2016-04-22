Сборный дюплекс для молодой семьи

Хотите выбрать дом и въехать в него всего лишь через три месяца? Тогда вам стоит обратить внимание на модульные и сборные дома, части которых изготавливаются на фабрике и лишь монтируются на вашем участке. В отличие от каркасного дома, который тоже достаточно удобен и быстр в строительстве, в сборном доме части гораздо более массивные и крупные.

Этот проект дома от студии CASAS NATURA действительно может быть установлен на участке клиента через 90 дней при том, что части/модули изготавливаются индивидуально под каждый проект лишь после вашего заказа и оплаты. Общая площадь дома – 165 кв. метров, она практически идеальна для молодой семьи из 3-5 человек!