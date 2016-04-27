Как построить русскую баню дома

В старом-добром фильме «Ирония судьбы или «С легким паром!» один из главных героев удивлялся, зачем мужчина пошел 31 декабря в баню, если у него дома есть замечательная ванна.
К счастью или к сожалению, времена поменялись и общество вновь оценило ценность русских банных традиций. Ведь какой бы ни была хорошей ванна, она не имеет тех целительных, омолаживающих и расслабляющих свойств, как русская баня.
Первые упоминания о славянских банях встречаются еще в летописях XI века, среди них есть и упоминание в «Повести временных лет». Наиболее известными считаются «Сандуновские бани», построенные в начале XIХ века. Их здание считается памятником архитектуры. Говорят даже, что сам Наполеон принимал в них банные процедуры, когда вторгся в сожжённую Москву.
По типу русские бани делятся на баню «по-черному» и «по-белому».
В бане «по-черному» для нагрева воды используют открытый костер, дым от которого частично выводится через открытую дверь и отдушину в потолке. Помещения такой бани считаются очень стерильными из-за дезинфицирующих свойств дегтя, который входит в состав березовых бревен. Однако дым раздражает слизистые оболочки. Такая конструкция сейчас не используется.
В бане «по-белому» для образования пара используют печь, на которой нагреваются камни. Камни обливаются водой и образуется пар. Дым отводится отдельно, поэтому не раздражает глаза. Это принцип работы современной русской бани.
Со времен былинных богатырей, леших, кикимор, дремучих лесов, бояр и князей прошло уже столько времени, что уже непонятно, что из этого действительно сказка, а что было реальностью.
Пожалуй, старинная архитектура любого народа со временем начинает ассоциироваться больше со сказкой, хотя изначально она имела лишь практическое значение. Достаточно вспомнить европейские средневековые домики из красного кирпича. То и дело оттуда выйдут братья Гримм и поведают об одной из своих сказок.
Входя в деревянную русскую баню возникают чувства богатырские, душа хочет гулять, а косточки — желают попариться. Сразу на ум приходит сказка об избушке на курьих ножках.
Русская народная баня
Оборудовать русскую баню можно в доме, в пристройке к дому либо построить отдельно стоящую баню.
В первых двух случаях строительство будет упрощенно, поскольку готовая канализация и электропроводка, отопление уже есть в доме. Кроме того, не будет проблем с выбором участка под баню. Необходимо будет лишь выбрать для этого подходящее помещение и переоборудовать.
Над отдельно стоящей баней придётся поработать, однако в ней есть и свои плюсы. Так, в случае возникновения пожара в печи он не распространится на весь дом.
Для строительства бани лучше использовать натуральные материалы. Внутренняя обшивка делается исключительно из дерева. При этом,нежелательно применять сосну, которая выделяет много смол. Печку можно сделать электрическую. Также предпочтительно воспользоваться услугами специалистов, которые качественно смонтируют оборудование для бани, чтобы потом не пришлось переделывать.
Оптимальным будет баня, состоящая из четырех отсеков:
- тамбура, который защищает от проникновения в парную холодного воздуха;
- предбанника, а котором люди переодеваются и сидят после посещения парной;
- парной, где люди парятся;
- мыльной, где люди моются после бани.
Однако, можно ограничиться и двумя помещениями: предбанником и парной.
Если наши прадеды обходились довольно нехитрыми приспособлениями, такими, как дровяные печи, то современная русская баня является более технологичной постройкой. Хотя, присущий ей аскетизм никуда не делся.
Русская баня отличается от других подобных строений (например, от сауны) тем, что температура в ней сравнительно низкая. В то же время, очень высокая влажность, которая достигает 90 %.
В зависимости от того, с каким государевым размахом будет строиться русская баня, для нее понадобится:
- котел для обогрева парной или печь;
- парогенератор (опять же, пар может образовываться и с помощью обливания камней, лежащих на печи);
- котел для нагрева воды;
- бассейн;
- кадушки для холодной воды;
- вентиляция и освещение.
Не лишним будет отметить, что выбирать оборудование лучше еще до строительства бани. Так архитекторы и строители смогут органично вписать его в строение бани, учитывая их конструктивные особенности.
Отличительной чертой исконно русской архитектуры являются строения из деревянного сруба. Богатые люди нередко украшали их резьбой, подчеркивая свой социальный статус.
Поэтому баня, дизайн которой выполнен в такой манере, может по праву считаться настоящей русской.
Дерево — это сравнительно легкий в обработке материал. Поэтому настоящие мастера могут покрыть его дивными сказочными узорами. При этом, таким образом можно обработать как наружную часть здания, так и изнутри. Простор для фантазии большой. Помимо традиционного сруба в архитектуру бани можно добавить резбленные колонны, двери, лестницы, перила на балконе, если в бане сделать второй или мансардный этаж.
Чтобы сделать здание бани более веселым, дерево можно художественно разукрасить. Нужно доверить это дело дизайнеру.
В истинно бане должны прослеживаться русские мотивы. И, следует отметить, что главное действо происходит не в одной лишь парной. Ведь здесь важны не только банные процедуры, но и прием гостей и общение, которое с ними происходит.
Нередко в обустроенной русской бане есть несколько помещений. Предбанник в нем заменит гостиная, одновременно выполняющая функции столовой. На фоне сруба будут гармонично выглядеть деревянные столы и лавы, за которыми гости могут закатить пирушку.
Стены можно украсить коллекционным оружием, ведь русские всегда славились качеством его производства. Как охотники, русские почитают меха и шкуры животных, которые можно расстелить на полу или также повешать на стену.
И практическую, и эстетическую функцию будут иметь различные деревянные ковши и ведра. Ими и обстановку можно дополнить, и сразу же в бане использовать.
В затраты, которые необходимо сделать для постройки русской бани, необходимо включить работы по проектированию и дизайну, стоимость строительных материалов (лес, керамическая плитка и т. д.), оборудования, а также стоимость труда рабочих.
Согласно предварительным расчетом, строительство простой и небольшой деревянной бани может обойтись около 100 тыс. рублей. Если строить баню побольше и с бассейном, то это все обойдется минимум в 300 тыс. рублей. При этом важно помнить, что это расчеты по самым минимальным затратам. Они будут увеличиваться с ростом площади бани, ее технического оборудования и внутреннего убранства.
Русская баня настолько хороша, что лишним не будет в который раз упомянуть о ее преимуществах.
Во-первых, это очищение организма. Ведь она способствует обильному потоотделению, благодаря чему из организма выводятся много вредных веществ.
Во-вторых, это закалка организма. По традиции, после парной нужно окунаться в холодную воду. Контраст дает благотворный эффект.
В-третьих, в бане можно вылечить простудные заболевания, так как организм хорошо прогревается.
Также в русской бане можно сбрасывать лишний вес, хотя увлекаться этим не стоит.