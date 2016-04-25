До и После: Заброшенный дом в глуши становится коттеджем

Маленькие домики в провинции очень часто продаются по весьма скромной цене. Конечно же, их состояние оставляет желать лучшего, но на помощь им могут прийти студии вроде ZHAC / Zweering Helmus Architekten, гениально справляющиеся со своей работой.

Этот заброшенный домик явно требовал присутствия не только дизайнера, но и добросовестных хозяев. Ему не хватало уюта, современности и удобства, а также свежих сил для новой жизни.

Заброшенные домики в деревне можно оформить по-разному, не стоит ограничивать свое воображение лишь стилями кантри, рустик или шале. Модерн, минимализм, лофт и даже классика отлично смотрятся после реконструкций, как мы неоднократно показывали вам в рубрике «До и После».

Посмотрим, как преобразился этот маленький домик?