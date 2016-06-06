Как избежать рисков, связанных с наймом подрядчика?

Сегодня практически совершенно не представляется возможности избежать распыления работ по строительству и ремонту по множественным инстанциям. Найм компании-подрядчика всегда сопряжён с определёнными рисками. Существенно снизить их возможно, следуя определённым правилам.
“Скидки только сегодня!” Дешёвый трюк заманить нерадивого заказчика. Зачастую нечестные компании идут на такую уловку: мотивируя необходимость подписать договор тотчас и сразу, они рассказывают историю о неком “модельном доме”, необходимом для рекламы компании в определённом районе. Дескать, именно теперь они готовы сделать специальное предложение.
Однако совсем не сложно понять, что вся эта спешка – лишь жульничество и приём, направленный на то, чтобы спровоцировать вас принять непродуманное решение. Не ведитесь никогда на подобные “специальные предложения”! Разговор здесь всегда идёт о достаточно крупных суммах для того, чтобы вы имели возможность взвесить все соображения, и корректный и профессиональный подрядчик никогда не позволит себе подобных трюков.
Выбирать ремонтную или строительную компанию следует предельно внимательно. Первейшим и самым общим правилом здесь является выбор среди зарекомендовавших себя компаний-подрядчиков, ориентируясь по специальным изданиям и отзывам. Вообще, имеет смысл посвятить достаточно времени исследованию свежих выпусков специализированных каталогов, после чего разузнать как можно больше о приглянувшейся кандидатуре.
Если у вас есть такая возможность, обратитесь за компетентным мнением со стороны, а также узнайте, что сама компания сулит своим клиентам и в какой манере и каким слогом всё это выражается – язык способен обличить “нечистоплотность” производителя услуг. Не постесняйтесь получить максимально возможные сведения о потенциальном подрядчике, прежде чем делать выбор.
Как оценить опыт компании-подрядчика? Изучите портфолио: изучите выполненные работы, постарайтесь выйти на связь с бывшими клиентами компании. Ознакомьтесь с учредительными документами подрядчика, с лицензией, сертификатами, наградами и прочими свидетельствами компетентности.
Для того, чтобы сразу и в возможно полном объёме получить от подрядчика информацию о сроках и смете на выполнение работ, необходимо сперва разработать проект. Такой порядок поможет в значительной мере избежать недопонимания и проволочек.
Не стоит никогда ставить себя на место должника: не возможно принимать решение о найме, будучи “под давлением”. Если вы даже слегка ощущаете, что на вас оказывают давление, не стесняйтесь сказать об это, попросите воздержаться от слишком эмоциональных выражений или манеры поведения: в конце концов вас интересует только сухая статистическая информация об объёме, качестве и стоимости услуг, а не история или перипетии компании.
Если ваших слов не слышат, самое время прекратить беседы и заняться поиском другого исполнителя. Ещё раз: никогда компания с репутацией не станет этой самой репутацией рисковать нарушая элементарную этику отношений с заказчиком. Плохие манеры в бизнесе – признак непрофессионализма или дурных намерений.
Сегодня всякому должно быть очевидно, что не только солидная компания – или вообще какая-либо компания! – но даже и частный или слишком молодой предприниматель – никто не пойдёт обивать пороги, разыскивая клиентов, тем более сейчас, когда в распоряжении каждого есть куда как более действенный инструмент! Кроме прочего, если такие “представители” напрашиваются в дом, тотчас следует дать им “от ворот поворот”: такие уловки часто используют и откровенные жулики!
Всё же иногда случается, что представители компаний сами непосредственно занимаются распространением рекламных материалов – как бы это ни казалось нелепым по сегодняшним меркам. Но даже и предполагая честность таких распространителей, стоит поостеречься рекламных обещаний.
Вместо этого спросите его визитку, а разом и контакты бывших клиентов компании: лучше всего воспользоваться такой ситуацией именно как поводом к получению необходимой и исчерпывающей практической информации. Постарайтесь договориться о встрече с теми, кто прежде работал с этим подрядчиком – так вы собственными глазами увидите качество работ.
Даже в разговоре с добросовестным подрядчиком могут возникать некоторые споры. Особенно, когда разговор становится предметным и касается конкретных условий. Сразу следует составить письменное соглашение, в котором были бы прописаны объём работы, все необходимые материалы и их цены. Сюда же следует внести оговорённую нормативную цену за фиксированный объём, например за квадратный метр.
Таким образом, в случае каких либо вариаций или сверхнормативных работ, вы всегда сможете определить их стоимость исходя из предзаданной ставки. Кроем того, компетентный исполнитель сможет сразу предположить возможные девиации и на основании такого предположения составить “вариативный ордер”, где они будут детально прописаны и удостоверены их цены.
Стандартный образец контракта всегда можно запросить у соответствующей строительной конторы. Договор такого образца обычно преследует цель защиты интересов обоих сторон.
Вообще, сертифицированный и заслуживающий доверия подрядчик никогда не станет работать без заключения договора. Даже в случае проведения самых незначительных работ стоит заключать договор.
В конце концов, именно грамотно составленный договор обеспечивает все необходимые гарантии как исполнителю, так и заказчику. Самые распространенные риски, связанные с ответственностью исполнителя перед заказчиком: невыполнение сроков договора подрядчиком, порча строительного и отделочного материала. Нужно помнить, что от вас, как от частного лица, требуется только паспорт для заключения договора.