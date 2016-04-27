Как построить русскую баню дома

В старом-добром фильме «Ирония судьбы или «С легким паром!» один из главных героев удивлялся, зачем мужчина пошел 31 декабря в баню, если у него дома есть замечательная ванна.

К счастью или к сожалению, времена поменялись и общество вновь оценило ценность русских банных традиций. Ведь какой бы ни была хорошей ванна, она не имеет тех целительных, омолаживающих и расслабляющих свойств, как русская баня.

Первые упоминания о славянских банях встречаются еще в летописях XI века, среди них есть и упоминание в «Повести временных лет». Наиболее известными считаются «Сандуновские бани», построенные в начале XIХ века. Их здание считается памятником архитектуры. Говорят даже, что сам Наполеон принимал в них банные процедуры, когда вторгся в сожжённую Москву.

По типу русские бани делятся на баню «по-черному» и «по-белому».

В бане «по-черному» для нагрева воды используют открытый костер, дым от которого частично выводится через открытую дверь и отдушину в потолке. Помещения такой бани считаются очень стерильными из-за дезинфицирующих свойств дегтя, который входит в состав березовых бревен. Однако дым раздражает слизистые оболочки. Такая конструкция сейчас не используется.

В бане «по-белому» для образования пара используют печь, на которой нагреваются камни. Камни обливаются водой и образуется пар. Дым отводится отдельно, поэтому не раздражает глаза. Это принцип работы современной русской бани.