До и После: Заброшенный дом в глуши становится коттеджем

Маленькие домики в провинции очень часто продаются по весьма скромной цене. Конечно же, их состояние оставляет желать лучшего, но на помощь им могут прийти студии вроде ZHAC / Zweering Helmus Architekten, гениально справляющиеся со своей работой.
Этот заброшенный домик явно требовал присутствия не только дизайнера, но и добросовестных хозяев. Ему не хватало уюта, современности и удобства, а также свежих сил для новой жизни.
Заброшенные домики в деревне можно оформить по-разному, не стоит ограничивать свое воображение лишь стилями кантри, рустик или шале. Модерн, минимализм, лофт и даже классика отлично смотрятся после реконструкций, как мы неоднократно показывали вам в рубрике «До и После».
Посмотрим, как преобразился этот маленький домик?
Этот дом не всегда казался маленьким и пустым. Когда он был построен, в 60-ые годы прошлого века, он был пределом мечты одной семьи. В последнее время он использовался лишь как летний домик, и то лишь время от времени.
После редизайна, создания проекта пристройки, стильной отделки фасадов и интерьеров, этот дом уже совсем не тот, что был прежде!
«Неудобства и вложения» – то, что видит любой потенциальный покупатель в доме такого типа. Кажется, что нет ничего сложнее, чем преобразовать этот хаос во что-то действительно цельное и красивое. Но вам не нужно все делать самому, постоянно натыкаясь на области, в которых вам не достает знаний и опыта. Решимость архитектора и дизайнера, их талант и профессионализм помогут вам справиться с любой задачей!
В итоге с помощью архитектора и дизайнера вы получите дом, о котором вы мечтали – ни больше, ни меньше! Тот, о котором думали перед сном. Тот, чью смету планировали с помощью интернет-магазинов. И тот, похожие на который сохраняли себе в Книги Идей или на компьютер. Заманчивая перспектива, не так ли?
Сказочный интерьер, полный чистоты, комфорта, солнечного света и простора – вовсе не иллюзия, а просто работа профессионала. Когда вы это осознаете в полной мере, вы будете точно знать, какой следующий шаг стоит предпринять.
Концепт интерьера создается дизайнером еще в самом начале. Именно от него и зависит, какое настроение, атмосферу и стиль будет иметь ваш проект. Ожидая найти что-то современное и минималистичное, мы обращаемся к простым формам и нейтральным цветам, которые создают идеальный эффект омоложения для любого дома.
В этом проекте мы найдем множество потрясающих идей для дома – двери-слайдеры с выходом на террасу, стеклянные двери внутри дома, отделку стен декоративными деревянными панелями и систему «теплого пола». И это все – лишь только на одной фотографии!
Чтобы распланировать пространство с умом, нужно не просто быть хозяином дома или квалифицированным дизайнером, но и подходить к каждому проекту с точки зрения моды и стиля.
Решения, которые взяты как концепт или идея, преображают пространство, делая его настолько же хорошим, как и они сами. Именно так маленькие старые домики в деревне становятся шикарными коттеджами!
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