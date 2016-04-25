10 практичных и комфортных домов

Проекты домов, которые не требуют изменений – с отличными планировками, просторными комнатами, современным остеклением и даже… бюджетной основой. Посмотрим на них вместе!
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Этот симпатичный польский проект дома – один из самых любимых читателями homify домов. В нем есть лаконизм будущего, который сочетается с простотой строительства и отделки – что может быть лучше?
Этот, будто хрупкий, маленький коттедж на самом деле удивит вас потрясающими интерьерами в стиле минимализм – стильными и даже захватывающими. Здесь строгие линии выглядят изящнее, чем обычно, а панорамное остекление позволяет сделать маленькие комнаты – большими!
В этом доме будто все учтено и нет ничего лишнего. Потрясающие панорамные окна на весь дом, шикарное патио с мангалом, третий этаж с просторной террасой и интерьеры, от которых захватывает дух у любителей лаконичной эстетики! Вау!
Все мы знаем, что именно немецкий модерн – самый бюджетный способ построить дом для своей семьи. Проекты в этом стиле особенно популярны и у тех, кто считает, что средства должны вкладываться в размер и функциональность, а также комфортабельность дома, а не внешний декор экстерьера и излишнюю роскошь.
Этот дом с асимметричными фасадами, огромными окнами, белым диваном, похожим на облако, и потрясающим угловым остеклением похож… на пляжный домик! Несмотря на то, что он находится в горах Швейцарии, в нем ощущается стремление к полному расслаблению и спокойной жизни. Что еще нужно для семейного дома?
Этот шикарный домик в стиле фахверк имеет возможность сплошного остекления фасадов с одной из сторон дома и смотрится очень привлекательно для семейной жизни! Кажется, в нем есть все, что нужно для детей и их родителей!
Этот шикарный коттедж в стиле модерн имеет комбинированную отделку, шикарную террасу с видом на палисадник и остекление, достойное интерьерного «Оскара». Предельное внимание к пропорциям здесь просто поражает!
Проект этого дома особенно понравится тем, кто ищет способы экономично переехать в пригород. В нем – все лучшие современные новшества в архитектуре, такие как остекление в пол, практичная мебель, удобная планировка. А еще он всеми силами стремится реализовать мечту о собственном доме в максимально доступной для большинства манере.
Кажется, что в этом доме хорошо жить и особенно приятно растить детей. Идеальный газон, детская с выходом на просторную террасу и большим окном – у такого дизайна есть, чему поучиться.
Этот милый дом для пригорода является более традиционным, чем все остальные. Европейская планировка, наличие зимнего сада, жилая и уютная мансарда… Образ этого домика наверняка станет частью мечты о вашем собственном доме!
Этот удивительный польский проект коттеджа смотрится просто безукоризненно, он достоин фильма о Джеймсе Бонде. Люксовый черный оттенок больше всего затрагивает именно дизайн фасадов, тогда как в интерьерах дом выполнен в нежной кремово-шоколадной цветовой гамме.
Сквозь остекление вы можете рассмотреть планировку дома. Открытая гостиная и кухня, дополнительная терраса для отдыха на природе и спальни на втором этаже смотрятся просто потрясающе!
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— Дом мечты на пляжном курорте;