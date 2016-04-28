7 простых шагов для ремонта протекающего надувного матраса

На сегодняшний день для активного отдыха множество людей покупают себе надувные матрасы, ведь его можно использовать не только для сна, но также и для отдыха на природе, вблизи моря или бассейна. Такое изделие очень удобное благодаря своей мобильности и лёгкости в использовании: ненадутый матрас занимает очень мало места и его можно попросту поместить в рюкзак или же спрятать в шкафу. При необходимости его можно надуть или сдуть если он не нужен, что также очень удобно, если вы живете в небольшом помещении.
Но у каждого товара есть свой изъян: материал, из которого сделаны такие модели зачастую не обладают очень высокой прочностью и повредить поверхность не составляет труда. При этом очень тяжело обнаружить такие повреждения, ведь для протекания матраса достаточно небольшой дырочки. Поэтому очень важно знать, как можно без особых затрат денег и времени найти повреждённые участки и успешно починить воздушный матрас. А для этого нужно знать всего лишь 7 лёгких и последовательных шагов, которые сильно облегчат работу.
Чтобы начать ремонт матраса, нужно сначала определить, где же он повреждён. Для старта нужно будет проверить сам клапан изделия. Поломки таких клапанов случаются крайне редко, но в случае повреждений наиболее проверенным способом является покупка нового клапана и последующая замена старого. Но в других случаях нужно будет искать место просачивания воздуха.
Бывает такое, что эти места будут очень маленькие, и к ним очень тяжело добраться из-за неровной поверхности самого матраса. Тут-то нам и нужна будет наждачная бумага с пылесосом.
После того, как вам удалось раздобыть наждачную бумагу и пылесос, нужно будет приобрести набор для ремонта велосипеда. Такие наборы продаются во множестве спортивных магазинов, или же их можно в любой момент заказать на интернет-площадках; цена таких комплектов достаточно приемлемая.
У некоторых может возникнуть вопрос: для чего же нужен ремонтный набор при починке воздушного матраса? Ответ прост: для заделывания повреждений нужен достаточно крепкий материал, который можно быстро разбавить. Для этого идеально подходит специальный цемент, который идёт в комплекте с данным ремонтным набором.
Ну что же, для ремонта все необходимое уже есть, пора приступать к поиску самой утечки. Прежде всего нужно максимально сильно надуть матрас, так будет легче найти протекающие места. Есть множество различных вариантов, как можно найти повреждённые территории: иногда достаточно только надавить и ориентироваться на исходящий откуда-то звук, но чтобы сэкономить себе время и нервы лучше всего использовать мыльную воду.
По звуку можно будет приблизительно обнаружить локацию, где может быть дырка. После этого можно слегка провести рукой по поверхности, надавливая на матрас. В том месте, где воздух просачивается сквозь трещины, будет лёгкое прохладное ощущение.
Если же это не помогло, нужно взять распрыскиватель с мыльным раствором (так будет проще распределять воду). Далее нужно равномерно опрыскивать промежуток матраса и после этого всматриваться, где появляться пузырьки. Именно там воздух выходит наружу и где-то там есть трещина. Иногда лучше сразу пометить такую точку фломастером, чтобы потом найти её. Лучше несколько раз проверить все «подозрительные» зоны, ведь повреждений может быть несколько. Некоторые можно даже не найти сразу, поэтому к этому надо подойти серьёзно.
После того, как все необходимые участки были найдены и успешно избавлены от неровных поверхностей, нужно прежде всего стерилизовать поверхность нанесения, ведь чем чище будет область, тем легче будет зафиксировать пластырь, и тем качественнее и дольше он продержится. Для этого берём ранее заготовленный пылесос и тщательно проходим по всех необходимых зонах. После окончания процесса нужно браться за саму заклейку.
Прежде всего берём цемент и пластырь из ранее купленного велосипедного ремонтного набора. Дальше нужно бережно нанести немного раствора на повреждённые поверхности (не надо наносить слишком много, цемент должен только покрывать саму трещину, излишнее количество может привести к плохому креплению пластыря). Теперь нужно будет подождать некоторое время до полного засыхания цемента.
После полного затвердения раствора, нужно прежде всего проверить, не просачивается ли ещё воздух, проведя слегка рукой по поверхности. Если все хорошо, нужно будет взять пластырь из того же комплекта. Дальше аккуратно нанести его на обработанную поверхность, слегка прижимая. Если крепиться он сам по себе плохо, можно использовать клей ПВХ для лучшей фиксации. Необходимо хорошо закрепить положение пластыря, для этого надо его немного подержать (около 2-3 минут), чтобы не было никакого доступа до воздуха.
То же самое проделываем и с остальными повреждениями в случае их определения. Для большей изоляции, можно поверх самого пластыря накладывать небольшой кусочек тальки: она будет выполнять роль лубриканта, чтобы на пластырь не попадала различная грязь, а также сможет уменьшить возможность того, что пластырь каким-то образом оторвётся.
Ну вот процесс ремонта воздушного матраса закончен, и осталось только проверить, насколько же качественно была проведена работа. Для этого надо сначала полностью спустить, а потом хорошенько надуть матрас. Результат будет виден через несколько минут: он практически не будет сдуваться и будет на уровень лучше подкачан. Можно присесть на него и ощутить, нет ли ещё где неувиденных повреждений.
Такой метод починки воздушного матраса очень удобен, ведь все нужные материалы можно купить в магазине по довольно низкой цене. Кроме того, всех их хватает на многоразовое использование, так что в случае появления повреждения не придётся снова бежать и покупать материалы. Все процедуры можно проделать за несколько часов, чтобы хорошо засох раствор, это не забирает много времени и усилий, поэтому с таким может справиться каждый. Для дальнейшего избегания повреждений, нужно проверять места расположения матраса на отсутствие колющих и режущих предметов, а также не таскать надутый матрас с людьми, ведь от этого могут разойтись швы, а это простым цементом не починишь. Ну вот, теперь и вы знаете, как за 7 быстрых шагов можно привести к порядку ваш надувной матрас. Пользуйтесь с умом и больше у вас не будет проблем с вашим уголком комфорта.
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