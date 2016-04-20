Дом, который навсегда покорит ваше сердце

Этот потрясающий голландский коттедж выглядит так, как будто создавался специально для съемок кинофильма или нарисован художником. Стоящий в тишине рощи он выглядит идеальным домом для семьи, которая всегда мечтала жить на природе.

Интересный внешний вид, традиционный и своеобразный, делает его предметом пристального внимания для всех, кто увлекается стилями архитектуры различных культур.

Многоуровневая камышовая крыша, врезанные мансардные окна, расстекловка и особенная цветовая гамма, состоящая из белого, угольно-серого и оттенка кофе с молоком смотрятся здесь просто потрясающе!

В процессе реконструкции к дому была добавлена терраса для столовой группы и патио, два небольших навеса для основного дома и летнего домика, а также дополнительная небольшая пристройка.