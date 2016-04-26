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Особняк нового 21-ого века!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Столовая комната в стиле модерн
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Ищите дом, который вас удивит и порадует? Посмотрите на этот проект кирпичного особняка с приятными сюрпризами на заднем дворике! Созданный архитектурной студией 28 GRAD ARCHITEKTUR GMBH он является уникальным представителем эклектичного смешения традиционности и инновационных решений из стекла!

Кстати, такой особняк может стать и прекрасным коттеджем для большой семьи – он рассчитан на приятную тихую жизнь в пригороде или в черте города. Уютные мансардные спальни, традиционная отделка, а также красивый сад – как раз, то что нужно семье с маленькими детьми!

​Дизайн экстерьера заднего фасада

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

С этой стороны мы найдем просто невероятно шикарную пристройку! Такой проект под силу только тому, кто обожает архитектуру. К традиционному историческому особняку здесь были пристроены несколько объемов – два по бокам (для кухни и столовой) и один трехуровневый в центре, который наверняка уже захватил все ваше внимание.

Стоить заметить и ландшафтный проект, выполненный в очень интересном стиле. Оформление сада выглядит почти средневековым, будто при замке, с серыми камнями с грубым рельефом и дополнительными серыми акцентами и мебелью.

​Дизайн экстерьера парадного фасада

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Парадный фасад выглядит очень классическим. Небольшие узкие окна с расстекловкой, ставни, маленькое привлекательное крыльцо с деревянной дверью с венком и строгий палисадник очень красиво смотрятся вместе.

Обратить внимание следует на конструкцию дома – второй этаж уже является мансардным, третий – чердачным, но тоже жилой.

​Стеклянная пристройка

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Зимний сад в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

На первом этаже стеклянная пристройка является комнатой для отдыха между кухней и столовой, на втором она видна с балкончика с софой, которая используется для воскресного чтения и детских игр. На третьем – маленький балкон выходит тоже на пристройку и является частью кабинета.

​Классическое оформление

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Старый кирпичный дом – потрясающая возможность воссоздать аристократичную атмосферу. Добавьте изысканные элементы, строгие линии, белый или шоколадный цвет, ставни. Также реконструкции могут потребовать кровля, крыльцо, окна и двери. Но в целом, кирпичный дом – лучшая основа для реконструкции из всех существующих.

​Дизайн столовой

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Столовая комната в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Столовая в одной из пристроек выглядит просто идеально! Будто расположенная в австралийском домике на побережье она является прекрасным источником позитива в доме! Здесь не только проводятся обеды и ужины, но также дети делают домашнее задание, играют и просто веселятся.

​Комната отдыха

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Зимний сад в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

В зоне стеклянной пристройки расположилась комната отдыха. По сути – это небольшая зона для мягкого шезлонга в холодное время года. Такая пристройка – отличное решение для семей с активными детьми, ведь лишняя зона никогда не помешает.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Гостиная с камином

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH ГостинаяКамины и аксессуары
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Гостиная расположилась в старой части здания. Здесь менее высокие потолки, но до сих пор царит атмосфера буржуазности, подчеркнутая голубиными и пепельными оттенками.

​Кухня с островом

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH КухняКухонная мебель
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Шикарная глянцевая кухня с островом – мульти-функциональное сердце дома. Несколько модулей для хранения встроены в стену, что выглядит очень современно.

​Детская младшей дочки

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Детская комната в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

На втором этаже в основном здании находятся детские комнаты. Все они имеют размер около 20 кв. метров, остекление с двух сторон и прекрасные виды на зеленые окрестности. А стеллаж позволяет разделить зоны отдыха и сна и игр.

​Детская старшей дочери

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Детская комната в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Старшая дочь младшего школьного возраста живет в этой удивительно уютной спальне рядом с младшей. Похожий дизайн интерьера позволяет сделать детские игровым местом для обеих девочек.

​Ванная комната

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Ванная комната в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Стильная и современная ванная комната с утопленной в нишу чашей, дизайном в стиле SPA-салона и тремя окнами выглядит еще более удивительно!

​Дизайн лестницы

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

А шикарная лестница ведет на третий этаж с кабинетом и хозяйственными помещениями. Лаконичный серый в смеси с белым, подсветкой и стеклом – лучший вариант для дома, который стремится выглядеть моложе, но не растерять своей грации и статности.

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