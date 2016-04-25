Дома будущего: 10 фантастических проектов

В этой статье мы расскажем вам, чем могут похвастаться ультра-современные дома и чем они отличаются от обычных. «Дома будущего» – это не просто сочетание слов, а реальные люксовые проекты, которые в какой-то момент (может быть, уже через несколько лет) станут обычными для среднестатистической семьи.
Так было и с современными коттеджами. Еще 50 лет назад семья не могла даже и подумать о том, чтобы иметь дом площадью в 250 кв. метров, для них он казался как минимум дворцом или палаццо. Сейчас 250 квадратов – средняя величина коттеджа для пригорода.
Асимметричность, мульти-модульность, сборность, функциональная планировка – то, что делает проекты в этой Книге Идей настоящей шкатулкой драгоценных идей в частной архитектуре. Большое количество маленьких объемов, большинство из которых представляет собой не комнату, а лишь зону в открытой планировке, делают внешний облик этого дома очень необычным. Такой подход с выступающими частями, огромными эркерами или разноуровневыми планировками можно увидеть во многих современных проектах. Мир, который все мы ждем, обещает подарить нам идеи о том, как реализовать все наши мечты, материальные и духовные, ведь дом влияет на обе стороны нашей жизни!
В современной архитектуре все сложнее становится определить размер дома по одной фотографии. Если раньше визуальный эффект был достаточно стабильным и прогнозируемым, то сейчас, благодаря мульти-модульности и асимметричности, дело с этим обстоит гораздо сложнее.
Так, огромные дома кажутся средними, крохотные – просто небольшими, а панорамное остекление в любом случае выдает в них современный подход и желание большего.
Среди направлений в дизайне интерьера загородных домов мы видим, что минимализм с глянцевыми акцентами серьезно вырывается вперед. Сейчас все ищут в доме современность, как отражение их мыслей и образа жизни, а также основу, которая будет модной еще не одно десятилетие.
Каждый такой проект сам по себе является потрясающим примером того, как важно для успеха в жизни (карьере, семье и других областях) иметь дом, который максимально точно отражает тебя и твои мечты. Такой дом определенно двигает тебя вперед, помогая добиться еще больших высот и определяя твой образ жизни на десятилетие вперед.
Минимализм становится все более эффектным, почти бескомпромиссным стилем в частной архитектуре. Для того, чтобы стать великим, он даже предлагает больше не относиться к нему как к азиатскому стилю, предлагая новые вариации – тропические, средиземноморские, горные и даже проекты домов для умеренного климата.
В современном доме комфортабельность определяется не только размером помещений, высотой потолков, удобной мебелью, но и технологичной начинкой. И дело уже давно не в бытовой технике и электронике. Встроенные центральные пылесосы, системы «Умный дом» с сотней функцией от управления поливом и жалюзи до проигрывания вашей любимой оперы ровно в 20:00 и автоматической он-лайн закупкой продуктов по мере надобности.
Технологичный дом становится синонимом комфорта, а вовсе не просто размеров и стоимости. Даже маленькие, например, мини-дома в стиле лофт или квартиры микро-кондо сейчас более популярны и интересны, чем просто огромные дома, полные эхо.
В маленьких домах на одного-двух человек, которые сами по себе являются прорывом в архитектуре и новейшей тенденцией в дизайне, мы видим, что открытая планировка в стиле расширенного мастер-сьюта берет вверх над всеми традиционными вариантами.
В современных домах для стандартной семьи дом – это уже не просто набор комнат, а место для жизни, работы и развлечений, который на 100% отвечает абсолютно всем вашим запросам. Если раньше, чтобы увеличить практичность дома, в первую очередь стоило подумать о пристройке, то сейчас – технологичность, функциональность и новые оригинальные решения имеют гораздо больший вес. Так, планировки становятся более открытыми, окна – более габаритными, детские (даже маленькие) имеют собственные ванные комнаты и террасы, а главная спальня выполнена в формате мастер-сьюта.
Начало Золотого Века в частной архитектуре начинается именно сейчас – миллион возможностей и сотни тысяч причин их реализовать касаются и нас с вами. Эксклюзивные или типовые, любые дома могут стать частью новшеств, описываемых в этой статье и реализованных в этом проекте.
Еще одна тенденция, которая часто прослеживается в современных домах – стремление к динамике в дизайне фасадов. Данный термин определяет вовсе не реальное движение, а визуальный эффект. Кажется, будто дом только что сдвинулся с места и застыл в одном из па своего экспрессивного танца. Динамизм реализуется с помощью выступающих частей, асимметрии фасада, комбинированной отделки и контрастных цветов.
Динамичность не следует путать с деконструктивизмом, когда кажется, что дом вот-вот упадет из-за неправильной структуры. Данный стиль, по крайней мере пока, в модных трендах уступает место остальным.
Скорее, наоборот, основательность и стабильность гораздо более привлекательны для дизайна частного семейного дома, чем деконструктивизм, который заставляет постоянно находиться в движении, как минимум – психологически.
Мы уже говорили о том, что асимметричность – важная часть тренда современного дизайна загородного дома. Но кроме нее мы видим также тенденцию к приватным фасадам со стороны улицы и открытым миру – в зоне заднего дворика или террас.
Далее на homify:
— Дом мечты на пляжном курорте;