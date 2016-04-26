Особняк нового 21-ого века!

Ищите дом, который вас удивит и порадует? Посмотрите на этот проект кирпичного особняка с приятными сюрпризами на заднем дворике! Созданный архитектурной студией 28 GRAD ARCHITEKTUR GMBH он является уникальным представителем эклектичного смешения традиционности и инновационных решений из стекла!
Кстати, такой особняк может стать и прекрасным коттеджем для большой семьи – он рассчитан на приятную тихую жизнь в пригороде или в черте города. Уютные мансардные спальни, традиционная отделка, а также красивый сад – как раз, то что нужно семье с маленькими детьми!
С этой стороны мы найдем просто невероятно шикарную пристройку! Такой проект под силу только тому, кто обожает архитектуру. К традиционному историческому особняку здесь были пристроены несколько объемов – два по бокам (для кухни и столовой) и один трехуровневый в центре, который наверняка уже захватил все ваше внимание.
Стоить заметить и ландшафтный проект, выполненный в очень интересном стиле. Оформление сада выглядит почти средневековым, будто при замке, с серыми камнями с грубым рельефом и дополнительными серыми акцентами и мебелью.
Парадный фасад выглядит очень классическим. Небольшие узкие окна с расстекловкой, ставни, маленькое привлекательное крыльцо с деревянной дверью с венком и строгий палисадник очень красиво смотрятся вместе.
Обратить внимание следует на конструкцию дома – второй этаж уже является мансардным, третий – чердачным, но тоже жилой.
На первом этаже стеклянная пристройка является комнатой для отдыха между кухней и столовой, на втором она видна с балкончика с софой, которая используется для воскресного чтения и детских игр. На третьем – маленький балкон выходит тоже на пристройку и является частью кабинета.
Старый кирпичный дом – потрясающая возможность воссоздать аристократичную атмосферу. Добавьте изысканные элементы, строгие линии, белый или шоколадный цвет, ставни. Также реконструкции могут потребовать кровля, крыльцо, окна и двери. Но в целом, кирпичный дом – лучшая основа для реконструкции из всех существующих.
Столовая в одной из пристроек выглядит просто идеально! Будто расположенная в австралийском домике на побережье она является прекрасным источником позитива в доме! Здесь не только проводятся обеды и ужины, но также дети делают домашнее задание, играют и просто веселятся.
В зоне стеклянной пристройки расположилась комната отдыха. По сути – это небольшая зона для мягкого шезлонга в холодное время года. Такая пристройка – отличное решение для семей с активными детьми, ведь лишняя зона никогда не помешает.
Гостиная расположилась в старой части здания. Здесь менее высокие потолки, но до сих пор царит атмосфера буржуазности, подчеркнутая голубиными и пепельными оттенками.
Шикарная глянцевая кухня с островом – мульти-функциональное сердце дома. Несколько модулей для хранения встроены в стену, что выглядит очень современно.
На втором этаже в основном здании находятся детские комнаты. Все они имеют размер около 20 кв. метров, остекление с двух сторон и прекрасные виды на зеленые окрестности. А стеллаж позволяет разделить зоны отдыха и сна и игр.
Старшая дочь младшего школьного возраста живет в этой удивительно уютной спальне рядом с младшей. Похожий дизайн интерьера позволяет сделать детские игровым местом для обеих девочек.
Стильная и современная ванная комната с утопленной в нишу чашей, дизайном в стиле SPA-салона и тремя окнами выглядит еще более удивительно!
А шикарная лестница ведет на третий этаж с кабинетом и хозяйственными помещениями. Лаконичный серый в смеси с белым, подсветкой и стеклом – лучший вариант для дома, который стремится выглядеть моложе, но не растерять своей грации и статности.
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