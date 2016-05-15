Особенности приобретения жилья в Великобритании

Британия известна развитым, хорошо структурированным, полностью интегрированным в экономику рынком недвижимости, открывающим массу возможностей для частных инвесторов. Поэтому совершенно не удивительно, что иностранцев интересует вопрос приобретения жилья в Великобритании. Рассмотрим особенности этого процесса.
Процедура приобретения недвижимости начинается с оформленного предложения на её покупку. В том случае, если предложение интересует собственника, составляется Меморандум, содержащий информацию о сторонах соглашения: имена и адреса, адрес и цена объекта сделки, а также координаты юристов продавца и покупателя.
На следующем этапе юриста обеих сторон принимаются за составление контракта купли-продажи. Юрист покупателя при этом делает запросы в местные инстанции для получения информации о планах дальнейшего строительства, проверяет земельный реестр и др.
В это же время должна быть проведена оценка покупаемого объекта независимым инженером-технологом (Surveyor). Цель этой процедуры – выяснить техническое состояние недвижимости. Когда всё запросы получены и контракт готов, то адвокат покупателя отправляет адвокату продавца подписанный контракт и депозит обычно на 10% от стоимости объекта.В то же самое время адвокат продавца отправляет адвокату покупателя подписанный его клиентом контракт. В контракте устанавливается день окончания сделки (Completion), то есть день официального вступления покупателя во владение недвижимостью. В день окончания сделки покупатель производит завершающий платёж и получает ключи от своего нового дома или квартиры.
В отличие от России в Англии цены на недвижимость могут значительно отличаться в разных районах. Даже если от одного здания до другого можно добраться минут за пять пешей прогулки, разница в стоимости может быть весьма ощутимой.
Немаловажным фактором, значительно влияющим цену, служит почтовый индекс строения, который может иметь разный уровень престижности. На просторах интернета есть некоторое число русскоязычных ресурсов, публикующих информацию о британской недвижимости. Большая часть их посвящена столичным объектам, при этом редко упоминаются небольшие города в провинции, проживание в которых имеет свои прелести. Жилье в них обладает умеренной ценой.
Основным налогом при покупке недвижимости в Великобритании является гербовой сбор (Stamp Duty), который должен быть оплачен в день окончания сделки. Если до 4 декабря 2014 Гербовый Сбор рассчитывался строго по определенной группе ставок, то 4 декабря 2014 появилась прогрессирующая шкаларассчета.
Кроме этого покупатель недвижимости должен оплатить адвокатские услуги – от £2500 (+ 20% НДС) в зависимости от сложности и стоимости объекта; инспекцию объекта инженером- технологом – примерно £1000-3000 (+ 20% НДС) – настоятельно рекомендуется при покупке дома, а при любой ипотеке обязательна; услуги компании по поиску и подбору недвижимости обычно 2% от окончательной стоимости объекта; регистрация покупки в Реестре – приблизительно 0.1%; муниципальные запросы – приблизительно £500.
В отличие от других стран, в Великобритании нет ежегодного налога на владение собственностью. Тем не менее, владельцу и даже арендатору недвижимости надо платить муниципальный налог (Council Tax), который идет на содержание полиции, школ, уборку улиц. Сумма устанавливается муниципалитетом и может резко отличаться даже в пределах одного города – от 200 до 2 500 фунтов в год. Владельцам почти всех квартир необходимо платить за обслуживание здания (Service Charge), это более высокие расходы, - от 1000 до 10 000 фунтов в год. При покупке нужно сразу уточнить размер этого платежа, который полностью идет на эксплуатацию недвижимости.
Британское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений на покупку недвижимости иностранцами. Иностранные граждане имеют право приобретать любой тип недвижимости – жилую, коммерческую и землю – на физическое или юридическое лицо.
Более того, иностранные покупатели вправе рассчитывать на получение ипотечного кредита на покупку недвижимости с весьма привлекательной процентной ставкой и имеют ряд налоговых преимуществ перед самими британцами и местными налоговыми резидентами.
Официально владение недвижимостью в Великобритании не дает владельцам никаких льгот для получения постоянных виз, резидентства и тем более гражданства, однако, как показывает опыт, это важный первый шаг на пути в этом направлении.
Покупка недвижимости в Великобритании позволяет претендовать на британскую мультивизу сроком до двух (иногда трех) лет – такое решение принимается консулом в индивидуальном порядке.
Что касается гражданства, то сначала потребуется прожить в стране пять лет с видом на жительство, а через год вы получаете гражданство. Для этого потребуется обладать капиталом не менее £1 млн, при этом из данных средств необходимо вложить в экономику страны не менее £750 тыс. Остальные £250 тыс. можно использовать по своему усмотрению: хранить на банковском счете или вложить в недвижимость.
Итак, первым делом при покупке недвижимости человек должен ознакомиться со всеми представленными на рынке объектами. Здесь важно понимать, что рынок недвижимости в Британии очень динамичный, так что новые квартиры постоянно появляются, а те, которые размещены несколько дней назад, быстро продаются. Другими словами, медлить тут нельзя.
Конечно, лучше всего всю работу возложить на английское агентство недвижимости. Любой из местных риэлторов подберет вам большое количество квартир по заданным требованиям. Кстати, представительства многих английских агентств имеются в России, Украине и других русскоговорящих странах.
В Британии абсолютное большинство агентов представляет интересы продавца и специализируются на продажах в определенных районах. Когда потенциальный покупатель обращается к такому традиционному агенту, то ему предлагается все, что есть на тот момент в каталоге именно этого риэлтора. В Лондоне, например, не практикуется общая риэлторская база, поэтому покупателю приходится общаться с десятком риэлторов, даже если рассматривается лишь один район.
Избежать этой неразберихи вы можете воспользовавшись услугами личного агента. Кроме того, выбор недвижимости – это только начальный этап, за которым следуют переговоры о цене, условиях сделки, выбор юриста, ипотечного брокера, банкира, инженера-технолога, оценщика. Поэтому важно, чтобы на защите ваших интересов был опытный персональный риэлтор.