Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Особенности приобретения жилья в Великобритании

Журналисты и блогеры Журналисты и блогеры
Mansfield Street Apartment, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd Гостиная в классическом стиле Белый
Loading admin actions …

Британия известна развитым, хорошо структурированным, полностью интегрированным в экономику рынком недвижимости, открывающим массу возможностей для частных инвесторов. Поэтому совершенно не удивительно, что иностранцев интересует вопрос приобретения жилья в Великобритании. Рассмотрим особенности этого процесса.

Схема покупки

Casa Santander, Canexel Canexel Дома в классическом стиле
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Процедура приобретения недвижимости начинается с оформленного предложения на её покупку. В том случае, если предложение интересует собственника, составляется Меморандум, содержащий информацию о сторонах соглашения: имена и адреса, адрес и цена объекта сделки, а также координаты юристов продавца и покупателя. 

На следующем этапе юриста обеих сторон принимаются за составление контракта купли-продажи. Юрист покупателя при этом делает запросы в местные инстанции для получения информации о планах дальнейшего строительства, проверяет земельный реестр и др.  

В это же время должна быть проведена оценка покупаемого объекта независимым инженером-технологом (Surveyor). Цель этой процедуры – выяснить техническое состояние недвижимости. Когда всё запросы получены и контракт готов, то адвокат покупателя отправляет адвокату продавца подписанный контракт и депозит обычно на 10% от стоимости объекта.В то же самое время адвокат продавца отправляет адвокату покупателя подписанный его клиентом контракт. В контракте устанавливается день окончания сделки (Completion), то есть день официального вступления покупателя во владение недвижимостью. В день окончания сделки покупатель производит завершающий платёж и получает ключи от своего нового дома или квартиры.

Цена

Casa Santander, Canexel Canexel Балкон и терраса в классическом стиле
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

В отличие от России в Англии цены на недвижимость могут значительно отличаться в разных районах. Даже если от одного здания до другого можно добраться минут за пять пешей прогулки, разница в стоимости может быть весьма ощутимой.

Немаловажным фактором, значительно влияющим цену, служит почтовый индекс строения, который может иметь разный уровень престижности. На просторах интернета есть некоторое число русскоязычных ресурсов, публикующих информацию о британской недвижимости. Большая часть их посвящена столичным объектам, при этом редко упоминаются небольшие города в провинции, проживание в которых имеет свои прелести. Жилье в них обладает умеренной ценой.

Налоги и дополнительные траты

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd Гостиная в классическом стиле Белый
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Основным налогом при покупке недвижимости в Великобритании является гербовой сбор (Stamp Duty), который должен быть оплачен в день окончания сделки. Если до 4 декабря 2014 Гербовый Сбор рассчитывался строго по определенной группе ставок, то 4 декабря 2014 появилась прогрессирующая шкаларассчета.

Кроме этого  покупатель недвижимости должен оплатить адвокатские услуги – от £2500 (+ 20% НДС) в зависимости от сложности и стоимости объекта; инспекцию объекта инженером- технологом – примерно £1000-3000 (+ 20% НДС) – настоятельно рекомендуется при покупке дома, а при любой ипотеке обязательна; услуги компании по поиску и подбору недвижимости обычно 2% от окончательной стоимости объекта; регистрация покупки в Реестре – приблизительно 0.1%; муниципальные запросы – приблизительно £500.

В отличие от других стран, в Великобритании нет ежегодного налога на владение собственностью. Тем не менее, владельцу и даже арендатору недвижимости надо платить муниципальный налог (Council Tax), который идет на содержание полиции, школ, уборку улиц. Сумма устанавливается муниципалитетом и может резко отличаться  даже в пределах одного города – от 200 до 2 500 фунтов в год. Владельцам почти всех квартир необходимо платить за обслуживание здания (Service Charge), это более высокие расходы,  - от 1000 до 10 000 фунтов в год. При покупке нужно сразу уточнить размер этого платежа, который полностью идет на эксплуатацию недвижимости.

Возможные ограничения собственности

Extension and Renovation, Surbiton KT6, TOTUS TOTUS Дома в стиле модерн
TOTUS

Extension and Renovation, Surbiton KT6

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Британское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений на покупку недвижимости иностранцами. Иностранные граждане имеют право приобретать любой тип недвижимости – жилую, коммерческую и землю – на физическое или юридическое лицо. 

Более того, иностранные покупатели вправе рассчитывать на получение ипотечного кредита на покупку недвижимости с весьма привлекательной процентной ставкой и имеют ряд налоговых преимуществ перед самими британцами и местными налоговыми резидентами.

Виза

Classical Country House with Replica Olympic Arch Des Ewing Residential Architects Дома в стиле кантри
Des Ewing Residential Architects

Classical Country House with Replica Olympic Arch

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Официально владение недвижимостью в Великобритании не дает владельцам никаких льгот для получения постоянных виз, резидентства и тем более гражданства, однако, как показывает опыт, это важный первый шаг на пути в этом направлении.

Покупка недвижимости в Великобритании позволяет претендовать на британскую мультивизу сроком до двух (иногда трех) лет – такое решение принимается консулом в индивидуальном порядке.   

Что касается гражданства, то сначала потребуется прожить в стране пять лет с видом на жительство, а через год вы получаете гражданство. Для этого потребуется обладать капиталом не менее £1 млн, при этом из данных средств необходимо вложить в экономику страны не менее £750 тыс. Остальные £250 тыс. можно использовать по своему усмотрению: хранить на банковском счете или вложить в недвижимость.

Где и как выбрать недвижимость

Studio Living by WN Interiors WN Interiors + WN Store Гостиная в стиле модерн
WN Interiors + WN Store

Studio Living by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

Итак, первым делом при покупке недвижимости человек должен ознакомиться со всеми представленными на рынке объектами. Здесь важно понимать, что рынок недвижимости в Британии очень динамичный, так что новые квартиры постоянно появляются, а те, которые размещены несколько дней назад, быстро продаются. Другими словами, медлить тут нельзя. 

Конечно, лучше всего всю работу возложить на английское агентство недвижимости. Любой из местных риэлторов подберет вам большое количество квартир по заданным требованиям. Кстати, представительства многих английских агентств имеются в России, Украине и других русскоговорящих странах.

Стоит ли тратиться на агента?

Calverley Park, Robyn Falck Interiors Robyn Falck Interiors Дома в стиле модерн
Robyn Falck Interiors

Calverley Park

Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors

В Британии абсолютное большинство агентов представляет интересы продавца и специализируются на продажах в определенных районах. Когда потенциальный покупатель обращается к такому традиционному агенту, то ему предлагается все, что есть на тот момент в каталоге именно этого риэлтора. В Лондоне, например, не практикуется общая риэлторская база, поэтому покупателю приходится общаться с десятком риэлторов, даже если рассматривается лишь один район. 

Избежать этой неразберихи вы можете воспользовавшись услугами личного агента. Кроме того, выбор недвижимости – это только начальный этап, за которым следуют переговоры о цене, условиях сделки, выбор юриста, ипотечного брокера, банкира, инженера-технолога, оценщика. Поэтому важно, чтобы на защите ваших интересов был опытный персональный риэлтор.

Просто фантастический дом в лесу!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо