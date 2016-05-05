Необычное применение Кока-Колы в быту!

Кока-Кола является не только вредным напитком, но и полезным средством в домашнем хозяйстве. Этот напиток действительно полезный, но не нашему здоровью. Что пить или не пить, каждый решает сам. Но противники колы радостно и с изобретательностью ищут не пищевые пути ее использования. И надо сказать, что очень успешно. В этой статье вы узнаете необычные способы применения Кока-Колы в быту и в доме, что ею можно чистить, с чем она справляется с легкостью.
Эффективность Колы в очищении не перестает удивлять – она также подходит для чистки кафельной плитки. Средство нужно оставить на плитке хотя бы на несколько минут. Потом грязь нужно убрать при помощи губки, щетки или кусочка ткани.
Если ваши кастрюли пригорели от еды, то здесь вас выручит этот чудесный напиток. Налейте его в небольшом количестве в кастрюлю и оставьте на несколько минут. Химические вещества, содержащиеся в жидкости, смягчат налет, и вы сможете очистить посуду от него с легкостью. Она снова станет чистой и сияющей. Если налить Кока-Колу в чайник и прокипятить ее, то полностью уйдет накипь.
Чистка туалета для многих является нелюбимым и малоприятным делом, некоторые с трудом приступают к этому заданию, особенно если не поддерживалась чистота унитаза. Но к вам на помощь может прийти Кока-Кола, которая все сделает с удовольствием! В унитаз нужно залить бутылку, закрыть его крышкой, а через несколько часов известковые
залежи размягчатся и смогут быть устранены обычным ершиком. Когда закончите, просто смойте и радуйтесь чистоте вашего туалета. Также после этого исчезнет неприятный запах.
Этот напиток отлично справляется с удалением пятен на ткани и одежде, особенно хорошо поддаются жирные пятна и пятна крови. Только следует помнить, что этот напиток имеет темный цвет, поэтому не стоит его использовать на белой и светлой ткани.
Кола хорошо подходит и для очищения бассейна. Он станет сияющим и чистым. Для этого нужно в него залить 2 литра напитка и оставить все это примерно на день. Вы увидите существенную разницу потом во внешнем виде.
Кока-Кола может отлично удалять следы краски. Если ваша мебель испачкалась в краске, то возьмите полотенце, смочите его в напитке и промакивайте пятна. После этого обязательно промойте эти места мыльной водой, чтобы убрать остатки колы.
Кока-Кола – это хороший помощник в огороде и в саду. Она способна привлекать к себе насекомых, а особенно слизняков. Если их слишком много развелось, другие способы не очень помогают от них избавиться, то расставьте несколько открытых жестяных банок колы в саду или возле окна. Насекомые без промедления направятся туда, так как их привлекает сладкий запах. Как только они туда попадут, выбраться уже не смогут. Напиток еще можно вылить в широкие открытые блюда. Если брызгать (с водой в пропорции 1:1) помидоры и комнатные цветы, исчезнет белокрылка. Помогает кола и от колорадского жука, и от муравьев. Главное – брызгать, в отличие от ядов, можно даже при созревании плодов.
Кола отлично справляется с неприятными запахами, например, рыбным. Достаточно добавить небольшое количество напитка в процессе стирки и ждать результата. Добавьте напиток в пульверизатор, распылите там, где есть неприятный запах, он уйдет почти сразу. Еще один необычный вариант применения Кока-Колы — это добавление напитка в крем или лосьон для тела. Ваша кожа будет после применения средства мягкой и шелковистой, получит приятный оттенок. Результат у этого продукта будет мгновенный, но действовать будет только в течение нескольких часов после нанесения.
Если вам нужно избавиться от ржавчины, то окуните этот объект в чашку, полную напитка. Если же предмет очень большой, тогда возьмите кусочек ткани, смочите в коле и оттирайте ржавчину. Кислота, содержащаяся в напитке, начнет процесс коррозии, а ржавчина начнет отходить и ее с легкостью можно будет устранить с пораженного предмета.
Также если вас укусила оса или комар, есть зуд, нанесите немного жидкости на пораженное место.
Таким образом, вы узнали, как можно применять Кока-Колу в домашнем хозяйстве, для чего она пригодна. Надеемся, что эти советы помогут вам в быту и сделают вашу жизнь немного проще.