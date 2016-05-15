Особенности приобретения жилья в Великобритании

Процедура приобретения недвижимости начинается с оформленного предложения на её покупку. В том случае, если предложение интересует собственника, составляется Меморандум, содержащий информацию о сторонах соглашения: имена и адреса, адрес и цена объекта сделки, а также координаты юристов продавца и покупателя.

На следующем этапе юриста обеих сторон принимаются за составление контракта купли-продажи. Юрист покупателя при этом делает запросы в местные инстанции для получения информации о планах дальнейшего строительства, проверяет земельный реестр и др.

В это же время должна быть проведена оценка покупаемого объекта независимым инженером-технологом (Surveyor). Цель этой процедуры – выяснить техническое состояние недвижимости. Когда всё запросы получены и контракт готов, то адвокат покупателя отправляет адвокату продавца подписанный контракт и депозит обычно на 10% от стоимости объекта.В то же самое время адвокат продавца отправляет адвокату покупателя подписанный его клиентом контракт. В контракте устанавливается день окончания сделки (Completion), то есть день официального вступления покупателя во владение недвижимостью. В день окончания сделки покупатель производит завершающий платёж и получает ключи от своего нового дома или квартиры.