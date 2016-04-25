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10 практичных и комфортных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
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Проекты домов, которые не требуют изменений – с отличными планировками, просторными комнатами, современным остеклением и даже… бюджетной основой. Посмотрим на них вместе!

Чтобы просмотреть дополнительную информацию по проекту, щелкните на фотографию, а затем перейдите по ссылке справа на весь Проект. Там же будут статьи об этом доме, если они имеются.

​Домик мечты на одну семью

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот симпатичный польский проект дома – один из самых любимых читателями homify домов. В нем есть лаконизм будущего, который сочетается с простотой строительства и отделки – что может быть лучше?

​Маленький дом с большими возможностями

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Дома в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Этот, будто хрупкий, маленький коттедж на самом деле удивит вас потрясающими интерьерами в стиле минимализм – стильными и даже захватывающими. Здесь строгие линии выглядят изящнее, чем обычно, а панорамное остекление позволяет сделать маленькие комнаты – большими!

​Швейцарская сказка

homify Многоквартирные дома
homify

homify
homify
homify

В этом доме будто все учтено и нет ничего лишнего. Потрясающие панорамные окна на весь дом, шикарное патио с мангалом, третий этаж с просторной террасой и интерьеры, от которых захватывает дух у любителей лаконичной эстетики! Вау!

​Немецкий модерн

Wohnhaus Mondorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Балкон и терраса в стиле модерн Белый
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Все мы знаем, что именно немецкий модерн – самый бюджетный способ построить дом для своей семьи. Проекты в этом стиле особенно популярны и у тех, кто считает, что средства должны вкладываться в размер и функциональность, а также комфортабельность дома, а не внешний декор экстерьера и излишнюю роскошь.

​Новая веха

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Этот дом с асимметричными фасадами, огромными окнами, белым диваном, похожим на облако, и потрясающим угловым остеклением похож… на пляжный домик! Несмотря на то, что он находится в горах Швейцарии, в нем ощущается стремление к полному расслаблению и спокойной жизни. Что еще нужно для семейного дома?

​Фахверк будущего

Schuurwoning, Bongers Architecten Bongers Architecten
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Этот шикарный домик в стиле фахверк имеет возможность сплошного остекления фасадов с одной из сторон дома и смотрится очень привлекательно для семейной жизни! Кажется, в нем есть все, что нужно для детей и их родителей!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Бескомпромиссный дизайн

Dom w Olimpinie, koło Bydgoszczy, AAYE Architekci AAYE Architekci Дома в стиле модерн
AAYE Architekci

AAYE Architekci
AAYE Architekci
AAYE Architekci

Этот шикарный коттедж в стиле модерн имеет комбинированную отделку, шикарную террасу с видом на палисадник и остекление, достойное интерьерного «Оскара». Предельное внимание к пропорциям здесь просто поражает!

Простой и идеальный

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Проект этого дома особенно понравится тем, кто ищет способы экономично переехать в пригород. В нем – все лучшие современные новшества в архитектуре, такие как остекление в пол, практичная мебель, удобная планировка. А еще он всеми силами стремится реализовать мечту о собственном доме в максимально доступной для большинства манере.

Кажется, что в этом доме хорошо жить и особенно приятно растить детей. Идеальный газон, детская с выходом на просторную террасу и большим окном – у такого дизайна есть, чему поучиться.

Традиционный коттедж

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот милый дом для пригорода является более традиционным, чем все остальные. Европейская планировка, наличие зимнего сада, жилая и уютная мансарда… Образ этого домика наверняка станет частью мечты о вашем собственном доме!

​Шикарный модерн

Dom w Poznaniu, Fotografia Przemysław Turlej Fotografia Przemysław Turlej Дома в стиле модерн Серый
Fotografia Przemysław Turlej

Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej
Fotografia Przemysław Turlej

Этот удивительный польский проект коттеджа смотрится просто безукоризненно, он достоин фильма о Джеймсе Бонде. Люксовый черный оттенок больше всего затрагивает именно дизайн фасадов, тогда как в интерьерах дом выполнен в нежной кремово-шоколадной цветовой гамме.

Сквозь остекление вы можете рассмотреть планировку дома. Открытая гостиная и кухня, дополнительная терраса для отдыха на природе и спальни на втором этаже смотрятся просто потрясающе!

Далее на homify:

— Дом мечты на пляжном курорте;

— Дизайн гостиной в эклектичном стиле.

Сделай сам: как создать креативное освещение?
А вы нашли в этой Книге Идей свой дом мечты?

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