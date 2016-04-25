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Дома будущего: 10 фантастических проектов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в рустикальном стиле
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В этой статье мы расскажем вам, чем могут похвастаться ультра-современные дома и чем они отличаются от обычных. «Дома будущего» – это не просто сочетание слов, а реальные люксовые проекты, которые в какой-то момент (может быть, уже через несколько лет) станут обычными для среднестатистической семьи.

Так было и с современными коттеджами. Еще 50 лет назад семья не могла даже и подумать о том, чтобы иметь дом площадью в 250 кв. метров, для них он казался как минимум дворцом или палаццо. Сейчас 250 квадратов – средняя величина коттеджа для пригорода.

Асимметричность, мульти-модульность, сборность, функциональная планировка – то, что делает проекты в этой Книге Идей настоящей шкатулкой драгоценных идей в частной архитектуре. Большое количество маленьких объемов, большинство из которых представляет собой не комнату, а лишь зону в открытой планировке, делают внешний облик этого дома очень необычным. Такой подход с выступающими частями, огромными эркерами или разноуровневыми планировками можно увидеть во многих современных проектах. Мир, который все мы ждем, обещает подарить нам идеи о том, как реализовать все наши мечты, материальные и духовные, ведь дом влияет на обе стороны нашей жизни!

​Размах мысли

dezanove house designed by iñaki leite - opened shutters Inaki Leite Design Ltd. Дома в стиле модерн
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – opened shutters

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

В современной архитектуре все сложнее становится определить размер дома по одной фотографии. Если раньше визуальный эффект был достаточно стабильным и прогнозируемым, то сейчас, благодаря мульти-модульности и асимметричности, дело с этим обстоит гораздо сложнее.

Так, огромные дома кажутся средними, крохотные – просто небольшими, а панорамное остекление в любом случае выдает в них современный подход и желание большего.

​Блестящий мир

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Среди направлений в дизайне интерьера загородных домов мы видим, что минимализм с глянцевыми акцентами серьезно вырывается вперед. Сейчас все ищут в доме современность, как отражение их мыслей и образа жизни, а также основу, которая будет модной еще не одно десятилетие.

Каждый такой проект сам по себе является потрясающим примером того, как важно для успеха в жизни (карьере, семье и других областях) иметь дом, который максимально точно отражает тебя и твои мечты. Такой дом определенно двигает тебя вперед, помогая добиться еще больших высот и определяя твой образ жизни на десятилетие вперед.

​Величие современности

Rehabilitación de vivienda unifamiliar en la Costa Brava, THK Construcciones THK Construcciones Дома в стиле минимализм
THK Construcciones

THK Construcciones
THK Construcciones
THK Construcciones

Минимализм становится все более эффектным, почти бескомпромиссным стилем в частной архитектуре. Для того, чтобы стать великим, он даже предлагает больше не относиться к нему как к азиатскому стилю, предлагая новые вариации – тропические, средиземноморские, горные и даже проекты домов для умеренного климата.

​Технологичность комфорта

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Дома в стиле модерн
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

В современном доме комфортабельность определяется не только размером помещений, высотой потолков, удобной мебелью, но и технологичной начинкой. И дело уже давно не в бытовой технике и электронике. Встроенные центральные пылесосы, системы «Умный дом» с сотней функцией от управления поливом и жалюзи до проигрывания вашей любимой оперы ровно в 20:00 и автоматической он-лайн закупкой продуктов по мере надобности.

Технологичный дом становится синонимом комфорта, а вовсе не просто размеров и стоимости. Даже маленькие, например, мини-дома в стиле лофт или квартиры микро-кондо сейчас более популярны и интересны, чем просто огромные дома, полные эхо.

​Планировки будущего

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

В маленьких домах на одного-двух человек, которые сами по себе являются прорывом в архитектуре и новейшей тенденцией в дизайне, мы видим, что открытая планировка в стиле расширенного мастер-сьюта берет вверх над всеми традиционными вариантами.

В современных домах для стандартной семьи дом – это уже не просто набор комнат, а место для жизни, работы и развлечений, который на 100% отвечает абсолютно всем вашим запросам. Если раньше, чтобы увеличить практичность дома, в первую очередь стоило подумать о пристройке, то сейчас – технологичность, функциональность и новые оригинальные решения имеют гораздо больший вес. Так, планировки становятся более открытыми, окна – более габаритными, детские (даже маленькие) имеют собственные ванные комнаты и террасы, а главная спальня выполнена в формате мастер-сьюта.

​Золотой век

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Дома в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Начало Золотого Века в частной архитектуре начинается именно сейчас – миллион возможностей и сотни тысяч причин их реализовать касаются и нас с вами. Эксклюзивные или типовые, любые дома могут стать частью новшеств, описываемых в этой статье и реализованных в этом проекте.

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​Динамичность

Construcción de vivienda unifamiliar en Vilassar de Mar, Maresme, Barcelona, THK Construcciones THK Construcciones Дома в стиле минимализм
THK Construcciones

THK Construcciones
THK Construcciones
THK Construcciones

Еще одна тенденция, которая часто прослеживается в современных домах – стремление к динамике в дизайне фасадов. Данный термин определяет вовсе не реальное движение, а визуальный эффект. Кажется, будто дом только что сдвинулся с места и застыл в одном из па своего экспрессивного танца. Динамизм реализуется с помощью выступающих частей, асимметрии фасада, комбинированной отделки и контрастных цветов.

​Основательность и стабильность

House of the Infinite, Alberto Campo Baeza Alberto Campo Baeza Дома в стиле модерн
Alberto Campo Baeza

Alberto Campo Baeza
Alberto Campo Baeza
Alberto Campo Baeza

Динамичность не следует путать с деконструктивизмом, когда кажется, что дом вот-вот упадет из-за неправильной структуры. Данный стиль, по крайней мере пока, в модных трендах уступает место остальным.

Скорее, наоборот, основательность и стабильность гораздо более привлекательны для дизайна частного семейного дома, чем деконструктивизм, который заставляет постоянно находиться в движении, как минимум – психологически.

​Асимметричные фантазии

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura Сад в средиземноморском стиле
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

Мы уже говорили о том, что асимметричность – важная часть тренда современного дизайна загородного дома. Но кроме нее мы видим также тенденцию к приватным фасадам со стороны улицы и открытым миру – в зоне заднего дворика или террас.

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— Дом мечты на пляжном курорте;

— Дизайн гостиной в эклектичном стиле.

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
До и После: Маленькая история грандиозного ремонта!
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