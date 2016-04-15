Проект удобного сарая для дачи

Небольшой проект сарая для дачи – то, что нужно, если вы хотите сделать летнюю жизнь более комфортабельной для всей семьи. Такой сарай может не только сохранить инвентарь, но и стать местом для дополнительного хранения, вашей собственной студией или местом для игр детей.
Такой сарай-беседка создан студией GRUPA BIO3, которая любит интересные и современные проекты. Даже обычная древесина может быть источником вдохновения для тех, кто ищет новые подходы в организации собственной жизни на природе.
К слову, дачникам тоже могут быть интересны некоторые идеи, взятые из этого сарая в применении к дачному домику. Например, декоративные реечные деревянные экраны идеально подойдут и для веранд, а белоснежная отделка внутри домика будет красиво смотреться в любом маленьком помещении.
Этот очень симпатичный проект площадью около 12 кв. метров выглядит достаточно современно. Основой ему служит деревянный каркас с металлическими балками для основания, которые крепятся на фундамент. Крыша домика – плоская, стены оформлены с помощью реечных экранов или вагонки. Внутри мы найдем деревянный пол из досок и отделку деревянной вагонкой потолка и стен.
В домике две двери, которые сдвигаются в сторону, открывая жилое пространство сарая для свежего воздуха. Такой вариант гораздо удобнее обычных распашных дверей, ведь экономит место и позволяет создать ощущение близости к природе.
В сарайчике есть столовая группа для завтрака, полочка для мелочей, а также стеллажи для хранения инвентаря. Фотографии проекта выглядят достаточно идиллическими, но такой сарай и правда может существенно помочь вам в организации быта.
В оригинале такой домик может быть и дачей. Здесь не хватает лишь матраса, который хранится в стеллаже, и мини-дача для жизни на природе готова! Правда, если быть честным, она подходит для жизни лишь одного человека и только в сезон с июня по август.
Стиль эко-рустик сам по себе является оригинальным стилем для дачного домика или сарая, но с помощью контрастных цветов, модных оттенков и оригинальных решений он становится полноценным представителем в дизайне.
Окна для сарая выбраны маленькие и их всего пара. Остальной свет проникает через стену из реечных экранов и открытых дверей-слайдеров.
Мы советуем подумать о дверях-слайдерах и для организации быта в самом дачном домике. Благодаря им вы можете открыть домик навстречу природе, а значит, полноценно наслаждаться отдыхом.
Двери-слайдеры могут быть созданы даже самостоятельно из деревянных досок, главное в них – колесики и пазы, по которым они ходят. Двери-слайдеры могут также содержать стекла, но не обязательно, и быть самого разного размера – шириной от 80 см до 1,5 метров. Главное, чтобы дверь оставалась достаточно легкой.
Для сарая дверь-слайдер – интересное и современное решение, как минимум, из-за удобства эксплуатации и экономии места.
Очень стильный вариант реечных стен смотрится еще и весьма современно. Такой сарайчик может стать победителем на конкурсе красоты среди аналогичных проектов.
Реечные стены подобного формата и стиля идеально подойдут и для веранд. На ней, вместо традиционного остекления и стиля кантри вы можете организовать патио на средиземноморский манер с мягкой низкой мебелью из палетт и матрасов и таких вот экранов.
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