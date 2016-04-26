Особняк нового 21-ого века!

Ищите дом, который вас удивит и порадует? Посмотрите на этот проект кирпичного особняка с приятными сюрпризами на заднем дворике! Созданный архитектурной студией 28 GRAD ARCHITEKTUR GMBH он является уникальным представителем эклектичного смешения традиционности и инновационных решений из стекла!

Кстати, такой особняк может стать и прекрасным коттеджем для большой семьи – он рассчитан на приятную тихую жизнь в пригороде или в черте города. Уютные мансардные спальни, традиционная отделка, а также красивый сад – как раз, то что нужно семье с маленькими детьми!