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Дом, который навсегда покорит ваше сердце

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
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Этот очаровательный голландский дом с традиционным шиком никого не оставит равнодушным! В нем есть все, что мы ждем от собственного дома мечты – современность и комфорт вместе с уютом и атмосферным стилем.

Данный проект выполнен студией DENOLDERVLEUGELS ARCHITECTS & ASSOCIATES в городке Эйндховен, Нидерланды, он смотрелся бы идеально и в условиях умеренного климата.

​Голландский стиль

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Этот потрясающий голландский коттедж выглядит так, как будто создавался специально для съемок кинофильма или нарисован художником. Стоящий в тишине рощи он выглядит идеальным домом для семьи, которая всегда мечтала жить на природе.

Интересный внешний вид, традиционный и  своеобразный, делает его предметом пристального внимания для всех, кто увлекается стилями архитектуры различных культур.

Многоуровневая камышовая крыша, врезанные мансардные окна, расстекловка и особенная цветовая гамма, состоящая из белого, угольно-серого и оттенка кофе с молоком смотрятся здесь просто потрясающе!

В процессе реконструкции к дому была добавлена терраса для столовой группы и патио, два небольших навеса для основного дома и летнего домика, а также дополнительная небольшая пристройка.

​В стиле голландской деревушки

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Удивительно, но этот реконструированный коттедж сейчас выглядит еще более колоритно и аутентично, чем до капитального ремонта. Дело в том, что в процессе были добавлены особенные детали, которые позволили сделать образ более завершенным. Поэтому реконструкция – часто не только ремонт и реставрация, но еще и дополнительные меры, как в технологичном, так и в дизайнерском плане.

​Счастье родного дома

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Такой дом станет идеальным поместьем для вашей семьи! Если вам хочется добавить нотки традиционного шарма, европейской эстетики и особенного аристократичного обаяния с фамильным особняком, именно голландский стиль может вам в этом помочь.

Основан он на доме с высокими потолками, двумя этажами и жилой мансардой, камышовой крыше и комбинированной отделке из штукатурки и древесины. Окна здесь – высокие и вытянутые, они расположены со всех сторон дома. Маленькие промежутки между окнами позволяют сделать дом полностью наполненным светом.

Важная часть голландского стиля – гармоничные пропорции и четко выверенные расстояния. Между окнами они одинаковые, а остекление эркера (который, кстати, в доме может быть не один) симметрично. Геометричные посадки зеленых насаждений и клумб – современное дополнение голландского дома, позволяющее добавить ему еще большей строгости и стройности.

​Пристройка, навес и кровля

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Веранда и терраса в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Новыми в этом здании являются небольшая пристройка для увеличения площади, навес для деревянной террасы на заднем дворике и камышовая крыша. В Голландии до сих пор есть мастера, уже далеко не в первом поколении, которые занимаются современными камышовыми крышами.

​Дизайн интерьера

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Столовая комната в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Высокие потолки, перепланировка с комнатами открытого типа, высокие окна от пола до потолка и традиционный голландский дизайн интерьера. Роскошная жизнь в пригороде вам обеспечена?

Отделка здесь основывается на ореховом, белом, пепельном и бежевом оттенках. Для акцентов сюда отлично подойдут персиковый или фуксия, бирюзовый или лавандовый, на ваш вкус. Правда, традиционный голландский интерьер действительно почти монохромен, спокоен до глубины души и способствует полному расслаблению и прекрасному отдыху.

​Деревянная лестница

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Шикарная деревянная лестница – еще одно новшество в этом доме, что появилось после полного демонтажа старой.

​Голландские традиции

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Столовая комната в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Голландский стиль в дизайне интерьера практически незаметен для тех, кто считает, что все европейские стили в принципе похожи. На самом деле, свой Золотой Век голландский стиль переживает… в США (!), где он оказал огромное влияние с помощью голландских колонистов на становление таких стилей, как неоклассика и транситионал.

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