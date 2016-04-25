Дома будущего: 10 фантастических проектов

В этой статье мы расскажем вам, чем могут похвастаться ультра-современные дома и чем они отличаются от обычных. «Дома будущего» – это не просто сочетание слов, а реальные люксовые проекты, которые в какой-то момент (может быть, уже через несколько лет) станут обычными для среднестатистической семьи.

Так было и с современными коттеджами. Еще 50 лет назад семья не могла даже и подумать о том, чтобы иметь дом площадью в 250 кв. метров, для них он казался как минимум дворцом или палаццо. Сейчас 250 квадратов – средняя величина коттеджа для пригорода.

Асимметричность, мульти-модульность, сборность, функциональная планировка – то, что делает проекты в этой Книге Идей настоящей шкатулкой драгоценных идей в частной архитектуре. Большое количество маленьких объемов, большинство из которых представляет собой не комнату, а лишь зону в открытой планировке, делают внешний облик этого дома очень необычным. Такой подход с выступающими частями, огромными эркерами или разноуровневыми планировками можно увидеть во многих современных проектах. Мир, который все мы ждем, обещает подарить нам идеи о том, как реализовать все наши мечты, материальные и духовные, ведь дом влияет на обе стороны нашей жизни!