Как избежать рисков, связанных с наймом подрядчика?

“Скидки только сегодня!” Дешёвый трюк заманить нерадивого заказчика. Зачастую нечестные компании идут на такую уловку: мотивируя необходимость подписать договор тотчас и сразу, они рассказывают историю о неком “модельном доме”, необходимом для рекламы компании в определённом районе. Дескать, именно теперь они готовы сделать специальное предложение.

Однако совсем не сложно понять, что вся эта спешка – лишь жульничество и приём, направленный на то, чтобы спровоцировать вас принять непродуманное решение. Не ведитесь никогда на подобные “специальные предложения”! Разговор здесь всегда идёт о достаточно крупных суммах для того, чтобы вы имели возможность взвесить все соображения, и корректный и профессиональный подрядчик никогда не позволит себе подобных трюков.