Сборный дюплекс для молодой семьи

Хотите выбрать дом и въехать в него всего лишь через три месяца? Тогда вам стоит обратить внимание на модульные и сборные дома, части которых изготавливаются на фабрике и лишь монтируются на вашем участке. В отличие от каркасного дома, который тоже достаточно удобен и быстр в строительстве, в сборном доме части гораздо более массивные и крупные.
Этот проект дома от студии CASAS NATURA действительно может быть установлен на участке клиента через 90 дней при том, что части/модули изготавливаются индивидуально под каждый проект лишь после вашего заказа и оплаты. Общая площадь дома – 165 кв. метров, она практически идеальна для молодой семьи из 3-5 человек!
Стильный дизайн фасада основан на оформлении вертикальными декоративными деревянными панелями. Разноформатное остекление с черными рамами создает современный контраст для нужного эффекта, а высота потолков увеличена.
На фотографии выше вы видите окна спален и ванной комнаты на втором уровне – там детские имеют окна в пол, что отлично смотрится и эмоционально ощущается. Со стороны улицы вы также можете заметить дополнительный балкон, относящийся к одной из спален верхнего уровня.
Шикарная веранда, которая также является крыльцом с выходом на задний дворик, будто создана для семейного отдыха! Уютная, привлекательная, со спасительным навесом от солнца и перилами безопасности для детей она выглядит очень дружелюбно!
На веранде – столовая группа на 4-6 персон и мягкая мебель вокруг кофейного столика. На такой веранде можно пить чай, читать книгу, играть с детьми, проводить время с любимыми, а детям – делать уроки, рисовать или играть в настольные игры!
Этот сборный дом основан на деревянной конструкции и имеет отделку всех основных комнат из деревянных декоративных панелей. Оформление интерьеров в стиле традиционного кантри дарит такому дому классический вид загородной резиденции.
В основном в интерьере используется деревянная мебель и традиционные предметы декора. Люстра, оттоманка, турецкий ковер, буфет и даже скульптура петуха будто лишний раз напоминают нам, что дом находится в провинции.
Тем не менее, в отделке дома мы найдем встроенные потолочные светильники, двери-слайдеры с выходом на веранду и окна в пол в других частях дома. Среди приятных новшеств – отопление на основе «теплого пола» и двусветная столовая.
В некоторых частях дома стены оштукатурены в белый – в гостиной и на кухне, где была использована еще и керамическая плитка.
Современная кухня выполнена в бюджетном формате, но с любовью к комфорту – на ней можно почувствовать полный контроль над кулинарией. Мульти-функциональные модули разного формата подбирались строго с учетом пожеланий хозяйки. Радуют глаз такие приятные бонусы, как раковина у окна, встроенная на комфортном уровне духовка и ниша для микроволновки.
Вторая гостиная, семейная, созданная на английский манер в лестничном холле второго этажа, имеет небольшую площадь, но ощущается просторной из-за вида на столовую внизу.
Окна в пол и отделка натуральной древесиной присутствует и в небольших спальнях на втором этаже. Их площадь – около 14 кв. метров каждая, а всего их в доме три, что отлично подходит для жизни супружеской пары или 1-2 детей.
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