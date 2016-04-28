7 простых шагов для ремонта протекающего надувного матраса

На сегодняшний день для активного отдыха множество людей покупают себе надувные матрасы, ведь его можно использовать не только для сна, но также и для отдыха на природе, вблизи моря или бассейна. Такое изделие очень удобное благодаря своей мобильности и лёгкости в использовании: ненадутый матрас занимает очень мало места и его можно попросту поместить в рюкзак или же спрятать в шкафу. При необходимости его можно надуть или сдуть если он не нужен, что также очень удобно, если вы живете в небольшом помещении.

Но у каждого товара есть свой изъян: материал, из которого сделаны такие модели зачастую не обладают очень высокой прочностью и повредить поверхность не составляет труда. При этом очень тяжело обнаружить такие повреждения, ведь для протекания матраса достаточно небольшой дырочки. Поэтому очень важно знать, как можно без особых затрат денег и времени найти повреждённые участки и успешно починить воздушный матрас. А для этого нужно знать всего лишь 7 лёгких и последовательных шагов, которые сильно облегчат работу.