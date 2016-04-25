10 практичных и комфортных домов

Проекты домов, которые не требуют изменений – с отличными планировками, просторными комнатами, современным остеклением и даже… бюджетной основой. Посмотрим на них вместе!

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