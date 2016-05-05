Необычное применение Кока-Колы в быту!

Также если вас укусила оса или комар, есть зуд, нанесите немного жидкости на пораженное место.

Таким образом, вы узнали, как можно применять Кока-Колу в домашнем хозяйстве, для чего она пригодна. Надеемся, что эти советы помогут вам в быту и сделают вашу жизнь немного проще.