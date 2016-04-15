Проект удобного сарая для дачи

Небольшой проект сарая для дачи – то, что нужно, если вы хотите сделать летнюю жизнь более комфортабельной для всей семьи. Такой сарай может не только сохранить инвентарь, но и стать местом для дополнительного хранения, вашей собственной студией или местом для игр детей.

Такой сарай-беседка создан студией GRUPA BIO3, которая любит интересные и современные проекты. Даже обычная древесина может быть источником вдохновения для тех, кто ищет новые подходы в организации собственной жизни на природе.

К слову, дачникам тоже могут быть интересны некоторые идеи, взятые из этого сарая в применении к дачному домику. Например, декоративные реечные деревянные экраны идеально подойдут и для веранд, а белоснежная отделка внутри домика будет красиво смотреться в любом маленьком помещении.